Apple, HTC'e 2.kez patent ihlal davası açtı

Geçtiğimiz Mart ayında Tayvan'lı rakibi HTC'e patent ihlal davası açan Apple, rakibine yeni bir patent davası açtı. Amerika'nın "Birinci Eyaleti" olarak anılan Delaware Bölge Mahkemesinde dava açan Apple, HTC'nin aşağıda yer alan patentleri ihlal ettiğini iddia ediyor;

Patent 7,383,453 : Potansiyel düşümüyle işlemciler için güç yönetimi (Yayın Tarihi: 3 Haziran 2008)

Patent 7,657,849 : Uygun parmak hareketiyle, kilit görseli üzerinden cihazın kilidini açmak (Yayın Tarihi: 2 Şubat 2010)

Patent 6,282,646 : Gerçek zamanlı görsel değişiklikleri kullanıcı arayüzüne adapte etmek (Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2001)

Patent 7,380,116 : Gerçek zamanlı görsel değişiklikleri kullanıcı arayüzüne adapte etmek (Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2008)

Apple'ın ilk davasına cevap olarak HTC, Apple'ın patent ihlali yaptığı gerekçesiyle Uluslararası Ticaret Komisyonuna başvuru yapmış ve "Apple'a ithalat yasağı" getirilmesini istemişti. Bakalım HTC, Apple'ın 2.davasına nasıl bir cevap verecek ?