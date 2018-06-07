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Apple Haritalar artık web sitelerinde kullanılabilecek

Teknoloji devi Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı 2018'de (WWDC) Apple Haritalar'ın artık web sitelerine gömülebileceğini açıkladı. Gelişmenin detayları haberimizde.
11 ay
1,7b
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7
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple geçmişte iCloud.com'un iPhone'umu Bul ve Apple Store gibi bazı web sayfalarına haritalarını yerleştirmişti. Ancak şirket rakipleri Google Maps, Bing ve Yandex'te olduğu gibi haritaların web sitelerine gömülmesine (embed) imkan tanımıyordu. Ancak Apple, artık bu özelliğin geliştiriciler için kullanıma sunulacağını açıkladı.

Apple Haritalar özelliği ücretsiz olacak

Dünya Geliştiriciler Konferansı 2018'de (WWDC) yapılan duyuruya göre Apple Haritalar'ın web sitelerine gömme özelliği (embed) iOS'ta olduğu şekliyle çalışacak ve geliştiricilerin haritanın herhangi bir bölgesini seçmelerine ve kullanıcıların bölgedeki belirli yerleri aramasına ve iki nokta arasında yol tarifi alabilmesine izin verecek.
Web sitelerine gömülen haritaların, yakınlaştırma ve döndürme gibi dokunmatik ekran hareketlerini de destekleyeceği belirtildi. Ayrıca haritalar sokak görünümü veya uydu modunda da görüntülenebilecek. Apple, geliştiricilerin web sayfalarında gömülü haritaları çok yakında kullanabileceklerini ve hizmetin ücretsiz olacağını da açıkladı.

https://www.theverge.com/2018/6/6/17435458/apple-maps-embeds-mapkit-js-web-browsers-beta Yorum Yaz
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DH Misafiri 11 ay
here ve googleın çok gerisinde tutacağını sanmam. maps.apple.com bile google mapse atıyor.
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Bay Robot 11 ay
Gecikmiş bir özellik.
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Extreme Victory 11 ay
Bıkmadınız mı? Yorulmadınız mı? Her Apple haberine boş yorumlar atmaya?
Türkiye’de hakikaten işsizlik oranı çok yüksekmiş.
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esmerbuyucu 11 ay Extreme Victory
Haters gonna hate
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ardicli2000 11 ay
Bunu da teknoloji dünyasında ilk diye yedirmeye kalktılar mı acaba!!!!
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| OMG! | 11 ay
Ciddi ciddi geçen arkadaşım Apple haritaları takip ederken dağ yolunda gece çamura saplandı. Ne kadar efektif bir uygulama tartışılır.
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nefendim 11 ay
Devrim!
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