Apple Hong Kong mağazasında iPhone 4S yerine iPhone 4 kuyruğu oluştu

14 Ekim günü ABD ve İngiltere gibi 7 ülkede piyasaya çıkan iPhone 4S yine bildik mağaza kuyruğu görüntülerine sahne olmuştu. Stok sıkıntısının yaşanmadığı satışlarda son gelen müşteriler de ürün bulabildi.





iPhone 4S 28 Ekim'den sonra 23 ülkede daha satışa sunulacak. Ancak gösterişli bir açılışa sahne olan Hong Kong Apple mağazasında 14 Ekim günü müşteri kuyruğu oluştu. iPhone 4S modelinin satışta olmamasına rağmen mağazada oluşan kuyruğun indirime giden iPhone 4 modeli için olduğu ortaya çıktı.





Müşterilerin iPhone 4S modelinin satışa çıkacağı dedikodusu üzerine mağazaya akın ettiği iddia edilse de Hong Kong Apple mağazası indirimli iPhone 4 modelinin tanıtımında ilgi çekmeyi başardı ve hatırı sayılır miktarda iPhone 4 modeli satıldı.





Steve Jobs'un bizzat önem verdiği ancak görmeye ömrünün yetmediği Hong Kong Apple mağazasına günde 40 000 müşterinin gelmesi bekleniyor. Buna rağmen Hong Kong ne ilk satışlarda ne de ikinci dalga satışlarda iPhone 4S listesinde yer almıyor. Eyalette iPhone 4S modeli bulmak isteyenler paralel ithalat yapan firmalara başvuruyor. Bu firmalar modeli 1300$ - 1500$ arasında satıyor.