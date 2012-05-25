Apple, App Store'da haftanın ücretsiz uygulaması sistemini başlattı

Yaklaşık 600 000'den fazla mobil uygulama barındıran Apple App Store, bu alanda liderliğini sürdürüyor. Ücretli ve ücretsiz olarak temin edilebilen uygulamaların yanında Apple, bir hafta boyunca ücretsiz olarak ücretli bir uygulamanın yayınlanması sistemini de an itibariyle başlatmış durumda.





Bu tür kampanyalar uygulama mağazalarına olan ilgiyi yüksekte tutmak amacını güdüyor ve rekabette avantaj sağlıyor. Kaynaktaki App Store Twitter hesabını takip edenler, ücretsiz uygulama kampanyasından haberdar olabilecek. Haftanın uygulaması ikonu da ilgili uygulamanın sayfasına eklenecek.





Bu hafta Cut the Rope: Experiments adlı oyunun iPhone ve iPad versiyonları ücretsiz olarak sunuluyor.









http://itunes.apple.com/app/cut-the-rope-experiments/id450542233?mt=8





http://itunes.apple.com/app/cut-the-rope-experiments-hd/id450795513?mt=8