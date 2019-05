Apple Almanya'da Samsung'a yeniden patent davası açtı

CES fuarında tanıtılan birbirinden iddialı ürünlerle çok hızlı bir şekilde başlayan 2012 yılındaki ilk patent davası Apple'dan uzun süredir kavgalı olduğu Samsung firmasına geldi.





Aralık ayında Samsung'un Galaxy Tab 10.1N tabletinin patent ihlali yaptığı gerekçesiyle yasaklanmasını talep eden Apple'a karşı mahkeme herhangi bir geçerli gerekçe bulamadığı için bu talebi reddetmişti.





Apple bu kez Galaxy S II ve Galaxy S Plus modellerinin de aralarında olduğu 10 farklı Samsung akıllı telefon modelinin yasaklanması için Dusseldorf Bölge Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Bunun yanında Apple Galaxy Tab 10.1 modelinin ülkede yasaklanmasına sebep olan davayla ilişkili olarak 5 Samsung tablet modeline de ayrı bir patent davası açtı. Bilgiler bizzat mahkeme sözcüsü Peter Schuetz tarafından basına verildi. Bu 5 tablet modeli ise tahminen Galaxy Tab 8.9, Galaxy Tab 7.7, Galaxy Tab 7.0 Plus, Galaxy Tab 10.1N ve Galaxy Tab 7.0N Plus.





Apple daha önce hızlı bir şekilde açtığı davaların aksine bu kez Galaxy Tab 10.1 modelini yasaklatan kararı da göz önünde bulundurarak farklı bir prosedür izlemeyi planlıyor. Çünkü Avustralya'da Galaxy Tab 10.1 modelinin satışı mahkeme kararıyla serbest bırakılırken, Almanya'da da Galaxy Tab 10.1N modelinin yasaklanması talebi reddedilmişti. Bu yüzden Apple daha kararlı adımlar atmak istiyor.





Bir Samsung sözcüsü de her iki davanın çağrısının kendilerine ulaştığını ve gerekli hazırlıkları yaptıklarını açıkladı.