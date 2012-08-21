Apple, 623 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmayı başardı

Apple, 20 Ağustos itibariyle 623 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşarak, daha önce kayıt altına geçen en yüksek piyasa değeri olan 1999 yılında Microsoft'un ulaştığı 618.9 milyar dolarlık değeri geride bıraktı.





Şirket, 623 milyar dolarlık değer ile piyasadaki en yakın rakibi Exxon Mobile'a 200 milyar dolarlık bir fark atmış durumda. 1999 yılında 618.9 milyar dolarlık piyasa değerini gören Microsoft ise şu an 256.7 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Apple ulaştığı bu yüksek piyasa değeriyle her ne kadar tarihin en değerli şirketi olarak görülse de bu konu da henüz bir fikir ortaklığı sağlanmış değil. Bu durumun nedeni ise bazı ekonomistlerin enflasyonun da hesaba katılması gerektiğini belirtmesi. Enflasyon göz önüne alınacak olursa, Microsoft'un piyasa değerinin 850 milyar dolara ulaştığı ve şirketin bu yüzden halen en değerli şirket olduğu belirtiliyor. Ancak, uzun bir süre önce Standart Oil gibi petrol tekellerinin bu değeri geçmiş olabileceği de belirtiliyor.





Şu an için Apple'ın en değerli şirket olup olmadığı konusunda ortak bir karara varılmış olunmasa da şirketin hisse senetleri 660 dolarlık yüksek bir rakamdan alıcı bulmakta. Ayrıca, yeni nesil iPhone ve iPad Mini dedikoduları da şirketin hisse senedi fiyatlarını arttırmaya devam ediyor.

http://tech.fortune.cnn.com/2012/08/20/apple-overtakes-microsoft-as-most-valuable-stock-of-all-time/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter