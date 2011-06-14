Apple, Amerika'da sim kilitsiz-kontratsız iPhone 4 satışına başladı

iPhone ile Nokia ve Samsung'dan sonra dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olan Apple, 2007 yılından bu yana Amerika'da sürdürdüğü satış politikasında değişikliğe gitti. Yaklaşık 4 senedir operatörler aracılığıyla satılan iPhone, bugünden itibaren Apple Store ve çevrimiçi Apple Store'dan sim kilitsiz ve kontratsız olarak satın alınabilecek.

Gerek siyah gerekse de beyaz modeli sim kilitsiz ve kontratsız olarak satılacak iPhone 4'ün 16GB'lığının fiyatı 649 dolar, 32GB'lık modelinin fiyatı ise 749 dolar olarak belirlenmiş.

iPhone 4 cephesinde yaşanan bu gelişmenin yanı sıra Reuters'in Tayvanlı Economic Daily'e dayandırdığı haberinde bir süredir beklenen Sandy Bridge işlemcili yeni nesil Macbook Air'in Haziran sonu itibariyle satışa sunulacağı iddia edildi. Haberde ayrıca ilk partinin 380,000 Macbook Air'i kapsadığı belirtilirken; bu rakamın bir süre önce Concord Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun açıkladığı üretim hacmiyle aynı olması; iddiayı güçlendirir nitelikte.