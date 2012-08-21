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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 623 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmayı başardı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, 20 Ağustos itibariyle 623 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşarak, daha önce kayıt altına geçen en yüksek piyasa değeri olan 1999 yılında Microsoft'un ulaştığı 618.9 milyar dolarlık değeri geride bıraktı.

Şirket, 623 milyar dolarlık değer ile piyasadaki en yakın rakibi Exxon Mobile'a 200 milyar dolarlık bir fark atmış durumda. 1999 yılında 618.9 milyar dolarlık piyasa değerini gören Microsoft ise şu an 256.7 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Apple ulaştığı bu yüksek piyasa değeriyle her ne kadar tarihin en değerli şirketi olarak görülse de bu konu da henüz bir fikir ortaklığı sağlanmış değil. Bu durumun nedeni ise bazı ekonomistlerin enflasyonun da hesaba katılması gerektiğini belirtmesi. Enflasyon göz önüne alınacak olursa, Microsoft'un piyasa değerinin 850 milyar dolara ulaştığı ve şirketin bu yüzden halen en değerli şirket olduğu belirtiliyor. Ancak, uzun bir süre önce Standart Oil gibi petrol tekellerinin bu değeri geçmiş olabileceği de belirtiliyor. 

Şu an için Apple'ın en değerli şirket olup olmadığı konusunda ortak bir karara varılmış olunmasa da şirketin hisse senetleri 660 dolarlık yüksek bir rakamdan alıcı bulmakta. Ayrıca, yeni nesil iPhone ve iPad Mini dedikoduları da şirketin hisse senedi fiyatlarını arttırmaya devam ediyor.

http://tech.fortune.cnn.com/2012/08/20/apple-overtakes-microsoft-as-most-valuable-stock-of-all-time/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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Excision 6 yıl en beğenilen k0rhan
k0rhan
Excision

1 iphone 1 ipod 1 ipad 1 macbook ile mi


sadece 1 iphone 1ipod 1ipad ve 1mac mi yaptıklarını mı sanıyosun


aklima onlar geldi

ancak bunu ios isletim sistemine borcular.
ya*sak herifler o kadar stabil yapmislarki kapis kapis gidiyor cihazlar
k0rhanExcision1 iphone 1 ipod 1 ipad 1 macbook ile misadece 1 iphone 1ipod 1ipad ve ...
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k0rhan 6 yıl Excision
Excision

1 iphone 1 ipod 1 ipad 1 macbook ile mi


sadece 1 iphone 1ipod 1ipad ve 1mac mi yaptıklarını mı sanıyosun
Excision1 iphone 1 ipod 1 ipad 1 macbook ile misadece 1 iphone 1ipod 1ipad ve 1mac mi yaptıklarını mı sanıy...
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mk2kill 6 yıl
petrol sektorunde calisan ve exxon mobilin buyuklugunu bilen biri olarak apple in bu piyasa degeri o kadar sisirme duruyork i. exxon un elinde bulunan petrol sahalarindaki kanitlanmis petrol rezervleri apple in nakit parasini kaca katlar bir bilseniz. !!simdi itiraz edenler olacak ama apple 2 iphone modelinde cuvallasin bu rakamlar allak bullak olur. bakin 2008 krizi ve borsada teknoloji sirketlerinin hali. nakit rezervi cok saglam. herkez ona guveniyor.ama bu piyasa degerleri cok sisirme.
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Erasmus78 6 yıl mk2kill
mk2kill

petrol sektorunde calisan ve exxon mobilin buyuklugunu bilen biri olarak apple in bu piyasa degeri o kadar sisirme duruyork i. exxon un elinde bulunan petrol sahalarindaki kanitlanmis petrol rezervleri apple in nakit parasini kaca katlar bir bilseniz. !!simdi itiraz edenler olacak ama apple 2 iphone modelinde cuvallasin bu rakamlar allak bullak olur. bakin 2008 krizi ve borsada teknoloji sirketlerinin hali. nakit rezervi cok saglam. herkez ona guveniyor.ama bu piyasa degerleri cok sisirme.

Yanılıyorsunuz. Şişirme falan değil. Bugün Apple'i satın almak isteyen adamin ödeyeceği para miktarıdır. Yani satın almak isteyen kişi "Bu değer şişirme ben bunu ödemem, şu kadar öderim en fazla" diyemez. Der de hisseleri o şekilde toplayamaz.
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Erasmus78 6 yıl
Tarihte -cebirsel- olarak trilyon dolar değerini gören bir şirket hiç olmadı. Ama 1967 deki atıyorum 130 milyon dolar borsa değeri belki bugünün parası ile 1.3 trilyon dolara denk geliyor olabilir. O kısmını bilmiyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
Ezik samsungcular fandrozrotcular baksınlar da Sirket görsünler. Herkes Apple in gücü karşısında eğilecek!
Teşekkürler Apple
Bütün dünya sana minnettar
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muhamnet 6 yıl
forum.donanimhaber.com/...

buradan buyrun. piyasa değerini anlayın
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DH Misafiri 6 yıl
gözünüz aydın
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IceRulez 6 yıl
zenginin malı bizim çenemizi
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theyapici 6 yıl
keske applenin ceyregi kadar olan bir milli bilglsayar sirketimiz olsa ne fatih projesi dert olurdu ne de cari acık
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KUM23 6 yıl
insanlar lüksü seviyor işi biliyor adamlar biz zengin markasıyız diyorlar züğürt bile elinde oldumu elma kendini azda olsa tatmin oluyor işte insanlarda bu zenginlik sevdası olduktan sonra bu elma çürümez kurtlanmaz.
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haruncic3k 6 yıl
Elenhaire
O değilde bu resimdeki milletin dediği kabe şeklinde yapılan bar değilmi ? :D

Bende görür görmez o aklıma geldi :D
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alpa07 6 yıl
İOS sayesindedir.Donanım 5 para etmez fiyatına göre.
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nkvelioglu 6 yıl
Alkışlar MAVİT e beyler hepsi onun sayesinde oldu :D
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