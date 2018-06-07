Apple Haritalar artık web sitelerinde kullanılabilecek

Apple geçmişte iCloud.com'un iPhone'umu Bul ve Apple Store gibi bazı web sayfalarına haritalarını yerleştirmişti. Ancak şirket rakipleri Google Maps, Bing ve Yandex'te olduğu gibi haritaların web sitelerine gömülmesine (embed) imkan tanımıyordu. Ancak Apple, artık bu özelliğin geliştiriciler için kullanıma sunulacağını açıkladı.

Apple Haritalar özelliği ücretsiz olacak

Dünya Geliştiriciler Konferansı 2018'de (WWDC) yapılan duyuruya göre Apple Haritalar'ın web sitelerine gömme özelliği (embed) iOS'ta olduğu şekliyle çalışacak ve geliştiricilerin haritanın herhangi bir bölgesini seçmelerine ve kullanıcıların bölgedeki belirli yerleri aramasına ve iki nokta arasında yol tarifi alabilmesine izin verecek.

Web sitelerine gömülen haritaların, yakınlaştırma ve döndürme gibi dokunmatik ekran hareketlerini de destekleyeceği belirtildi. Ayrıca haritalar sokak görünümü veya uydu modunda da görüntülenebilecek. Apple, geliştiricilerin web sayfalarında gömülü haritaları çok yakında kullanabileceklerini ve hizmetin ücretsiz olacağını da açıkladı.

https://www.theverge.com/2018/6/6/17435458/apple-maps-embeds-mapkit-js-web-browsers-beta