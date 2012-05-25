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Apple, App Store'da haftanın ücretsiz uygulaması sistemini başlattı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaklaşık 600 000'den fazla mobil uygulama barındıran Apple App Store, bu alanda liderliğini sürdürüyor. Ücretli ve ücretsiz olarak temin edilebilen uygulamaların yanında Apple, bir hafta boyunca ücretsiz olarak ücretli bir uygulamanın yayınlanması sistemini de an itibariyle başlatmış durumda.

Bu tür kampanyalar uygulama mağazalarına olan ilgiyi yüksekte tutmak amacını güdüyor ve rekabette avantaj sağlıyor. Kaynaktaki App Store Twitter hesabını takip edenler, ücretsiz uygulama kampanyasından haberdar olabilecek. Haftanın uygulaması ikonu da ilgili uygulamanın sayfasına eklenecek.

Bu hafta Cut the Rope: Experiments adlı oyunun iPhone ve iPad versiyonları ücretsiz olarak sunuluyor. 


http://itunes.apple.com/app/cut-the-rope-experiments/id450542233?mt=8

http://itunes.apple.com/app/cut-the-rope-experiments-hd/id450795513?mt=8

https://twitter.com/AppStore/status/205808853747638274 Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
apple farkı :)
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BilinmeyenArtist 7 yıl
Android telefonuma yükleyebileceğim bedava oyun sitesi bilen varmı?(Tabii sorunsuz çalışması ve virüssüz olması gerekiyor
)
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DH Misafiri 7 yıl
garageband,iphoto gibi uygulamaları koyarlar mı acaba :D
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theoki 7 yıl ekrem71
ekrem71






Yaklaşık 600 000'den fazla mobil uygulama barındıran Apple App Store, bu alanda liderliğini sürdürüyor. Ücretli ve ücretsiz olarak temin edilebilen uygulamaların yanında Apple, bir hafta boyunca ücretsiz olarak ücretli bir uygulamanın yayınlanması sistemini de an itibariyle başlatmış durumda.



Bu tür kampanyalar uygulama mağazalarına olan ilgiyi yüksekte tutmak amacını güdüyor ve rekabette avantaj sağlıyor. Kaynaktaki App Store Twitter hesabını takip edenler, ücretsiz uygulama kampanyasından haberdar olabilecek. Haftanın uygulaması ikonu da ilgili uygulamanın sayfasına eklenecek.



Bu hafta Cut the Rope: Experiments adlı oyunun iPhone ve iPad versiyonları ücretsiz olarak sunuluyor. 





http://itunes.apple.com/app/cut-the-rope-experiments/id450542233?mt=8



http://itunes.apple.com/app/cut-the-rope-experiments-hd/id450795513?mt=8

 



Ücretsiz yaparlar programın içine milyon tane reklam koyarlar!
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Furkán 7 yıl
Popüler uygulamalar arasından seçilirse tadından yenmez bence.
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yüksel69 7 yıl
Şimdi ios'un stabilitesini de anlatirim da kisinin anlattigi karsidakinin anladigi kadardir :)
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Bat1_ 7 yıl
Mantık güzel de ip4s den önce bb9800 torch vardı bende ara ara rim teşekkürler bb kullanan dostlar ayağına 1-2 cacık uygulama koyuyodu free olarak bu da onun gibi olmaz umarım. Koysunlar Garage Band'ı yardırsınlar :D
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dost1984 7 yıl
ben elimde 3 rengi olan renkli ekran panasonicle dolasırken telefonu tanıtmakla geçiriyordum zamanımı. telefondan anlarız. artı suan zaten elimde gs2 war.
ip4 den 5 ay önce kurtuldum iyikide kurtulmuşum elimde patlıcakmış daha 1 yılı dolmadan. şunu unutmuşum pardon memleket daha çahil dolu bug lag nedir bilmeyenler var.
çook kez şahit oldum adamın ip 4 ü real racing de takılıyor donuyor adam ısrarla normal o ya diyor taaaki gs2 de ben oynayana kadar anladınızmı :)
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taiphun 7 yıl
Arkadaşlar böyle gereksiz bir tartışmayla birbirinizi üzmeyin. Adamlar yapmış Eyvallah. Umarım diğer rakip firmalarda yapar. Sonuçta kazanan yine hepimiz oluruz hizmet kalitesi artar. Hem o şöyle bu böyle dememek lazım. Tartıştığınız iki firmanın ürününü kullanmakda zevk meselesi biryerde. Hangisi hoşuna giderse alırsın kullanırsın. Ama sen alamazsın dilenci kullanıyor falan yakışıksız kelimeler.
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Mr.PainKiller 7 yıl
Kaynakta twitter hesabını bulamadım benim çok işime yarayacak bir olay ama nasıl takip edecem başka
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UnInvited_Guest 7 yıl taiphun
taiphun
Arkadaşlar böyle gereksiz bir tartışmayla birbirinizi üzmeyin. Adamlar yapmış Eyvallah. Umarım diğer rakip firmalarda yapar. Sonuçta kazanan yine hepimiz oluruz hizmet kalitesi artar. Hem o şöyle bu böyle dememek lazım. Tartıştığınız iki firmanın ürününü kullanmakda zevk meselesi biryerde. Hangisi hoşuna giderse alırsın kullanırsın. Ama sen alamazsın dilenci kullanıyor falan yakışıksız kelimeler.

Kardeşim zaten o öyle dediği için bende dilenciyi örnek verdim yoksa dilencideki akil bunlarda yok. Ben daha uzatmayacağım zaten . Ne yazarsaniz yazin g.tüm dinliyor.
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yüksel69 7 yıl
Her konuda her bolumde fandroidler geziyor bukadar da kıskanclik nefret olmaz ki arkadas gidin bos beles islerle ugrasiyorsunuz bide gelmis dilenci de de iphone var diyor,ruyanda gordun heralde,ruyandaki dilencinin kafasi sizlerden fazla calisiyor yadirgiyormusunuz,adamlar yapiyor size de konusmasi kaliyor konusun,atalarimiz bosuna dememis "it ürür kervan yürür "
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Psycna 7 yıl yüksel69
yüksel69

Her konuda her bolumde fandroidler geziyor bukadar da kıskanclik nefret olmaz ki arkadas gidin bos beles islerle ugrasiyorsunuz bide gelmis dilenci de de iphone var diyor,ruyanda gordun heralde,ruyandaki dilencinin kafasi sizlerden fazla calisiyor yadirgiyormusunuz,adamlar yapiyor size de konusmasi kaliyor konusun,atalarimiz bosuna dememis "it ürür kervan yürür "

o arkadas kendi kendisine agzinin payini verdi zaten.
once apple hava atmak icin alinir asiri pahali diyorlar sonra dilencinin bile elinde var o telefonla mi hava atilir diyorlar. android fanlarindaki zeka bu kadar iste.
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acmtncy 7 yıl
güzel bir şey yapmışlar fakat umarım ileride dandik uygulamaları bedava yapıp geçiştirmezler.
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