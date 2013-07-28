Apple, Haswell işlemcili Retina MacBook Pro modellerini Ekim ayında tanıtabilir









WWDC 2013 etkinliğinde Haswell tabanlı yeni MacBook Air modellerini tanıtan Apple, yeni bir Retina MacBook Pro bekleyenleri ise eli boş çevirmişti. Haswell işlemcileri ile güncellenecek seri için farklı tarih tahminleri mevcut.





Son yapılan tahminler Haswell işlemcili Retina MacBook Pro modellerinin Eylül ortası gibi satışa sunulacağı yönündeydi. Ancak China Times gazetesi kaynaklardan elde ettiği bilgiler doğrultusunda yeni Retina MacBook Pro modellerinin Ekim ayından önce sevkiyata başlamasının mümkün olmadığını belirtti.





Bir süre önce 13 ve 15 inçlik Haswell işlemcili Retina MacBook Pro modellerine ait bazı benchmark sonuçları internete sızmış ve cihazların piyasaya çıkışının yakın olduğuna dair yorumlar yapılmaya başlanmıştı. Ancak gazete Apple’ın Retina ekranların üretiminde verimlilik problemleri yaşadığını belirtti. Ayrıca LCD panel ve SSD fiyatlarının düşmesine rağmen DRAM fiyatları arttığı için yeni Retina MacBook Pro modellerinin aynı fiyat seviyesinden satışa sunulacağı da ifade ediliyor.





Bunun yanında 13 inçlik yeni Retina MacBook Pro modelinin şimdiki modelden daha ince olacağı dile getirilirken, yeni seride Full HD FaceTime kameralarına yer verileceği de iddia ediliyor.

http://appleinsider.com/articles/13/07/26/rumor-haswell-powered-retina-macbook-pros-to-ship-in-october