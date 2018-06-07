Samsung Galaxy Note 9'un render görselleri ve videosu sızdırıldı

Samsung Galaxy Note 9'un önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. Amiral gemisinin render görselleri ve 360 derecelik bir videosu ortaya çıktı. Yeni sızıntılar sayesinde akıllı telefonu her açıdan görebilsek de maalesef teknik özellikleri konusunda bilgi sahibi olamıyoruz.

Ayrıca Bkz.

"Tesla merakla beklenen Model Y'nin yeni görüntüsünü yayınladı"

Yayınlanan render görsellere baktığımızda, Samsung'un Sonsuz Ekran tasarımıyla uyumlu, ince çerçevelerini koruyan ve çentiksiz bir telefon görüyoruz. Note 9, şarj için bir USB-C portu ile birlikte 3.5 mm kulaklık girişine de sahip olacak gibi duruyor.

Cihazın arka tarafında çift kamera ve parmak izi tarayıcısı var. Ne yazık ki bu Güney Koreli şirketin Note 9 ile ekrana gömülü parmak izi sensörü sunmayacağı anlamına geliyor.

9 Ağustos'ta tanıtılabilir

Daha önceki söylentilerde akıllı telefonun 18.5:9 görüntü oranı sunan QHD+ çözünürlükte bir ekranla geleceği belirtilmişti. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 6 GB RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor.

Son duyumlara göre Galaxy Note 9, 9 Ağustos tarihinde tanıtılabilir. Dolayısı ile söylentilerin ve sızdırılan görüntülerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmek için çok uzun süre beklememiz gerekmeyecek. Samsung Galaxy Note 9'un render görsellerine aşağıdaki galeri aracılığı ile göz atabilir, ayrıca cihazı her açıdan gösteren videoyu izleyebilirsiniz.

https://hub.91mobiles.com/samsung-galaxy-note-9-exclusive-renders/