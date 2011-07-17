Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Amerika'nın en büyük akıllı telefon satıcısı olmayı sürdürüyor

7 yıl
9,5b
1
19
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Platform bazında Android'in lider olduğu Amerika akıllı telefon pazarında, comScore'un Mayıs ayında sona eren 3 aylık periyodu gözönüne alarak yaptığı değerlendirmeye göre Apple, en büyük akıllı telefon satıcısı olmayı sürdürüyor.

comScore'un yayınladığı sonuçlara göre üç aylık dönemdeki akıllı telefon kullanıcılarının sayısı 76.8 milyona ulaşırken; Apple, satışta olan iki telefonu yani iPhone 4 ve iPhone 3Gs sayesinde elde ettiği %26.6'lık pazar payı ile pazarın en büyük firması durumunda. Apple'ı bir süre öncesine kadar Amerika'da birincilik koltuğunda oturan Research In Motion, %24.7 ile takip ederken; Tayvanlı HTC ise Amerika pazarında %11.8'lik bir paya sahip. Motorola ve Samsung, sırasıyla %11.4 ve %8.9'luk pazar payları ile ilk 5'te yer alırken; bu ikiliyi %4.8 ile LG, %2.7 ile HP, %2.1 ile Nokia, %0.4 ile Kyocera ve %0.2 ile Sony Ericsson takip ediyor. Pazardaki diğer firmaların toplam pazar payı ise %6.2 .


<a href="http://www.comscoredatamine.com/2011/07/top-smartphone-oems/">comScore</a> Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
.WondercrafteR. 7 yıl en beğenilen
Oha Nokia'nın payı ne öyle.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AndroidMarketdekiDomates 7 yıl
İphone nun neyi var acaba telefonda? Onun yapabildiklerinin kat kat iyisi orta segment android telefon bile yapabiliyor. İşletim sistemi sadece apple urunlerini kapsiyor bunlar sadece bir bolumde mevcut android tum telefonlarda oldugu için genel kisma hitap ediyor. Kendi ağizinla soyluyorsun windows 87 apple 6 kalitesiz diyemi windows cok tutuluyor. Apple bir iki ozellik ekleyip sunsun 3 milyardan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndroidMarketdekiDomates 7 yıl
İos paylaşilmaliydi. Android iosu gecicek artik Türkiyede 10 kişiden 6 si android kullaniyor. Apple ayni tas ayni kafa hâla.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertgraph1979 7 yıl AndroidMarketdekiDomates
AndroidMarketdekiDomates

İos paylaşilmaliydi. Android iosu gecicek artik Türkiyede 10 kişiden 6 si android kullaniyor. Apple ayni tas ayni kafa hâla.

Apple'ın birisinin kendisini geçecek gibi bir kaygısı olsaydı yıllar önce Mac OS X'i bütün bilgisayarlara açardı. Windows'un kullanım oranı belli dünyada.
Mac OS X'in kullanım oranı %6, Windows'un %87 dünyada. Bundan endişe duymayan marka altın çağını yaşadığı dönemde endişe içerisinde İOS'u dünyaya açacak öyle mi?

Ayrıca Apple kurulduğu tarihten beri cihazlarını üretir ve içine kendi işletim sistemini koyar.
Başarısını buna borçludur. Sizin söylediğinizi yaparsa başarısını baltalamış olur.

Android iOS'u geçer doğru ama hiçbir markanın telefonu asla iphone kadar satamayacak.
Hi-end sınıfında iphone kadar satacak bir telefonu daha uzun yıllar göremeyeceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarGoS 7 yıl
apple ve rim halen erişilmez yerdeler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
xperia almaya gidiyom :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
amerikadaki pazar payı bu.millette bunu görünce nokia battı diyor.Nokia zaten amerika pazarında hep gerilerdeydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 7 yıl
Sony Ericsson'a yazık ya biraz destek verin bu adamlara da :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkEnergy 7 yıl
Adamlar kendi markalarina guven duyuyor, koruyor. İlk tercihleri hep kendi markalari oluyor. Nasil olsa Apple'dan aldigi urun kendisine yol, su, elektrik olarak geri donuyor. Ancak ben ulkemizdeki fanatikleri anlamiyorum neden daha iyisi varken kendi ulkesinin maliymis gibi Apple savunulur?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 7 yıl DarkEnergy
DarkEnergy

Adamlar kendi markalarina guven duyuyor, koruyor. İlk tercihleri hep kendi markalari oluyor. Nasil olsa Apple'dan aldigi urun kendisine yol, su, elektrik olarak geri donuyor. Ancak ben ulkemizdeki fanatikleri anlamiyorum neden daha iyisi varken kendi ulkesinin maliymis gibi Apple savunulur?

Daha iyisi olmadigi icin.
Dunyadaki tum kaynaklar iPhone un en iyi oldugu konusunda hemfikir. 2007'den beri hem de.

Ayrica Guney Kore haric dunyanin tum ulkelerinde iPhone akilli telefon pazarinda birinci sirada, sadece ABD'de degil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharelock 7 yıl
İphone 4 alacağıma donanım bazında daha üstün Samsung galaxy s2 almayı tercih ederim, iphone artık tek artısı kaldı oda Apple Store, Android market'te çok hızlı geliştiğini unutmamak lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 7 yıl
Nokia'nın listede olması şaşırtıcı gerçekten
. Ayrıca Apple en büyük akıllı telefon satıcısı olsa da en çok satılan işletim sistemi iOS değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuffkiLLe 7 yıl
Bl00dyHell

Nokia'nın listede olması şaşırtıcı gerçekten
. Ayrıca Apple en büyük akıllı telefon satıcısı olsa da en çok satılan işletim sistemi iOS değil


iOS u kullanan cihazlar sadece apple ürünleri olduğundan, söylediğinizin şeyler normal değil mi sizce ?
şaşılacak bir durum yada başarısızlık değildir bu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Einstein 7 yıl
Nokia listede beyler. Uzun süredir görmemiştik.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KomaNchi27 7 yıl
nokia zamanında kazanacağını kazandı zaten. yeter onlara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9522 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, lg ve
3 etiket daha samsung iPhone 4 htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim