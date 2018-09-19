Apple CarPlay artık Google Haritalar'ı destekliyor

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 12 güncellemesinin en önemli özelliklerinden biri de CarPlay arayüzünde üçüncü taraf navigasyon uygulamalarının çalıştırılabilmesine olanak sağlaması. Yani bu da araçlarında Apple Haritalar'ı kullanmak istemeyenlerin artık alternatif olarak Google Haritalar'ı kullanabilecekleri anlamına geliyor.

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Google, harita uygulamasının artık Apple CarPlay ile uyumlu olduğunu duyurarak kullanıcıların faydalanabileceği özellikleri anlatan bir blog yazısı yayınladı. Google Haritalar, CarPlay arayüzünde akıllı telefonlardaki ile aynı deneyimi sunacak. Ancak bilgi-eğlence sistemlerine uyacak şekilde yeniden tasarlandığını belirtmek gerekir.

Çevrimdışı gezinme özelliği de kullanılabiliyor

Kullanıcılar internete bağlanamadıkları bir yere giderken haritaları önceden indirerek uygulamanın çevrimdışı gezinme özelliğinden yaralanabilecekler. Ayrıca gerçek zamanlı trafik bilgilerine erişmeleri de mümkün olacak.

CarPlay arayüzünde Google'ın harita uygulamasını kullanmak istiyorsanız telefonunuzda iOS 12 güncellemesinin yanı sıra Google Haritalar'ın en son sürümünün yüklü olması gerekiyor. Elbette bu olanak sadece Google Haritalar ile sınırlı kalmayacak. Yakında Waze ve Sygic gibi diğer üçüncü taraf navigasyon uygulamalarını da kullanabileceksiniz.

https://www.blog.google/products/maps/5-ways-use-google-maps-apple-carplay/