Apple, Amerika'nın en büyük akıllı telefon satıcısı olmayı sürdürüyor

Platform bazında Android'in lider olduğu Amerika akıllı telefon pazarında, comScore'un Mayıs ayında sona eren 3 aylık periyodu gözönüne alarak yaptığı değerlendirmeye göre Apple, en büyük akıllı telefon satıcısı olmayı sürdürüyor.
comScore'un yayınladığı sonuçlara göre üç aylık dönemdeki akıllı telefon kullanıcılarının sayısı 76.8 milyona ulaşırken; Apple, satışta olan iki telefonu yani iPhone 4 ve iPhone 3Gs sayesinde elde ettiği %26.6'lık pazar payı ile pazarın en büyük firması durumunda. Apple'ı bir süre öncesine kadar Amerika'da birincilik koltuğunda oturan Research In Motion, %24.7 ile takip ederken; Tayvanlı HTC ise Amerika pazarında %11.8'lik bir paya sahip. Motorola ve Samsung, sırasıyla %11.4 ve %8.9'luk pazar payları ile ilk 5'te yer alırken; bu ikiliyi %4.8 ile LG, %2.7 ile HP, %2.1 ile Nokia, %0.4 ile Kyocera ve %0.2 ile Sony Ericsson takip ediyor. Pazardaki diğer firmaların toplam pazar payı ise %6.2 .
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Apple'ın birisinin kendisini geçecek gibi bir kaygısı olsaydı yıllar önce Mac OS X'i bütün bilgisayarlara açardı. Windows'un kullanım oranı belli dünyada.
Mac OS X'in kullanım oranı %6, Windows'un %87 dünyada. Bundan endişe duymayan marka altın çağını yaşadığı dönemde endişe içerisinde İOS'u dünyaya açacak öyle mi?
Ayrıca Apple kurulduğu tarihten beri cihazlarını üretir ve içine kendi işletim sistemini koyar.
Başarısını buna borçludur. Sizin söylediğinizi yaparsa başarısını baltalamış olur.
Android iOS'u geçer doğru ama hiçbir markanın telefonu asla iphone kadar satamayacak.
Hi-end sınıfında iphone kadar satacak bir telefonu daha uzun yıllar göremeyeceğiz.
Daha iyisi olmadigi icin.
Dunyadaki tum kaynaklar iPhone un en iyi oldugu konusunda hemfikir. 2007'den beri hem de.
Ayrica Guney Kore haric dunyanin tum ulkelerinde iPhone akilli telefon pazarinda birinci sirada, sadece ABD'de degil.
iOS u kullanan cihazlar sadece apple ürünleri olduğundan, söylediğinizin şeyler normal değil mi sizce ? şaşılacak bir durum yada başarısızlık değildir bu
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