Apple, Haswell işlemcili Retina MacBook Pro modellerini Ekim ayında tanıtabilir

Haber Editörü
WWDC 2013 etkinliğinde Haswell tabanlı yeni MacBook Air modellerini tanıtan Apple, yeni bir Retina MacBook Pro bekleyenleri ise eli boş çevirmişti. Haswell işlemcileri ile güncellenecek seri için farklı tarih tahminleri mevcut.
Son yapılan tahminler Haswell işlemcili Retina MacBook Pro modellerinin Eylül ortası gibi satışa sunulacağı yönündeydi. Ancak China Times gazetesi kaynaklardan elde ettiği bilgiler doğrultusunda yeni Retina MacBook Pro modellerinin Ekim ayından önce sevkiyata başlamasının mümkün olmadığını belirtti.
Bir süre önce 13 ve 15 inçlik Haswell işlemcili Retina MacBook Pro modellerine ait bazı benchmark sonuçları internete sızmış ve cihazların piyasaya çıkışının yakın olduğuna dair yorumlar yapılmaya başlanmıştı. Ancak gazete Apple’ın Retina ekranların üretiminde verimlilik problemleri yaşadığını belirtti. Ayrıca LCD panel ve SSD fiyatlarının düşmesine rağmen DRAM fiyatları arttığı için yeni Retina MacBook Pro modellerinin aynı fiyat seviyesinden satışa sunulacağı da ifade ediliyor.
Bunun yanında 13 inçlik yeni Retina MacBook Pro modelinin şimdiki modelden daha ince olacağı dile getirilirken, yeni seride Full HD FaceTime kameralarına yer verileceği de iddia ediliyor.
http://appleinsider.com/articles/13/07/26/rumor-haswell-powered-retina-macbook-pros-to-ship-in-october Yorum Yaz Paylaş Tweetle
6200 Tl'ye nerden aldınız ?
Evet retina 16 gb modeller var ama cok pahali ben en fazla 3000 verebilirim . 16 gb olsun ama ssd 128 kalsin 13" olsun yani 212Tu/A modeli ile farki 16 gb olsun
Boyle bir kombinasyon ariyorum
Aralarda haters gonna hate olan arkadaşlar var sağolsunlar. bu arkadaşların Apple ın stratejisini anlayamadıklarını düşünüyorum. Hardware açısından bir yenilik getirmiyor gibi gözüksede Apple dünyanın en iyi kullanıcı dostu ürünlerini üretiyor. Fiyatlar yüksek gözükebilir fakat bu durum sadece Türkiyede olan bir şey. Amerikada diğer markaların aynı hardware ini taşıyan Laptoplarıda bu yaklaşık fiyata satılıyor. lütfen az araştıralım bu rezaletti bu kötüydü vs. vs. Emek var bunların hepsinde.
bunu bilmiyordum..
Air modellerde Haswell geldiğinde fiyat farkları oldu mu acaba ? Takip etmediğim için bilmiyorum..
Artık gelsin Ekim ayı ! Haswell bahane yeni modelleri bekliyorum ,16 GB Ram falan lazım bana
Bir sürü başarısız ürünü vardır. Pippin (oyun konsolu) Bazı Mac modelleri vb.
aynen
hipnotoze etmisler sizi
Iphone 5 bence facia