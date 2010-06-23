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Apple, HTC'e 2.kez patent ihlal davası açtı

8 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Mart ayında Tayvan'lı rakibi HTC'e patent ihlal davası açan Apple, rakibine yeni bir patent davası açtı. Amerika'nın "Birinci Eyaleti" olarak anılan Delaware Bölge Mahkemesinde dava açan Apple, HTC'nin aşağıda yer alan patentleri ihlal ettiğini iddia ediyor;

  • Patent 7,383,453 : Potansiyel düşümüyle işlemciler için güç yönetimi (Yayın Tarihi: 3 Haziran 2008)
  • Patent 7,657,849 : Uygun parmak hareketiyle, kilit görseli üzerinden cihazın kilidini açmak (Yayın Tarihi: 2 Şubat 2010)
  • Patent 6,282,646 : Gerçek zamanlı görsel değişiklikleri kullanıcı arayüzüne adapte etmek (Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2001)
  • Patent 7,380,116 : Gerçek zamanlı görsel değişiklikleri kullanıcı arayüzüne adapte etmek (Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2008)

Apple'ın ilk davasına cevap olarak HTC, Apple'ın patent ihlali yaptığı gerekçesiyle Uluslararası Ticaret Komisyonuna başvuru yapmış ve "Apple'a ithalat yasağı" getirilmesini istemişti. Bakalım HTC, Apple'ın 2.davasına nasıl bir cevap verecek ?


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y3turker 8 yıl
"güneşe patent alabilirmisiniz"
polio aşını bulan adamdan alıntı.
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Batuist 8 yıl
yahuu adam senin dükkanına gelip bir belgeni mi çalmış... araştırmış oda bulmuş yapmanın bir yolunu.. patent alan alana.. bende yolda ayakkabı ile yürüme patentini alıcam..bundan sonra benden izinsiz yolda yürüken ayakkabı giyen olursa dava açıcam.. bütün ayakkabı giyenlerden de para alıcam..
bu patent işleri bence bazen saçmalıyor.. oldu nefes alıp vermenin patentini alıyım..
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Cem 8 yıl
Nokia da apple a acmisti noldu acaba.
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harson 8 yıl
apple HTC den tırsıyormu ne :)
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MAICO 8 yıl
Apple'ın en büyük rakibi HTC bu tür mahkemeler normal.
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T®an©e Addi©T 8 yıl

harson

apple HTC den tırsıyormu ne :)

bence tırsma falan degil.zaten canları sıkıldıkça firmalar birbirlerine patent davası açıyorlar.sıra demekki apple daymış.sırada htc var o zaman yeni bir davayla karşımıza çıkarlar kesin
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gorlinux 8 yıl
ya ne istiyosunuz htc'den ?
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