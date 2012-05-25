Apple, App Store'da haftanın ücretsiz uygulaması sistemini başlattı

Haber Editörü
Yaklaşık 600 000'den fazla mobil uygulama barındıran Apple App Store, bu alanda liderliğini sürdürüyor. Ücretli ve ücretsiz olarak temin edilebilen uygulamaların yanında Apple, bir hafta boyunca ücretsiz olarak ücretli bir uygulamanın yayınlanması sistemini de an itibariyle başlatmış durumda.
Bu tür kampanyalar uygulama mağazalarına olan ilgiyi yüksekte tutmak amacını güdüyor ve rekabette avantaj sağlıyor. Kaynaktaki App Store Twitter hesabını takip edenler, ücretsiz uygulama kampanyasından haberdar olabilecek. Haftanın uygulaması ikonu da ilgili uygulamanın sayfasına eklenecek.
Bu hafta Cut the Rope: Experiments adlı oyunun iPhone ve iPad versiyonları ücretsiz olarak sunuluyor.
http://itunes.apple.com/app/cut-the-rope-experiments/id450542233?mt=8
http://itunes.apple.com/app/cut-the-rope-experiments-hd/id450795513?mt=8
https://twitter.com/AppStore/status/205808853747638274 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ücretsiz yaparlar programın içine milyon tane reklam koyarlar!
ip4 den 5 ay önce kurtuldum iyikide kurtulmuşum elimde patlıcakmış daha 1 yılı dolmadan. şunu unutmuşum pardon memleket daha çahil dolu bug lag nedir bilmeyenler var.
çook kez şahit oldum adamın ip 4 ü real racing de takılıyor donuyor adam ısrarla normal o ya diyor taaaki gs2 de ben oynayana kadar anladınızmı :)
Kardeşim zaten o öyle dediği için bende dilenciyi örnek verdim yoksa dilencideki akil bunlarda yok. Ben daha uzatmayacağım zaten . Ne yazarsaniz yazin g.tüm dinliyor.
o arkadas kendi kendisine agzinin payini verdi zaten. once apple hava atmak icin alinir asiri pahali diyorlar sonra dilencinin bile elinde var o telefonla mi hava atilir diyorlar. android fanlarindaki zeka bu kadar iste.