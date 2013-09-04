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Apple, Çin'de de bir etkinlik düzenliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, Çin'de de bir etkinlik düzenliyor

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelen ve sürekli artan bir potansiyeli olan Çin, görünüşe göre Apple'ı da kurallarını değiştirmeye zorluyor. Bir süre önce Tim Cook'un yaptığı Çin ziyaretinin perde arkası da böylece ortaya çıkmış oldu.

Dün Apple'ın 10 Eylül tarihinde Kaliforniya'da iPhone etkinliği düzenleyeceğini sizlere duyurmuştuk. Geleneksel olarak ürün lansmanlarını memleketinde yapan Apple, bugüne kadar bu kuralı bozmamıştı. Ancak bugün Çin basınına dağıtılan davetiyeler bir sürpriz yaşanmasına neden oldu.

Kaliforniya'daki etkinliğin ardından Apple 11 Eylül'de Pekin'de de bir etkinlik düzenleyecek. Davetiye görsellerinin aynı olması bunun iPhone etkinliği olacağını kesinleştiriyor. Ancak iPhone 5S Kaliforniya'da, iPhone 5C Çin'de mi tanıtılacak veya her iki etkinlikte de tüm modeller görücüye mi çıkacak belirsizliğini koruyor. 

Çin etkinliği ülkenin Apple içerisindeki etkisinin ne denli büyük olduğunun bir göstergesi. Samsung, LG, Nokia gibi firmalar ABD pazarında daha etkili olmak için lansmanlarını bir süredir New York'ta yapıyor ve kısa sürede ürünleri pazara sunuyordu. Apple ise Çin'de etkili olmak istiyor ve bu bakımdan 11 Eylül'de bir etkinlik kararı verilmiş durumda.


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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Apple,şu ortaya koyduklarıyla başarıyı gerçekten hakediyor.Apple efsanesi ABD'den sonra Çin'i de kasıp kavuracak.Ve bu şüphesiz Tim Cook ve ekibi sayesinde olacak.
Apple,şu ortaya koyduklarıyla başarıyı gerçekten hakediyor.Apple efsanesi ABD'den sonra Çin'i de kasıp kavuracak.Ve bu şüphesiz Tim Cook ve ekibi sayesinde olac...
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AERN 6 yıl
Tanıtımı merakla bekliyorum.
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EXios 6 yıl
İos7 tanıtım olsun artık ya.Bekle bekle nereye kadar.
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isosonsuz 6 yıl
Cheap demeyelim de ne desekki ya la?

Mmm, hmm, buldum China...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
cin hükümetinin buna el atması lazım
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DaRKFoRCeS 6 yıl
gören görmeyende Türkiye'de yapıyor zanneder.ne kadar marka sevdalılarıymışsınız.babanızın şirketi sanırım.işletim sistemi tamam stabilitesi tamam onlara hakkında olumsuz düşünmüyorum.ama bu ülkeyi 333.dünya ülkesi yerine koymalarına hayır.sanki bedava veriyorlar telefonu.siz hala apple store hayali kurun görürsünüz açmayacak buraya.
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Zordion 6 yıl DaRKFoRCeS
masculine
gören görmeyende Türkiye'de yapıyor zanneder.ne kadar marka sevdalılarıymışsınız.babanızın şirketi sanırım.işletim sistemi tamam stabilitesi tamam onlara hakkında olumsuz düşünmüyorum.ama bu ülkeyi 333.dünya ülkesi yerine koymalarına hayır.sanki bedava veriyorlar telefonu.siz hala apple store hayali kurun görürsünüz açmayacak buraya.

Suna anlatsana lutfen? Sen daha iyi anlatabilirsin diye dusundum.
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onur01651 6 yıl
İphone 5CHİNA






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john ronald reuel tolkien 6 yıl
samsung türkiyede yapıyor apple çinde yapmış banane
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gps.navigation 6 yıl
iPhone5C = iPhone China Telecom Version
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ayyan 6 yıl
şaka maka 5c gerçekten çıkacak galiba
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Apple,şu ortaya koyduklarıyla başarıyı gerçekten hakediyor.Apple efsanesi ABD'den sonra Çin'i de kasıp kavuracak.Ve bu şüphesiz Tim Cook ve ekibi sayesinde olacak.
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