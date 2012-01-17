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Apple Almanya'da Samsung'a yeniden patent davası açtı

7 yıl
5,4b
1
56
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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CES fuarında tanıtılan birbirinden iddialı ürünlerle çok hızlı bir şekilde başlayan 2012 yılındaki ilk patent davası Apple'dan uzun süredir kavgalı olduğu Samsung firmasına geldi.

Aralık ayında Samsung'un Galaxy Tab 10.1N tabletinin patent ihlali yaptığı gerekçesiyle yasaklanmasını talep eden Apple'a karşı mahkeme herhangi bir geçerli gerekçe bulamadığı için bu talebi reddetmişti. 

Apple bu kez Galaxy S II ve Galaxy S Plus modellerinin de aralarında olduğu 10 farklı Samsung akıllı telefon modelinin yasaklanması için Dusseldorf Bölge Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Bunun yanında Apple Galaxy Tab 10.1 modelinin ülkede yasaklanmasına sebep olan davayla ilişkili olarak 5 Samsung tablet modeline de ayrı bir patent davası açtı. Bilgiler bizzat mahkeme sözcüsü Peter Schuetz tarafından basına verildi. Bu 5 tablet modeli ise tahminen Galaxy Tab 8.9, Galaxy Tab 7.7, Galaxy Tab 7.0 Plus, Galaxy Tab 10.1N ve Galaxy Tab 7.0N Plus. 

Apple daha önce hızlı bir şekilde açtığı davaların aksine bu kez Galaxy Tab 10.1 modelini yasaklatan kararı da göz önünde bulundurarak farklı bir prosedür izlemeyi planlıyor. Çünkü Avustralya'da Galaxy Tab 10.1 modelinin satışı mahkeme kararıyla serbest bırakılırken, Almanya'da da Galaxy Tab 10.1N modelinin yasaklanması talebi reddedilmişti. Bu yüzden Apple daha kararlı adımlar atmak istiyor.

Bir Samsung sözcüsü de her iki davanın çağrısının kendilerine ulaştığını ve gerekli hazırlıkları yaptıklarını açıkladı.

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mertgraph1979 7 yıl en beğenilen wrestler31
wrestler31

Colossal

Appleı haklı buluyorum, tabi ki dokunmatik telefonlar tekelinde değil kimsenin. Ancak samsung resmen klonluyor başarılı apple tasarımlarını, yeni çıkacak galaxy ace plusa bakın 3gsin üzerine samsung yazmışlar tasarım olarak. Appleı sevmem ama sezarın hakkı sezara.



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Arkadaşım sen veya senin gibi şu cümleyi yazan arkadaşlara acıyorum''başarılı apple tasarımları'' acımamın nedeni bilir kişi gibi foruma gelmiş ahkam kesiyorsunuz sen ve senin gibi düşünen kişiler tasarım firmasındamı çalışıyorsunuzda şu şunun tasarımını kopyalamış, şu telefonun tasarımı çok iyi diye bahsediyorsunuz beğeniler insanlara göre değişir ve sizide klonlamışlar her halde hep patent haberi çıkınca birtane klon hemen tasarım diye atlıyor konuya


Ürettiği laptoplardan tutunda, cep telefonlarının ikonlarına ve endüstriyel tasarımlarına kadar özellikle Apple'a benzetmeye çalışıyor Samsung tasarımlarını.
Geçen gün Samsung'un bir telefon modelinde kamera ve fotoğraf modunu değiştiren sanal butonu bile iphone'inkiyle aynıydı.
Boş konuşmayın böyle acıyorum falan diye.
Ben asıl hepinize acıyorum. Tasarım ilkelerinin, esinlenmenin yada kopyalamanın ne demek olduğundan bile bir habersiniz, kalkmış acımaktan bahsediyorsunuz.

Samsung telefonlarının köşelerindeki corner radius yani ovallik değerlerini bile iphone'unkiyle aynı yapıyor. O değeri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, mesela HTC'de köşeleri oval tasarımlar yapıyor ama corner radius değerini fazla yada az yapıyorki telefon önden farklı gözüksün. Özgün gözüksün.
Öndeki mikrofon tasarımı bile aynı Samsung telefonlarda. HTC'lere yada Sony'lere bakın hepsinde farklı kendine özgü. Ama Samsung'unkine bakınca adamlar iphone'un mikrofon tasarımını alıp birebir telefonlarına koymuşlar.

iOS ikonlarını fuar stand giydirmelerinde bile kullanıyorlar.

Şimdi tasarım hakkında bir halt bilmeyenlerin klasik lafına gelelim. Samsung üçgen tasarım mı yapsın?
Sony üçgen yapıyor çünkü yada HTC telefonlarını di mi? Böyle cihazların tasarım farklılıkları detaylarda saklıdır zaten. Geometrik şekillerinde değil.

Banada mı sen kim oluyorsun tasarımcımısın diye sorma, çünkü evet 14 yıllık grafik tasarımcıyım.
Ama bizim işimizin belirli noktaları göreceli olduğu için herkes kendini doğuştan tasarımcı zanneder.
Bu forumdaki al birini vur ötekine tadındaki bir sürü insan gibi.
wrestler31ColossalAppleı haklı buluyorum, tabi ki dokunmatik telefonlar tekelinde değil kimsenin. Ancak samsu...
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n_geen 7 yıl
Aynısı değil çok çok benzeri onuda yapsın artık :D
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drony 7 yıl
Samsung'un ipad, iphone ve macbook air ile igili tüm kopyalamaları delilleri ile aşağıdaki konuda var sürekli yazmak istemiyorum referans veriyorum konuyu. Insanlar apple tasarımlarına o kadar aşina oldularki her yeni ürüne artık doğalmış daha hangi şekilde tasarlanabilirmiş şeklinde bakıyor. ayrıca samsung sırf apple değil htc'den de ciddi şekilde esinlenmektedir.

forum.donanimhaber.com/...
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IgorStravinsky 7 yıl
Apple'a haksız diyen arkadaşlara bi sorum var. Apple'ın başında olsanız ne yaparsınız? Sizin telefonunuza benzeyen değil aynısı bi telefon çıkartılıyor. Ne yaparsınız siz?
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legolas4121 7 yıl
bişey olmaz
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DH Misafiri 7 yıl
Artik baydi bu haberler sacma sapan seylerle ugrasiyorlar cocuklar bile bunu yapsa haddini asmadan yapiyor.
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Chandler Bing 7 yıl
bu tür konularda samsung'u haklı bulurdum ama samsung aşırıya kaçmaya başladı. bu nedir arkadaş?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


eskiden şu usb prizleri bile kabul edilebilir buluyordum ama bu son galaxy ace plus ile esinlenmeyi geçtiği fark ediliyor samsung'un.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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DH Misafiri 7 yıl
apple bence tasarımdan değil yazılım içindeki çalınan kodlardan ve kullanımdaki kopyalamadan ötürü vermiştir mahkemeye ayrıca android zaten ios tan esinlenerek yapılmadımı
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teksalih 7 yıl
Guldummm
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oktay7272 7 yıl
mertgraph1979
wrestler31
Colossal Appleı haklı buluyorum, tabi ki dokunmatik telefonlar tekelinde değil kimsenin. Ancak samsung resmen klonluyor başarılı apple tasarımlarını, yeni çıkacak galaxy ace plusa bakın 3gsin üzerine samsung yazmışlar tasarım olarak. Appleı sevmem ama sezarın hakkı sezara.
Yazıya bak hizaya gel Arkadaşım sen veya senin gibi şu cümleyi yazan arkadaşlara acıyorumbaşarılı apple tasarımları acımamın nedeni bilir kişi gibi foruma gelmiş ahkam kesiyorsunuz sen ve senin gibi düşünen kişiler tasarım firmasındamı çalışıyorsunuzda şu şunun tasarımını kopyalamış, şu telefonun tasarımı çok iyi diye bahsediyorsunuz beğeniler insanlara göre değişir ve sizide klonlamışlar her halde hep patent haberi çıkınca birtane klon hemen tasarım diye atlıyor konuya
Ürettiği laptoplardan tutunda, cep telefonlarının ikonlarına ve endüstriyel tasarımlarına kadar özellikle Applea benzetmeye çalışıyor Samsung tasarımlarını. Geçen gün Samsungun bir telefon modelinde kamera ve fotoğraf modunu değiştiren sanal butonu bile iphoneinkiyle aynıydı. Boş konuşmayın böyle acıyorum falan diye. Ben asıl hepinize acıyorum. Tasarım ilkelerinin, esinlenmenin yada kopyalamanın ne demek olduğundan bile bir habersiniz, kalkmış acımaktan bahsediyorsunuz. Samsung telefonlarının köşelerindeki corner radius yani ovallik değerlerini bile iphoneunkiyle aynı yapıyor. O değeri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, mesela HTCde köşeleri oval tasarımlar yapıyor ama corner radius değerini fazla yada az yapıyorki telefon önden farklı gözüksün. Özgün gözüksün. Öndeki mikrofon tasarımı bile aynı Samsung telefonlarda. HTClere yada Sonylere bakın hepsinde farklı kendine özgü. Ama Samsungunkine bakınca adamlar iphoneun mikrofon tasarımını alıp birebir telefonlarına koymuşlar. iOS ikonlarını fuar stand giydirmelerinde bile kullanıyorlar. Şimdi tasarım hakkında bir halt bilmeyenlerin klasik lafına gelelim. Samsung üçgen tasarım mı yapsın? Sony üçgen yapıyor çünkü yada HTC telefonlarını di mi? Böyle cihazların tasarım farklılıkları detaylarda saklıdır zaten. Geometrik şekillerinde değil. Banada mı sen kim oluyorsun tasarımcımısın diye sorma, çünkü evet 14 yıllık grafik tasarımcıyım. Ama bizim işimizin belirli noktaları göreceli olduğu için herkes kendini doğuştan tasarımcı zanneder. Bu forumdaki al birini vur ötekine tadındaki bir sürü insan gibi.

Tasarımcı olabilirsin ama bu senin her şeyi mükembelbildiğin anlamına gelmez , evet samsung apple dan tasarımlar kopyalıyor ama içerik tamamen farklı bu nu nedenmi yapıyor çünkü apple kuduz bir köpek gibi nereye saldıracağını bilemiyor oraya dava açıyor buraya dava açıyor samsung elt. sinrini bozuyor ama nedense sadece geçici bir süre samsung ürünleri yasaklanıyor almanya ve avusturalyadaki davalarda ne oldu samsung suçsuz görüldü .Apple sadece saldırdığıyla kaldi apple nie hiçbir sosyalsorummluluk projesine katılmıyor çünkü apple bencil bir şirket ve hiçbir zaman samsung ile rekabet edemez ne kadar zorlasada ama yinede gözleri boyanmış iBoylar olduktan sonra apple in sırtı yere gelmez Ayrıca bir söz vardır Büyük işleri başaramayanlar küçük işleri çok abartır diye işte apple ın ki bu hafa bir dokunmatik ekran 2 şekil cihaz yaptın diye teknoloji devi olunmaz ...
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Besiktask34 7 yıl
yani o telefonu gördüm bukadarda çalınmazki bu hırsızlıktan öte bir şey
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A.l.p.r 7 yıl
AlicanNalbat
Appleda Samsungu Kendine Rakip Görüyorya Ben Daha Birşey Diyemiyorum :) Altıüstü Samsung :) Bulaşık Makinası Üreten Bir Firmayı Rakip Olarak Görüyor... Arçelikte Rakipmi Acep....

Bravo koca firmayı bulaşık makinesi ile özetlediniz.
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teksalih 7 yıl A.l.p.r
A.l.p.r
AlicanNalbat
Appleda Samsungu Kendine Rakip Görüyorya Ben Daha Birşey Diyemiyorum :) Altıüstü Samsung :) Bulaşık Makinası Üreten Bir Firmayı Rakip Olarak Görüyor... Arçelikte Rakipmi Acep....

Bravo koca firmayı bulaşık makinesi ile özetlediniz.

Beyin bedava
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Whisper911 7 yıl
Benim anlamadığım sürekli bir dava etme söz konusu ama geçenlerde gene samsungla chip anlaşması mı ne yaptı apple ?... Ayrıca samsung elinde bulundurduğu bir çok patent için dava açabilir gibilerinden haberlerde okumuştuk.. Apple ne planlıyor onu anlamıyorum. Hem ortak iş yapıyorlar hemde birbirini suçlayıp dava ediyorlar bu nasıl iş?...
Apple bu hareketlerle iyice zavallı durumuna düşüyor bence hiç gerek yok. Zaten seven beğenen gene gidip apple alır.. Sadık kullanıcılarımız diye kaba etlerini yırtıyorlardı ne oldu ???
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tunlab 7 yıl
savunun hırsızı, yavuz hırsız nede olsa kendileri, gittiler bide en son macbook air çakması bişe yapdılar, sorsan adını bilmezsin, ben 3 - 4 tane samsung aldım hepsi şuanda çöp 1000 liradan fazla para verdim toplamda, 500 liraya star aldım 250 liraya satdım 2 ay geçmeden, çünkü iphone aldım yerine (2G) ne kadar konuşursanız konuşun ne yaparsanız yapın iphone'u milyonlarca insan kullanacakdır, appstore da her gün 100lerce uygulama yer alacakdır, bütün firmalar ios uyumlu programlar yapdıracakdır. nafile yormayın kendinizi
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eng304 7 yıl
Sizin savunma sebebiniz ne sizi ilgilendiriyor mu şirketler? Bırakın açsın davaları kimin umrunda? Haklı olan kazansın.
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engurlu 7 yıl
döt korkusu APPLE i ne hallere düsürdü


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