Apple, Amerika'nın en büyük akıllı telefon satıcısı olmayı sürdürüyor

Platform bazında Android'in lider olduğu Amerika akıllı telefon pazarında, comScore'un Mayıs ayında sona eren 3 aylık periyodu gözönüne alarak yaptığı değerlendirmeye göre Apple, en büyük akıllı telefon satıcısı olmayı sürdürüyor.

comScore'un yayınladığı sonuçlara göre üç aylık dönemdeki akıllı telefon kullanıcılarının sayısı 76.8 milyona ulaşırken; Apple, satışta olan iki telefonu yani iPhone 4 ve iPhone 3Gs sayesinde elde ettiği %26.6'lık pazar payı ile pazarın en büyük firması durumunda. Apple'ı bir süre öncesine kadar Amerika'da birincilik koltuğunda oturan Research In Motion, %24.7 ile takip ederken; Tayvanlı HTC ise Amerika pazarında %11.8'lik bir paya sahip. Motorola ve Samsung, sırasıyla %11.4 ve %8.9'luk pazar payları ile ilk 5'te yer alırken; bu ikiliyi %4.8 ile LG, %2.7 ile HP, %2.1 ile Nokia, %0.4 ile Kyocera ve %0.2 ile Sony Ericsson takip ediyor. Pazardaki diğer firmaların toplam pazar payı ise %6.2 .

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