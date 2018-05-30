Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple App Store cihaz başına Google Play Store'dan 10 kat fazla para kazanıyor

Yeni bir analiz, Apple'ın uygulama mağazasının cihaz başına Google Play Store'dan 10 kat fazla gelir elde ettiği ortaya çıkardı. Aradaki fark ise Android'in parçalanma sorunundan kaynaklanıyor.
11 ay
6,1b
1
18
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Morgan Stanley tarafından hazırlanan bir rapora göre, Apple App Store indirme başına Google Play Store'dan dört kat daha fazla gelir elde ediyor. Cihaz başına ise Apple'ın uygulama mağazası Google'ınkinden on kat daha fazla para kazanıyor.
2018'in ilk çeyreğinde App Store, indirme başına 0.44 dolarlık gelir elde ederken, Play Store yalnızca 0.10 dolar kazandı. Aynı dönemde Apple'ın cihaz başına 5.08 dolar kazanç sağladığı, Play Store'un ise sadece 0.47 dolar gelir elde ettiği görülüyor.
Apple App Store cihaz başına Google Play Store'dan 10 kat fazla para kazanıyor

Android'in en büyük sorunu parçalanma

Apple’ın son dört yılda App Store aracılığıyla kasasına giren parada %119’luk bir artış söz konusu. Buna karşılık Play Store'un geliri aynı dönemde sadece %14 artmış durumda.
Apple App Store cihaz başına Google Play Store'dan 10 kat fazla para kazanıyor
Apple’ın yazılım ekosistemi Android'e kıyasla daha tutarlı ve tüm cihazları iOS’un en son sürümüne sahip. Bu da iPhone ve iPad'leri en yeni uygulamalarla uyumlu hale getiriyor.
Buna karşılık çoğu Android cihazda genellikle güncel olmayan işletim sistemi var. Doğal olarak bu durum da yeni veya güncellenmiş uygulamaları sorunsuz çalıştırmalarını zorlaştırıyor. 

https://www.ped30.com/2018/05/28/apple-app-store-clobbers-google-play-now-ever/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
***Leopard*** 11 ay en beğenilen
Parçalanma ile zerre alakası yok. Olay APK gibi bir çözümün olması yüzünden böyle. Dışardan uygulama yüklemek için root vs de gerekmiyor. Apple'da JB yapmadan mümkün değil onu da çoğu kullanıcı yapmıyor zaten. E sonra markette harcamalar başlıyor sonrasında ise ekosisteme o kadar çok para gömmüş oluyorsun ki çıkamıyorsun oradan. Geçmiş harcamaların seni orada tutuyor.
Walled garden ve insanları platforma bağlamanın güzel bir örneği.
Parçalanma ile zerre alakası yok. Olay APK gibi bir çözümün olması yüzünden böyle. Dışardan uygulama yüklemek için root vs de gerekmiyor. Apple'da JB yapmadan m...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jimhendrix 11 ay
Stabilitede Dh çöp store ile ölümüne kapışır diyorum. Ana sayfada yorum atılmıyor uygulama çıktığından beri ne iş?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fthkn 11 ay
Android doğası gereği ucuz. Çünkü ücretsiz sağlanıyor. Apple yazılım için de para alıyor. Google bu açığı farklı yönlerden kapatıyor. Lisans gelirleri var. Her üreticiden lisans bedeli alıyor. Android kapalı olsaydı zaten dışarıdan uygulama yüklemek de olmazdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 11 ay
"Apple’ın yazılım ekosistemi Android'e kıyasla daha tutarlı ve tüm cihazları iOS’un en son sürümüne sahip." hm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 11 ay
- Kalite vs çöplük.
- Reklam izlemeyen vs reklam izletilen.
- Paralı uygulamalara gerek duyan vs gerek duymayan.
- Emeğin karşılığını veren vs korsanı tercih eden.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazywinner3 11 ay
Ne alakası var parçalanmayla. Android support kütüphanesi gayet geniş uyumluluk seçenekleri sunuyor. Aynı uygulama android 4.0'da da 8.0'da da çalışıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doanc4n 11 ay
android için özgürlüğün bedeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trapattoni11 11 ay
İki işletim sistemini de sürekli kullanan biri olarak bana göre bunun bir kaç temel sebebi var.
Birincisi Android işletim sistemi kullanan birbirinden farklı çok fazla cihaz var. Yani 100 dolara da telefon var 1000 dolara da. Hatta telefon dışında bir sürü cihazda da Android yüklü. iPhone ise belli bir fiyat seviyesinin üzerende yıllardır. Şimdi 100 dolarlık telefonu kullanan adamla, 1000 dolarlık telefonu kullanan adam aynı profilde tüketim alışkanlıklarına sahip değil. Yani bu kıyaslama aynı fiyat seviyesindeki telefonlar arasında yapılsa daha mantıklı olur.
ikinci, ve bana göre en önemli sebep; Appstore' un tasarımı, uygulamaları sunuş biçimi, Google Play' den daha iyi. Yani. yeni uygulama keşfetmek, "Şu oyun da güzele benziyor, şunu da bir deneyeyim." demek daha rahat. Çok hareketli bir mağaza ve sürekli yeni ve kaliteli içerikler öneriyor. Sonra, aynı uygulamayı bir kez satın aldıktan sonra iPad' de de kullanabiliyorsun.
Üçüncü ve son olarakta; Appstore' da ücretli ama reklamsız bir çok uygulama, Google Play' de ücretsiz ama reklamlı. Haliyle çoğu durumda reklam daha az kazandırıyor. Bir de apk yüklemek, ipa yüklemeye nazaran çok daha kolay ve sorunsuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 11 ay ***Leopard***
1-) ipa yüklemek için de jailbreak’e gerek yok yani.
2-) Uydurduğum falan yok kendim gördüm baktım ben bile format atım cihazdan uygulamayı defalarca sildik bilgisayardan dosyalardan sildik yok. Sistem dosyalarına bulaşmış ne zaman internete bağlansa reklam uygulamaları indiriyor. Bol keseden salla tabii başına gelmediği için Allah’ıda görmüyorsun ona da inanma öyleyse...
3-) Tebrikler 2015’in haberini atmak... android’in 2018 virüs haberlerini atsam sayfalar olur şuraya

4-) app store’den hiç bir farkı yok. apk araydı buldu indirdi yükleydi bir dünya uğraş. Bir de oynanmamışını bulucaksın ha bir de dosyalardan bir dünya uğraşıcaksın data onb eğer ücretliyse... vshare ios içindir android için olanı kullandıysan evet o çöp ama anlaşılan ios için olanı kullanmamışsın yorum yapıyorsun hayır değil diye ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 11 ay ***Leopard***
1-) Ben apk yüklemek için root zorunlu demedim. Jailbreak yapmayacak adam root’ta yapmaz dedim.
2-) root yoktu ve bozuldu.
3-) hangi zararlı uygulama göstersene bir tane biz neden görmüyoruz?
4-) emin ol vshare apk’den çok daha kolay...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 11 ay Bay Robot
1-) E tamam da APK yüklemenin root ile ne alakası var?
2-) Eminim ki uyduruyorsun. Ha öyle değilse de ben çok şanslıyım sanırım çünkü ne hikmetse hem Apk lar ile haşır neşir olmama , hem custom room+ root + Xposed kullanmama rağmen bana birşey olmadı. Galiba ikimizden biri yalan söylüyor.
3-) Al , iyice oku.
bbc.com/...
arstechnica.com/...
4-) Hayır , değil.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 11 ay ***Leopard***
Ülkemiz için konuşursak evet çoğu kişi cahil kalır. Ama o cahiller root’ta yapamaz. Apk indirip telefonuna virüs bulaştıran ve format atsa dahi virüs saçma sapan uygulama indirmeye devam ediyor. Belki kredi kartı ve saire de kopyalamıştır bilemeyiz. Sonuç telefon çöp oldu. Telefondaki tüm sistem dosyalarını sileceksin de o dosyaların temizini bulup indirip atıcaksın bilmem ne...
iOS’da böyle bir şey söz konusu değil. Telefonuna istesen de virüs bulaştıramazsın. Ama istersen vshare indirirsin jailbreak olmadan da bedava uygulama edinirsin... Yani jailbreak’a gerek yok.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 11 ay Bay Robot
1-) Apk yüklemek için root olmaya gerek yok , bunu nerden çıkarttın? Zaten ilk mesajımda da belirtmiştim
2-) Bunları sana kim anlattıysa iyi sallamış. Öncelikle sistem dosyalarını bozmak için root olman lazım. İkinci olarakta sistem dosyalarını bozsan dahi format ile düzelir , sisteme giremesen dahi basit bir tuş kombinasyonu ile orjinal romu restore edebiliyorsun. Yani öyle virüs bulaşınca cihaz çöp olmuyor. Bilgisayarda ayırdığın , izole restore partitionu gibidir bunlar. Oraya yazma yapamazsın zaten , root değilsen.
3-) Apple Store'da zararlı uygulama haberlerini unuttun galiba. İstemesen de bulaşabilir yani.
4-) Vshare dediğin araç sadece o ipa hackinin daha derli toplu hali. Yine uygulamaların 7 günde patlaması olayı mevcut , bunu engellemek için anti revoke indirmen lazım. Söylediğin yöntemlerin hepsi APK'nın basitliği ve bilinirliği ile yarışamayacak düzeyde.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 11 ay ***Leopard***
iOS’da da ipa var kardeş neyin tatavası bu...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 11 ay Bay Robot
Jailbreak olmadan ipa yüklemenin dolambaçlı olması ( basitçe apk indirmeye kıyasla ) ve her yedi günde bir sertifika yenilemenin dayanılmaz zevkini bir kenara atarsak , evet.
Hadi geçelim bunu , kaç kişi apk gibi bir olgunun farkındayken ipa'yı da aynı zamanda biliyor?
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6130 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, google play store ve
6 etiket daha app store gelir kazanç Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Microsoft, Google'ı geçerek dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu 11 ay Jaguar Land Rover, sürücüsüz araçlara off-road yeteneği kazandıracak 11 ay Çin'de mesajlaşma uygulaması WeChat ile boşanma davası açılabilecek 11 ay Elektrikli araç sayısı dünya genelinde 3 milyonu aştı 11 ay Xiaomi yapay zeka odaklı MIUI 10 arayüzünü resmen duyurdu 11 ay Uber sürücüsüz araç teknolojisi için Waymo ile görüşüyor 11 ay ABD'li sanatçı, Google Asistan'a silahla atış yapmayı öğretti(video) 11 ay Facebook'tan yeşil enerjiye geçme yolunda dev adım 11 ay Audi'nin elektrikli SUV modeli E-Tron'da sanal yan aynalar bulunacak 11 ay Xiaomi Mi Band 3 tanıtıldı! Ekranı büyüdü, tasarımı yenilendi 11 ay Xiaomi Mi 8 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Xiaomi Mi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Estonyalı araç çağırma hizmeti Taxify 1 milyar dolar değere ulaştı 11 ay LG'den çentiksiz amiral gemisi: LG V35 ThinQ resmen tanıtıldı 11 ay Organik güneş pillerinde verimlilik rekoru kırıldı 11 ay Bilim insanları hızlı şarj için yeni bir yöntem keşfetti 11 ay HMD Global açıkladı: Nokia telefonların hepsi Androd P güncellemesi alacak 11 ay Microsoft, Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ne adres çubuğu ekledi 11 ay Star Citizen için 27000$ değerinde DLC paketi 11 ay Tesla Model S, özel yapım olarak station wagon'a dönüştürüldü 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Apple App Store cihaz başına Google Play Store'dan 10 kat fazla para kazanıyor Sonraki Virgin Galactic'in süpersonik uzay aracı ikinci test uçuşunu tamamladı 11 ay OnePlus 6'nın yüz tanıma sistemi renkli bir fotoğraf çıktısıyla aşıldı [video] 11 ay Karşınızda Xiaomi Mi 8 basın görselleri 11 ay Galaxy A6 ve A6+ satışa çıktı, fiyatları üzdü 11 ay Zynga, Türk mobil oyun firması Gram Games’i satın aldı 11 ay Google Haritalar'a yorumlarda arama özelliği geldi 11 ay Çin yeni uzay istasyonuna dünyanın dört bir yanından katılımcı bekliyor 11 ay 8. nesil Core i7 ve GTX 1070 "MSI GE73 Raider RGB 8RF" inceleme 11 ay Mercedes, BMW'yi geçerek en değerli ikinci otomotiv markası oldu 11 ay Rusya, Apple'dan Telegram uygulamasını App Store'den kaldırmasını istiyor 11 ay Qualcomm'dan AR ve VR cihazları için özel yonga seti: Snapdragon XR1 11 ay Snapdragon 710: Orta seviye telefonların yeni işlemcisi 11 ay Facebook'tan itiraf: Sahte haberlere geç müdahale ettik 11 ay Ford, trafikte arkadan yaklaşan motosikleti algılayan bir sistemin patentini aldı 11 ay Turkcell, taksi uygulaması Taxi 7x24’ü tanıttı 11 ay Gearbest resmen Türkiye pazarına giriş yaptı 11 ay Otonom modda hareket eden Tesla Model S, polis aracına çarptı 11 ay İz problemini çözemeyen LG, Incheon havalimanındaki OLED TV’leri değiştiriyor 11 ay Uber'den Türkiye açıklaması: "Sonuna kadar bağlıyız" 11 ay CEBIT 2018 bu sene çok daha hareketli geçecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim