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Apple, Amerika'da sim kilitsiz-kontratsız iPhone 4 satışına başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,8b
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56
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone ile Nokia ve Samsung'dan sonra dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olan Apple, 2007 yılından bu yana Amerika'da sürdürdüğü satış politikasında değişikliğe gitti. Yaklaşık 4 senedir operatörler aracılığıyla satılan iPhone, bugünden itibaren Apple Store ve çevrimiçi Apple Store'dan sim kilitsiz ve kontratsız olarak satın alınabilecek.

Gerek siyah gerekse de beyaz modeli sim kilitsiz ve kontratsız olarak satılacak iPhone 4'ün 16GB'lığının fiyatı 649 dolar, 32GB'lık modelinin fiyatı ise 749 dolar olarak belirlenmiş.

iPhone 4 cephesinde yaşanan bu gelişmenin yanı sıra Reuters'in Tayvanlı Economic Daily'e dayandırdığı haberinde bir süredir beklenen Sandy Bridge işlemcili yeni nesil Macbook Air'in Haziran sonu itibariyle satışa sunulacağı iddia edildi. Haberde ayrıca ilk partinin 380,000 Macbook Air'i kapsadığı belirtilirken; bu rakamın bir süre önce Concord Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun açıkladığı üretim hacmiyle aynı olması; iddiayı güçlendirir nitelikte.


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DH Misafiri 8 yıl
Türkiyede fiyatlar ucuzlamaz boşuna heves etmeyelim şuan zaten 1850 ye kontratsız veriyorlar tr de. Ayrıca bazı arkadaşlar yazmış Türkiye yi hala 3ncü dünya ülkesi olarak görüyorlar. Bu konuda biraz haklılar ama artık bu eski yargı giderek bitmeye başlamıştır. Ben denizcilik yaptım 6 yıl kadar. Dışarda türkiyeyi sorunca çoğu kişi tanımazdı ama istanbul deyince herkes bilirdi. Bazılarıda türkiyeyi istanbulun başkenti diye biliyordu :) Evet istanbul türkiye isminin çok önünde dışardaki algıya göre. Son olarak fiyatlar ucuzlasada en fazla 100 TL daha düşer diye düşünmekteyim. En azından ben bu sektördeyim. Telefon işindeyiz ve daha dün ikinci el iphonu 1600 Tl den sattık :) Açıkçası talep halen daha mevcut ama sanırım çoğu kişi 1850 TL den sıfırı satıldığından bi haber :) Tabi bu dediklerim 16GB lik modeli için geçerli. Ayrıca hala daha 3gs sıfırlar mevcut ve en son 32gb 3gs sıfıra 1750 tl isteniyordu. Kolay kolay bizdeki bu talep olunca fiyatlar düşmez kanısındayım.
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tugi1 8 yıl
New York ta 649$ + 57$ vergi = 706 $

Soylentiler dogru sanirim yakinda iphone 5 geliyor.Apple stoklari bosaltiyor.

iphone 5 lerin ABD de sim kilitsiz cikagini sanmiyorum.Cunku Apple At&t ve Verizon ile anlasmali.

Ayrica bu iki oparotorde 4G ye gecti.Buda iphone 5 4G yi destekleyecek demek.
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quattro7x7 8 yıl
burada 16 gb olanı vergisyle dahil 670 usd oluyr. eylül de i phone5 gelyr. stokları btrmek için güzel yöntem :)) ama sadece bu modelde böyle bir satış var. 5 çıktıgnda böyle satış olmayacak. türkiyede ki vodafone ve turkcell bunu destekliyor di mi? yani burda apple store dan unlocklu modeli aldğmzda orda sorunsuz bir şeklde kullanablrz? çünkü bugün apple store da sordum. eğer ülkendeki gsm operatörü desteklyrsa sorunsuz kullanabilrsn dediler.
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sezersunar 8 yıl
Bu haberin en güzel yani da 4S veya5 çıktığında Amerika'dan anında temin edebilecek olmamız ve sorunsuz kullanabilicek olmamız.
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patrain 8 yıl
@tunlab
bende zaten bizim gibi son kullanıcıların iyiliği için söledim çünkü benim ıphone almam için illaki gidip turkcell den veya vodafone avea buralara yeni geldi de. Dayatmaması lazım insanları bir nevi free davranmlarına yardımcı olmaları gerekıyor. Eğer müşteri memnuniyetine önem veriyorlarsa tabi ki...
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patrain 8 yıl
operatörlerin altında satış yapması zaten saçma piyasa değeri var alan müşteri kitleside çok yüksek kendisi satsa daha çok satar.
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tunlab 8 yıl
@patrain, bence haklı bu neye benziyor biliyormusunuz şöyle ticari bi tarafdan bakalım, adam zaten prakende olarak o malı 5 liraya satabiliyorsa'ki biliyoruz o cihaz yok satıyor, neden gsm şirketine toptan 4 liraya verme geregi duyoyor ,zaten fazlasıyla kazanıyorum bu cihazdan, hem neden hazır müşterimi uyuz edip kötü yorum kazanayım demiyor steve jobs.
sim kilitli cihaz olmalı olmamalı değil ama onun yanında simfree cihazda olmalı böylelikle gsm şirketleri hem iphone paketlerinde iyileştirmeye gider hemde iphone kullanan herkez size dua eder:)
ama bence bu işde yine çok iyi bir pazarlama stratejisi var, yoksa iphone'u bulunmaz hint kumaşı gibi milletin önüne sermek kimseye fayda getirmez, bizim gibi son kullanıcılarda gider nerden oldugu belli olmayan iphone'lardan alır, riske girer.
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wıtchkıng 8 yıl
Gene mi fan boy ve görller devrede eksi basa basa parmakları incilecek.
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séquestre 8 yıl
Hadi hayırlısı :)
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@evren 8 yıl
bu haber e cok sevındım kayınpedere soyluyelım ıpad2 nın yanında ıphone 4 te getırsın.
hafta gıdecek ..
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Egeria 8 yıl




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By_C@BB@R 8 yıl
Ya herkesin merakla beklediği soru eski satılan kilitli telefonların kilitlerini açacaklar mı?
50 usd farkı ödesek açarlar mı acaba.
Yada apple dev teami besleyip unlock mu çıkartacak ki bu olacak gibi gözüküyor.
Biran önce geveylerden de kurtulsak süper olacak :)
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DH Misafiri 8 yıl
Asagidaki yorumlarda gozden kacan bisey var. Bu fiyat apple amerika fiyati ve dunyanin her yerinde daha dusuk fiyat. Niye cunku apple amerikada direk kendi magazalarindan satar urunlerini oyle vatandi, bilkomdu yapmaz. Satis gelirini de baskasina birakmaz boylelikle.
Ornek ingilere iphone fiyati 510 sterlin dir. Yani yaklasik 850 dolar.
Birde amerika fiyati 659$ vergi haric fiyattir, eger vergi almayan 3-4 eyalette yasamiyorsaniz, ortalama 60-70$ da vergi vermek zorunlulugunuz vardir.
Oyle 659$ = 1000 TL, ee niye burada 2000 TL demeyin lutfen.
Zaten amerikan sirketlerinin kendi urunlerini kendi ulkelerinde en ucuza satmalari kadar dogal birsey yok.
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Chidori 8 yıl
Guzel gelişme.
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Python 8 yıl
Extreme Victory
myfranco
Extreme Victory Turkiyede Apple store ne zaman acilir fiyatlar o zaman duser.. (lutfen Turkiyede Apple Store var diye atlamayiniz)
Olmaz olurmu Extreme, tabiki var Apple Store
Şaka bir yana, ufak ufak standartlar oturmaya başladı. Unutmayınki halen 3. Dünya Ülkesiyiz. Kendimizi bu konularda Fransa, Almanya, Amerika vs.. ile bir tutmayalım.
malesef haklisin dostum, hala 3.Dunya ulkesi gozu ile bakiyorlar, Amerikada cok kisi hala Turkiyenin dunyadaki yerini bilmiyor, birkismida bizi ortadogu ulkesi sayiyor beni Tilt eden 2 sey bunlar

Haklılarda adam yerine koymamak ile sen kendini geliştirmezsen geliştirenin önüne taşı koyarsan hiçbirtürlü ilerleyemezsen dışa bağımlı olursan gelişmiş ülkede gelir seninle dalga geçer adam yerine koymaz
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