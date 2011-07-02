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Apple, Amerika'nın 21.büyük perakendecisi oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, Amerika'nın 21.büyük perakendecisi oldu
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Geçtiğimiz çeyrekte 24.67 milyar dolar gelir ve 5,99 milyar dolar net kar açıklayan Apple, Apple Store ve iTunes satış kanallarıyla sayesinde Amerika'nın 21.büyük perakendecisi olmayı başardı.

Nation Retail Federation'ın (Amerika'nın perakendeciler federasyonu) yayınladığı ilk 25 listesinde Apple, yıllık 18 milyar dolarlık satışla 21.sırada yer alarak tarihinde ilk defa listeye girmeyi başardı. Apple'ın bu kanallardan elde ettiği gelirleri geçtiğimiz seneye göre %32.3 artış gösterirken; Apple Store'un ve iTunes'un Amerika dışındaki ayakları da hesaba katıldığında gelirleri 20 milyar dolara yükseliyor.

Amazon da Amerika'da 18,25 milyar dolar, tüm dünyada yaklaşık 33 milyar dolarlık satış geliriyle 19.sırada yer alırken; Apple'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan satış kanallarından sorumlu yöneticisi Ron Jonhson'ın yeni çalışacağı şirket olan J.C. Penney ise Apple'ın hemen arkasından 22.sırada yer aldı.

Apple, iTunes ve apple.com'dan yapılan satışların hesaba katılmadığı geçen sene 6.5 milyar dolarlık satış geliriyle 53.sırada yer almıştı.

Apple, Amerika'nın 21.büyük perakendecisi oldu
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Mimar SaNAN 8 yıl
kendi kulvarında 1. sonuçta ..
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séquestre 8 yıl
Doğaldır..
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