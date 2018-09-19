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Apple CarPlay artık Google Haritalar'ı destekliyor

Kısa süre önce yayınlanan iOS 12 güncellemesi ile birlikte CarPlay arayüzünde üçüncü taraf navigasyon uygulamalarını kullanmak mümkün hale geldi. Kullanıcılar artık Apple Haritalar'a mahkum değil.
8 ay
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13
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 12 güncellemesinin en önemli özelliklerinden biri de CarPlay arayüzünde üçüncü taraf navigasyon uygulamalarının çalıştırılabilmesine olanak sağlaması. Yani bu da araçlarında Apple Haritalar'ı kullanmak istemeyenlerin artık alternatif olarak Google Haritalar'ı kullanabilecekleri anlamına geliyor.
Ayrıca Bkz. "Meizu 16X tanıtıldı: Snapdragon 710 işlemci, ekrana gömülü parmak izi okuyucu"
Google, harita uygulamasının artık Apple CarPlay ile uyumlu olduğunu duyurarak kullanıcıların faydalanabileceği özellikleri anlatan bir blog yazısı yayınladı. Google Haritalar, CarPlay arayüzünde akıllı telefonlardaki ile aynı deneyimi sunacak. Ancak bilgi-eğlence sistemlerine uyacak şekilde yeniden tasarlandığını belirtmek gerekir.

Çevrimdışı gezinme özelliği de kullanılabiliyor

Kullanıcılar internete bağlanamadıkları bir yere giderken haritaları önceden indirerek uygulamanın çevrimdışı gezinme özelliğinden yaralanabilecekler. Ayrıca gerçek zamanlı trafik bilgilerine erişmeleri de mümkün olacak.
CarPlay arayüzünde Google'ın harita uygulamasını kullanmak istiyorsanız telefonunuzda iOS 12 güncellemesinin yanı sıra Google Haritalar'ın en son sürümünün yüklü olması gerekiyor. Elbette bu olanak sadece Google Haritalar ile sınırlı kalmayacak. Yakında Waze ve Sygic gibi diğer üçüncü taraf navigasyon uygulamalarını da kullanabileceksiniz.

https://www.blog.google/products/maps/5-ways-use-google-maps-apple-carplay/ Yorum Yaz
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dr20mouse 8 ay en beğenilen
İşte inovasyon budur. Çok zor birşeyi başarmışlar %50'den fazla kâr payı helal olsun.
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mahallenin_delisi 5 ay
Hadi bakalım en büyüğü hangisi yandex mi google maps mi? Yav arkadaş adam güzel bir konu açmış ama fanboylar hemen konuyu nerelere çekip kavgaya başlamışlar. Haydi çekirdeklerinizi alın cümbüş varr



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Fiat S.p.A. 5 ay
Çok mantıklı bir iş yaptı apple, kendisine kırılamıyor ayağı çekiyordu milyon kere hacklendi, artık şu kapalı kutu ayağını bıraksın.
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talharo123 5 ay
Yandex neymis sene 2018 bilmeyenler var aramizda.
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ER9 5 ay
Astra K aracımda çok güzel çalışıyor. Anlık trafik yoğunluğunu görebiliyorum. Yandex neymiş diye baktım bizim evi 2011 yılındaki tarla halini gördüm. İyi oldu eski halini görmek. Sağ olasın yandex.
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talharo123 5 ay
Avrupa’da google maps cok daha iyiyken ulkemizde yandex 5 ceker google maps ve apple haritalarina. Arabasina navigasyon opsiyonu alan kaldi mi ya bu devirde :)
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thuringwethil 5 ay
@YandexTürkiye
Artık Yandex de güncellense ne güzel olacak.
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onur1971 5 ay
TR de Yandex bu kadar yaygın kullanılıyor. ve bu yüzden de güncel trafik bilgilerinin olabildiğince sağlıllı görülebildiğini görüp buna rağmen hala google maps kullanan kaç kişi vardır merak ediyorum
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Father Torque 5 ay onur1971
Kaç senedir Google Maps kullanıyorum, ister şehir içi olsun şehir dışı trafik datasında çok büyük bir sapma yaşattığına daha şahit olmadım. Zaten benim için önemli olan trafik olan yol için sunulacak alternatif rota isabeti, beni bir bayram trafiğinde hemen sağımda bulunan bir köy yoluna sokarak Bursa'ya gelirken inanılmaz bir trafikten kurtadığı günden beri hiç yarı yolda bırakmadı sağolsun.
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DH Misafiri 7 ay
Hem ios12 hem de google maps'in en son sürümü var ancak ne bağlantı ne de internet sorunum olmadığı halde carplay'de çalışmıyor!
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Fiat S.p.A. 5 ay DH Misafiri
Neden hocam? Teypten kaynaklı olabilir’mi?
Teyp eskiliği vs?
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AirSupport 8 ay
Yandex’te gelirse iyi olur.
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marsk35 8 ay
Apple haritaları kullanan varmı ya ben direk sildim yönlendirmesin diye berbat ötesi bişi..
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