Apple, Amerika'da sim kilitsiz-kontratsız iPhone 4 satışına başladı

iPhone ile Nokia ve Samsung'dan sonra dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olan Apple, 2007 yılından bu yana Amerika'da sürdürdüğü satış politikasında değişikliğe gitti. Yaklaşık 4 senedir operatörler aracılığıyla satılan iPhone, bugünden itibaren Apple Store ve çevrimiçi Apple Store'dan sim kilitsiz ve kontratsız olarak satın alınabilecek.
Gerek siyah gerekse de beyaz modeli sim kilitsiz ve kontratsız olarak satılacak iPhone 4'ün 16GB'lığının fiyatı 649 dolar, 32GB'lık modelinin fiyatı ise 749 dolar olarak belirlenmiş.
iPhone 4 cephesinde yaşanan bu gelişmenin yanı sıra Reuters'in Tayvanlı Economic Daily'e dayandırdığı haberinde bir süredir beklenen Sandy Bridge işlemcili yeni nesil Macbook Air'in Haziran sonu itibariyle satışa sunulacağı iddia edildi. Haberde ayrıca ilk partinin 380,000 Macbook Air'i kapsadığı belirtilirken; bu rakamın bir süre önce Concord Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun açıkladığı üretim hacmiyle aynı olması; iddiayı güçlendirir nitelikte.
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Soylentiler dogru sanirim yakinda iphone 5 geliyor.Apple stoklari bosaltiyor.
iphone 5 lerin ABD de sim kilitsiz cikagini sanmiyorum.Cunku Apple At&t ve Verizon ile anlasmali.
Ayrica bu iki oparotorde 4G ye gecti.Buda iphone 5 4G yi destekleyecek demek.
bende zaten bizim gibi son kullanıcıların iyiliği için söledim çünkü benim ıphone almam için illaki gidip turkcell den veya vodafone avea buralara yeni geldi de. Dayatmaması lazım insanları bir nevi free davranmlarına yardımcı olmaları gerekıyor. Eğer müşteri memnuniyetine önem veriyorlarsa tabi ki...
sim kilitli cihaz olmalı olmamalı değil ama onun yanında simfree cihazda olmalı böylelikle gsm şirketleri hem iphone paketlerinde iyileştirmeye gider hemde iphone kullanan herkez size dua eder:)
ama bence bu işde yine çok iyi bir pazarlama stratejisi var, yoksa iphone'u bulunmaz hint kumaşı gibi milletin önüne sermek kimseye fayda getirmez, bizim gibi son kullanıcılarda gider nerden oldugu belli olmayan iphone'lardan alır, riske girer.
hafta gıdecek ..
50 usd farkı ödesek açarlar mı acaba.
Yada apple dev teami besleyip unlock mu çıkartacak ki bu olacak gibi gözüküyor.
Biran önce geveylerden de kurtulsak süper olacak :)
Ornek ingilere iphone fiyati 510 sterlin dir. Yani yaklasik 850 dolar.
Birde amerika fiyati 659$ vergi haric fiyattir, eger vergi almayan 3-4 eyalette yasamiyorsaniz, ortalama 60-70$ da vergi vermek zorunlulugunuz vardir.
Oyle 659$ = 1000 TL, ee niye burada 2000 TL demeyin lutfen.
Zaten amerikan sirketlerinin kendi urunlerini kendi ulkelerinde en ucuza satmalari kadar dogal birsey yok.
Haklılarda adam yerine koymamak ile sen kendini geliştirmezsen geliştirenin önüne taşı koyarsan hiçbirtürlü ilerleyemezsen dışa bağımlı olursan gelişmiş ülkede gelir seninle dalga geçer adam yerine koymaz