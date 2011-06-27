Apple, Avustralya'nın en büyük telefon satıcısı oldu

Geride bıraktığımız 4 senede akıllı telefon pazarının en önemli üreticilerinden biri haline gelen Apple, IDC'nin son raporuna göre başarılarına bir yenisini daha ekleyerek; Avustralya'nın en büyük telefon üreticisi oldu.

Tüm pazarda %5'lik küçülmenin aksine, Apple, iPhone'un çeyreklik satışlarını bir önceki çeyreğe göre %13 arttırarak ilk defa Avustralya'nın en büyük telefon üreticisi oldu. Bu ünvan, ayrıca, Apple'ın pazarın neredeyse üçte birine sahip olması anlamına geliyor.

Dünyanın önde gelen iletişim firması Nokia'nın Avustralya pazarında, gerek özellik telefonların tercih edilmiyor oluşu gerekse de satışların büyük kısmının akıllı telefonlarının oluşturuyor olmasından dolayı, iki defa yaralandığını belirten IDC'nin iletişimden sorumlu analisti Mark Novosel, Symbian'dan Windows Phone'a geçişine kullanıcıların temkinli yaklaştığını ifade ederken; Symbian'ın son çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre %9,5 pazar payı kaybederek, beklentilerinden çok daha düşüş yaşadığını dile getirdi.

Akıllı telefon pazarında ise Apple, pazar payını %10'luk çeyreklik artışla %40'a yükseltirken; Android, %30 ile, Symbian ise %22 ile Cupertino'lu takip etti. Novosel, "Apple, Android'in liderliği almaması için elinden gelenin en iyisini yaptı ancak bu yıl Android, Avustralya'nın en popüler platformu olma yolunda ilerliyor." derken "Symbian'daki büyük düşüşün ve Windows Phone'un başlangıçtaki yavaş büyümesi, iOS ve Android'e yarıyor." diyerek yarışın hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

IDC, 4.çeyrekte yeni iPhone'un geliyor olmasından dolayı 3.çeyrekte iPhone satışlarında düşüş, Android'in güçlü telefonlarının 2.çeyrek ve 3.çeyrekte geliyor olmasından dolayı ise Android'de hızlı bir artış öngörürken; 4.çeyrekte yeni iPhone'a olan taleple yarışabilmek ve tatil sezonu için üreticilerin Android'in üst düzey telefonlarında fiyat düşüreceklerini dile getirdi