Apple Bluetooth oyun kontrolcülerine izin verdi ve iControlPad karşınızda

Kablosuz kontrolcüler ile oyunları uzaktan kontrol edebilme arzusu 2008 yılına kadar geriye gitmekte. iControlPad de o zamandan beri geliştirme sürecinde ve geçtiğimiz Temmuz ayında nihayet bir çok değişiklik geçirdikten sonra satışa sunulabildi. Fakat Apple'ın kapalı kutu politikası nedeniyle bluetooth ilen kontrolcü arayüzüne destek vermeyişi nedeniyle çokta bir taleb göremedi. Zira sadece JailBreak yapılmış cihazlarda kullanılabiliyordu.

Şimdi ise Apple artık bu tür cihazların eşleşmesine ve uzaktan iOS cihazları kontrol etmesine izin veriyor. Belkide bunun altında yatan en büyük neden AppleTV ile AirPlay ve hdmi ile ayna görüntülerin artık televizyonlara aktarılabilmesi. Bu tür cihazlar yardımı ile uzaktan da iPad ve iPhone'u kontrol edebileceksiniz. Diğer bir ihtimal ise Apple'ın cihazın oyun yönünü giderek ön plana çıkarması olabilir.

Sonuç her ne olursa olsun çoğu insanın zorluk çektiği D-Pad gerektiren oyunlarda ister yakından iPhone'u kontrol ederek ister uzaktan iPad'i kontrol ederek artık oyun oynayabilecek olmamız. Hatta birden fazla kontrolcü ilen tv karşısında kapışabilmemiz bile olasılıklar dahilinde.

Tabii ki şimdilik bir oyun desteği oyun üreticilerinin destek vermesi ile kısıtlı durumda ama Apple'ın desteği sayesinde artık daha fazla destek geleceği şüphesiz. Şu anda sadece 30 civarında bir oyun desteğine sahip cihaz aparatlarına göre 55$ ile 69$ arasında satışa sunulmuş durumda.

Apple'ın desteği ile ilerde daha fazla kontrolcü üreticisinin hatta büyük isimlerin bu pazara girmesini ve belkide bir gün Apple Store'da böyle bir cihazın satılmaya başlamasını beklemek artık yanlış olmaz. Böyle bir durumda hem fiyat bazında düşüş hemde uyumlu oyun bazında artışın olması kaçınılmaz.

Esas soru ise Apple'ın böyle bir kontrolcüyü kendisinin piyasaya sürüm sürmeyeceği. Bu sorunun cevabı kesinlikle şimdiye kadar hayır olacaktı nedenide Apple'ın dokunmatik ve hareket sensörlü oyunların yani cihaza yönelik oyunları teşvik etmesi idi. Fakat tv'ye görüntü aktarmanın gerçekleşmesi ve iPad'in artık bir oyun konsolu olarakta görülmesi bu Apple'ın kendisinin oyun kontrolcüsü ihtimalini her geçen gün arttırıyor.

http://www.icontrolpad.com