Apple, Çin'de de bir etkinlik düzenliyor

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelen ve sürekli artan bir potansiyeli olan Çin, görünüşe göre Apple'ı da kurallarını değiştirmeye zorluyor. Bir süre önce Tim Cook'un yaptığı Çin ziyaretinin perde arkası da böylece ortaya çıkmış oldu.





Dün Apple'ın 10 Eylül tarihinde Kaliforniya'da iPhone etkinliği düzenleyeceğini sizlere duyurmuştuk. Geleneksel olarak ürün lansmanlarını memleketinde yapan Apple, bugüne kadar bu kuralı bozmamıştı. Ancak bugün Çin basınına dağıtılan davetiyeler bir sürpriz yaşanmasına neden oldu.





Kaliforniya'daki etkinliğin ardından Apple 11 Eylül'de Pekin'de de bir etkinlik düzenleyecek. Davetiye görsellerinin aynı olması bunun iPhone etkinliği olacağını kesinleştiriyor. Ancak iPhone 5S Kaliforniya'da, iPhone 5C Çin'de mi tanıtılacak veya her iki etkinlikte de tüm modeller görücüye mi çıkacak belirsizliğini koruyor.





Çin etkinliği ülkenin Apple içerisindeki etkisinin ne denli büyük olduğunun bir göstergesi. Samsung, LG, Nokia gibi firmalar ABD pazarında daha etkili olmak için lansmanlarını bir süredir New York'ta yapıyor ve kısa sürede ürünleri pazara sunuyordu. Apple ise Çin'de etkili olmak istiyor ve bu bakımdan 11 Eylül'de bir etkinlik kararı verilmiş durumda.



