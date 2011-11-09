Apple, 'EasyPay' adlı yeni bir ödeme sistemini hayata geçirdi

Apple perakende mağazalarında müşterilere daha fazla kolaylık sağlayacak yeni bir ödeme sistemini hayata geçirdi.





EasyPay adı verilen sistemde mağazaya gelen müşteriler istedikleri ürünlerin satın alma prosedürlerini hiç bir mağaza görevlisi ile iletişime geçmeden gerçekleştirebiliyor. Apple yeni sistem hakkında mağaza görevlilerini geçen hafta bilgilendirdi.





EasyPay ile müşteri siparişlerinde artış yaşanması bekleniyor. EasyPay sistemi ürün stoklara girdiği andan itibaren 12 dakika süreyle sipariş için bekletiyor. Bu esnada müşteriler bu sisteme uygun geliştirilmiş Apple Store 2.0 uygulaması ile ürünü kontrol ediyor ve isterse sipariş verebiliyor.





Sipariş verildikten sonra müşterinin istediği mağaza stoklarına giren ürün için uyarı gönderiliyor ve müşteri mağazaya giderek imzasını attıktan sonra ürününü alarak çıkıyor. Siparişin ardından eğer uygunsa bir saat içerisinde ürün teslimata hazır hale geliyor. Uygulama günün tavsiye edilen ürünlerini de kullanıcılara sunabiliyor.





Sistemin alternatif bir yöntemi de uygulama ile kullanıcının mağazada barkodu okutması çevrimiçi ödeme yapması ve ardından ürünle birlikte mağazadan ayrılması konseptine dayanıyor. Bu süreçte hiç bir satış görevlisi müşteriye müdahale etmiyor.





Sistem ile Mac bilgisayarlarınız için donanım veya yazılım yükseltmesi de satın alabiliyorsunuz. Barkod okutma işlemi sadece iPhone 4 ve iPhone 4S ile gerçekleştirilebiliyor.





Sistem şimdilik 5. Cadde Apple mağazasında denenmeye başladı. Kısa sürede tüm ABD çapındaki mağazalarda hayata geçirilecek. ABD denemeleri başarılı olursa sırada Kanada ve Çin mağazaları var.





Apple'ın konuyla ilgili resmi bir tanıtım yapması bekleniyor. Dünya çapında 30 000 mağaza çalışanına sahip olan Apple'ın bu yöntem ile personel sayısı bakımından bir tasarrufa gidebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.