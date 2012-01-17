Apple Almanya'da Samsung'a yeniden patent davası açtı

Haber Editörü
CES fuarında tanıtılan birbirinden iddialı ürünlerle çok hızlı bir şekilde başlayan 2012 yılındaki ilk patent davası Apple'dan uzun süredir kavgalı olduğu Samsung firmasına geldi.
Aralık ayında Samsung'un Galaxy Tab 10.1N tabletinin patent ihlali yaptığı gerekçesiyle yasaklanmasını talep eden Apple'a karşı mahkeme herhangi bir geçerli gerekçe bulamadığı için bu talebi reddetmişti.
Apple bu kez Galaxy S II ve Galaxy S Plus modellerinin de aralarında olduğu 10 farklı Samsung akıllı telefon modelinin yasaklanması için Dusseldorf Bölge Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Bunun yanında Apple Galaxy Tab 10.1 modelinin ülkede yasaklanmasına sebep olan davayla ilişkili olarak 5 Samsung tablet modeline de ayrı bir patent davası açtı. Bilgiler bizzat mahkeme sözcüsü Peter Schuetz tarafından basına verildi. Bu 5 tablet modeli ise tahminen Galaxy Tab 8.9, Galaxy Tab 7.7, Galaxy Tab 7.0 Plus, Galaxy Tab 10.1N ve Galaxy Tab 7.0N Plus.
Apple daha önce hızlı bir şekilde açtığı davaların aksine bu kez Galaxy Tab 10.1 modelini yasaklatan kararı da göz önünde bulundurarak farklı bir prosedür izlemeyi planlıyor. Çünkü Avustralya'da Galaxy Tab 10.1 modelinin satışı mahkeme kararıyla serbest bırakılırken, Almanya'da da Galaxy Tab 10.1N modelinin yasaklanması talebi reddedilmişti. Bu yüzden Apple daha kararlı adımlar atmak istiyor.
Bir Samsung sözcüsü de her iki davanın çağrısının kendilerine ulaştığını ve gerekli hazırlıkları yaptıklarını açıkladı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ürettiği laptoplardan tutunda, cep telefonlarının ikonlarına ve endüstriyel tasarımlarına kadar özellikle Apple'a benzetmeye çalışıyor Samsung tasarımlarını.
Geçen gün Samsung'un bir telefon modelinde kamera ve fotoğraf modunu değiştiren sanal butonu bile iphone'inkiyle aynıydı.
Boş konuşmayın böyle acıyorum falan diye.
Ben asıl hepinize acıyorum. Tasarım ilkelerinin, esinlenmenin yada kopyalamanın ne demek olduğundan bile bir habersiniz, kalkmış acımaktan bahsediyorsunuz.
Samsung telefonlarının köşelerindeki corner radius yani ovallik değerlerini bile iphone'unkiyle aynı yapıyor. O değeri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, mesela HTC'de köşeleri oval tasarımlar yapıyor ama corner radius değerini fazla yada az yapıyorki telefon önden farklı gözüksün. Özgün gözüksün.
Öndeki mikrofon tasarımı bile aynı Samsung telefonlarda. HTC'lere yada Sony'lere bakın hepsinde farklı kendine özgü. Ama Samsung'unkine bakınca adamlar iphone'un mikrofon tasarımını alıp birebir telefonlarına koymuşlar.
iOS ikonlarını fuar stand giydirmelerinde bile kullanıyorlar.
Şimdi tasarım hakkında bir halt bilmeyenlerin klasik lafına gelelim. Samsung üçgen tasarım mı yapsın?
Sony üçgen yapıyor çünkü yada HTC telefonlarını di mi? Böyle cihazların tasarım farklılıkları detaylarda saklıdır zaten. Geometrik şekillerinde değil.
Banada mı sen kim oluyorsun tasarımcımısın diye sorma, çünkü evet 14 yıllık grafik tasarımcıyım.
Ama bizim işimizin belirli noktaları göreceli olduğu için herkes kendini doğuştan tasarımcı zanneder.
Bu forumdaki al birini vur ötekine tadındaki bir sürü insan gibi.