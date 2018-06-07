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Samsung Galaxy Note 9'un render görselleri ve videosu sızdırıldı

Yayınlanan yeni render'lar Galaxy Note 9'un en azından tasarım açısından selefinden çok farklı olmayabileceğini gösteriyor. Ağustos'ta tanıtılması beklenen cihazla ilgili son bilgiler haberimizde.
11 ay
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14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 9'un önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. Amiral gemisinin render görselleri ve 360 derecelik bir videosu ortaya çıktı. Yeni sızıntılar sayesinde akıllı telefonu her açıdan görebilsek de maalesef teknik özellikleri konusunda bilgi sahibi olamıyoruz.
Ayrıca Bkz. "Tesla merakla beklenen Model Y'nin yeni görüntüsünü yayınladı"
Yayınlanan render görsellere baktığımızda, Samsung'un Sonsuz Ekran tasarımıyla uyumlu, ince çerçevelerini koruyan ve çentiksiz bir telefon görüyoruz. Note 9, şarj için bir USB-C portu ile birlikte 3.5 mm kulaklık girişine de sahip olacak gibi duruyor.
Cihazın arka tarafında çift kamera ve parmak izi tarayıcısı var. Ne yazık ki bu Güney Koreli şirketin Note 9 ile ekrana gömülü parmak izi sensörü sunmayacağı anlamına geliyor.

9 Ağustos'ta tanıtılabilir

Daha önceki söylentilerde akıllı telefonun 18.5:9 görüntü oranı sunan QHD+ çözünürlükte bir ekranla geleceği belirtilmişti. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 6 GB RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor.
Son duyumlara göre Galaxy Note 9, 9 Ağustos tarihinde tanıtılabilir. Dolayısı ile söylentilerin ve sızdırılan görüntülerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmek için çok uzun süre beklememiz gerekmeyecek. Samsung Galaxy Note 9'un render görsellerine aşağıdaki galeri aracılığı ile göz atabilir, ayrıca cihazı her açıdan gösteren videoyu izleyebilirsiniz.

https://hub.91mobiles.com/samsung-galaxy-note-9-exclusive-renders/ Yorum Yaz
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Slaved by makarna 11 ay en beğenilen
Umarım 10.000tl olur, alanla alamayan belli olsun
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alprkrkmz 11 ay
İnşaallah yatay kamera gibi bir hatayla tekrar gelmez. Şu yatay kamera tasarımımın ne kadar saçma olduğunu anlayamıyorlar mi acaba? Telefonu yatay tutup fotoğraf çekmek istesen kameralar dikey, dikey tutup fotoğraf çekmek istesen de kameralar yatay duruyor. Alabildiğince mantıksız.
İnşaallah yatay kamera gibi bir hatayla tekrar gelmez. Şu yatay kamera tasarımımın ne kadar saçma olduğunu anlayamıyorlar mi acaba? Telefonu yatay tutup fotoğra...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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preandroid 11 ay
Yine o saçma kıvrık ekran. Kıvrık ekrandan vazgeçmediği sürece samsung telefonlar beni ilgilendirmeyecek.
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fuujitsu 11 ay
Edge ekran aşırı estetik duruyor beğenmeyebilirsiniz ama göz var nizam var zamanında S7 nin hem düz hem Edge modellisini çıkardılar kimse Edge versiyonu dururken düz modelin yüzüne bakmadı. Kıvrımlı ekran istemiyorsanız önce insanların güzellik anlayışlarının değişmesi gerekiyor ki bunda pek mümkün değil.
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CRoSSBoNeSS 11 ay
S serisi telefonları istedikleri kadar inceltip uzatsınlar ama arkadaş bu telefonun adı "Note". Bu telefonun 18.5-9 gibi saçma bir ekran oranıyla çıkma mantığı nedir Allah aşkına? Bu telefonun geniş olması lazım. Hele ki Samsung telefonlar kıvrım nedeniyle normal 18-9 ekranlardan bile daha darken bir de bu sacmalıklarla iyice daraltılıyor. Umarım en kısa sürede şu "Note" serisini adam ederler.
-Eski bir Note 4 kullanıcısı.
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Golden Gate 11 ay
Kullanmadan çamur at izi kalsin.
S7 edge in kivrimi ile, s8 in kivrimi arasinda daglar kadar fark var.
S8 in kivrimi bariz derecede daha az ve kenarlara el carpmasin diye hafif cerceve de koymuslar.
Salla babam inanan cikar mutlaka.
Samsung kivrimli ekrani diger firmalara vermedigi icin koyamiyor. Bunlar da Apple koymadi diye marifet saniyor.
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preandroid 11 ay Golden Gate
5 sene note serisi kullandım ta ki samsung kıvrık ekranı dayatana kadar. Iphonecu olsaydım Iphone 10 u da daha Türkiyeye gelmeden alırdım. Samsungun hissedarısın galiba saçmalıkları bile savunduğuna göre. Sana ne bu benim tercihim. Ben o ekranın kenarlarındaki bombeden dolayı parlamasından hoşlanmıyorum. Yok o kılıfla bu ekran koruyucuyu kullanamazsın saçmalığı ile uğraşmak istemiyorum. Ben paramla dert satın almıyorum. Şu anda Htc U11 Plus kullanıyorum. Ne kıvrık ekran saçmalığı ne çentik saçmalığı. Her bakımdan on numara telefon.
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mstfckmk 11 ay
Note serisi için edge çok anlamsız
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yasinadin 11 ay
aynı bokun laciverti.
not:edge ekrandan ve çentikten tiksiniyorum.
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TheLastNinja 11 ay
Şu "sızdırıldı" kelimesinden tiksinmeye başladım nedense
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JeamBeam 11 ay
şu telefonun , köşelerini dik ve keskin yap , yemin ediyorum level atlar, edge ekran kadar kullanışsın birşey görmedim ben , telefonu tutacak kenar kalmıyor. elin sürekli ekrana değiyor , yan çerçeve yok , note 2 note 4 note edge kullanmış kişi bildirdi. s7edge vardı sattım , kullanamıyorsun telefonu.
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kartalaraz 11 ay
Bana göre fake.. 3.5 kulaklık girişi olmaz.
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preandroid 11 ay
Yine o saçma kıvrık ekran. Kıvrık ekrandan vazgeçmediği sürece samsung telefonlar beni ilgilendirmeyecek.
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Slaved by makarna 11 ay en beğenilen
Umarım 10.000tl olur, alanla alamayan belli olsun
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MertDrx 11 ay Slaved by makarna
Merak etme ömür boyu taksitle alan çok olur :)
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