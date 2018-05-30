Apple App Store cihaz başına Google Play Store'dan 10 kat fazla para kazanıyor

Morgan Stanley tarafından hazırlanan bir rapora göre, Apple App Store indirme başına Google Play Store'dan dört kat daha fazla gelir elde ediyor. Cihaz başına ise Apple'ın uygulama mağazası Google'ınkinden on kat daha fazla para kazanıyor.

2018'in ilk çeyreğinde App Store, indirme başına 0.44 dolarlık gelir elde ederken, Play Store yalnızca 0.10 dolar kazandı. Aynı dönemde Apple'ın cihaz başına 5.08 dolar kazanç sağladığı, Play Store'un ise sadece 0.47 dolar gelir elde ettiği görülüyor.

Android'in en büyük sorunu parçalanma

Apple’ın son dört yılda App Store aracılığıyla kasasına giren parada %119’luk bir artış söz konusu. Buna karşılık Play Store'un geliri aynı dönemde sadece %14 artmış durumda.

Apple’ın yazılım ekosistemi Android'e kıyasla daha tutarlı ve tüm cihazları iOS’un en son sürümüne sahip. Bu da iPhone ve iPad'leri en yeni uygulamalarla uyumlu hale getiriyor.

Buna karşılık çoğu Android cihazda genellikle güncel olmayan işletim sistemi var. Doğal olarak bu durum da yeni veya güncellenmiş uygulamaları sorunsuz çalıştırmalarını zorlaştırıyor.

https://www.ped30.com/2018/05/28/apple-app-store-clobbers-google-play-now-ever/