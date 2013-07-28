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Apple, Haswell işlemcili Retina MacBook Pro modellerini Ekim ayında tanıtabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, Haswell işlemcili Retina MacBook Pro modellerini Ekim ayında tanıtabilir


WWDC 2013 etkinliğinde Haswell tabanlı yeni MacBook Air modellerini tanıtan Apple, yeni bir Retina MacBook Pro bekleyenleri ise eli boş çevirmişti. Haswell işlemcileri ile güncellenecek seri için farklı tarih tahminleri mevcut.

Son yapılan tahminler Haswell işlemcili Retina MacBook Pro modellerinin Eylül ortası gibi satışa sunulacağı yönündeydi. Ancak China Times gazetesi kaynaklardan elde ettiği bilgiler doğrultusunda yeni Retina MacBook Pro modellerinin Ekim ayından önce sevkiyata başlamasının mümkün olmadığını belirtti.

Bir süre önce 13 ve 15 inçlik Haswell işlemcili Retina MacBook Pro modellerine ait bazı benchmark sonuçları internete sızmış ve cihazların piyasaya çıkışının yakın olduğuna dair yorumlar yapılmaya başlanmıştı. Ancak gazete Apple’ın Retina ekranların üretiminde verimlilik problemleri yaşadığını belirtti. Ayrıca LCD panel ve SSD fiyatlarının düşmesine rağmen DRAM fiyatları arttığı için yeni Retina MacBook Pro modellerinin aynı fiyat seviyesinden satışa sunulacağı da ifade ediliyor.

Bunun yanında 13 inçlik yeni Retina MacBook Pro modelinin şimdiki modelden daha ince olacağı dile getirilirken, yeni seride Full HD FaceTime kameralarına yer verileceği de iddia ediliyor. 

http://appleinsider.com/articles/13/07/26/rumor-haswell-powered-retina-macbook-pros-to-ship-in-october Yorum Yaz
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doctor5945 6 yıl
Retina macbook pro aldım dün arkadaslar Windows 8 den nefret ettiğim için ve 10 yere sordum 2sinde w7 vardı donanım beşpara etmez attı kafamın v kayışı kıydım paraya mac aldım görünce zaten işte bu dedim cihazım 2880*1800 çözünürlükte 16 gb ram 2.7 ghz hızında turbo boost ile 3.7 ghz oluyor 512 ssd var ekranı gercek cam diğerleri gibi plastik değil ben hızına arayüzüne ekran netlıgıne hayran kaldım 6200 tl verdım aynı tasarıma yakın mac la aynı donanıma sahıp Windows ultrabook lar 4000 ve uzerıydı oyun notebook ları 9500 tl ye kadar çıkıyordu ben mac a cod 4 ve blacksop2 yi yükledım full çözünürlükte oynuyorum ve efektler mükemmel herkese tavsıye ederım
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Felina. 6 yıl
Fiyatlar fiyatlar
Beklemekten başka bişey gelmiyor elden
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Vega_dj 6 yıl doctor5945
doctor5945

Retina macbook pro aldım dün arkadaslar Windows 8 den nefret ettiğim için ve 10 yere sordum 2sinde w7 vardı donanım beşpara etmez attı kafamın v kayışı kıydım paraya mac aldım görünce zaten işte bu dedim cihazım 2880*1800 çözünürlükte 16 gb ram 2.7 ghz hızında turbo boost ile 3.7 ghz oluyor 512 ssd var ekranı gercek cam diğerleri gibi plastik değil ben hızına arayüzüne ekran netlıgıne hayran kaldım 6200 tl verdım aynı tasarıma yakın mac la aynı donanıma sahıp Windows ultrabook lar 4000 ve uzerıydı oyun notebook ları 9500 tl ye kadar çıkıyordu ben mac a cod 4 ve blacksop2 yi yükledım full çözünürlükte oynuyorum ve efektler mükemmel herkese tavsıye ederım

6200 Tl'ye nerden aldınız ?
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eyoruk 6 yıl
Tesekkurler.
Evet retina 16 gb modeller var ama cok pahali ben en fazla 3000 verebilirim . 16 gb olsun ama ssd 128 kalsin 13" olsun yani 212Tu/A modeli ile farki 16 gb olsun
Boyle bir kombinasyon ariyorum
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DH Misafiri 6 yıl
Fiyatı arttırabileceklerini düşünmüyorum çünkü haswellin maliyeti ivy bridge den daha ucuz. aynı veya çok yakın fiyatla satılacaktır.
Aralarda haters gonna hate olan arkadaşlar var sağolsunlar. bu arkadaşların Apple ın stratejisini anlayamadıklarını düşünüyorum. Hardware açısından bir yenilik getirmiyor gibi gözüksede Apple dünyanın en iyi kullanıcı dostu ürünlerini üretiyor. Fiyatlar yüksek gözükebilir fakat bu durum sadece Türkiyede olan bir şey. Amerikada diğer markaların aynı hardware ini taşıyan Laptoplarıda bu yaklaşık fiyata satılıyor. lütfen az araştıralım bu rezaletti bu kötüydü vs. vs. Emek var bunların hepsinde.
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eyoruk 6 yıl
Fiyatı arttırabileceklerini düşünmüyorum çünkü haswellin maliyeti ivy bridge den daha ucuz. aynı veya çok yakın fiyatla satılacaktır.

bunu bilmiyordum..
Air modellerde Haswell geldiğinde fiyat farkları oldu mu acaba ? Takip etmediğim için bilmiyorum..

Artık gelsin Ekim ayı ! Haswell bahane yeni modelleri bekliyorum ,16 GB Ram falan lazım bana
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Quattro 6 yıl
Fiyatı yine 2200 dolar seviyesinde olduğu sürece ancak hayallerimde kalacak. :)
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Vatov 6 yıl
Fiyatı aynı olsun istediğim şuankilerde bir model var,haswelli versiyonu daha pahalı olursa fiyatı uçmuş olcak
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war3z 6 yıl
Çekemeyenler çatlasın
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aydemir__black 6 yıl
doctor5945
apple ne yaparsa doğru yapar hayalkırıklıgı tek bır urunu yok fırmanın

Bir sürü başarısız ürünü vardır. Pippin (oyun konsolu) Bazı Mac modelleri vb.
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war3z 6 yıl
bu apple bir harika dostum :)
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dschannel 6 yıl
doctor5945
apple ne yaparsa doğru yapar hayalkırıklıgı tek bır urunu yok fırmanın

aynen
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doctor5945 6 yıl
apple ne yaparsa doğru yapar hayalkırıklıgı tek bır urunu yok fırmanın
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kain061 6 yıl doctor5945
doctor5945
apple ne yaparsa doğru yapar hayalkırıklıgı tek bır urunu yok fırmanın

hipnotoze etmisler sizi
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Baller Lifestyle 6 yıl doctor5945
doctor5945

apple ne yaparsa doğru yapar hayalkırıklıgı tek bır urunu yok fırmanın

Iphone 5 bence facia
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