Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Hong Kong mağazasında iPhone 4S yerine iPhone 4 kuyruğu oluştu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9b
1
25
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


14 Ekim günü ABD ve İngiltere gibi 7 ülkede piyasaya çıkan iPhone 4S yine bildik mağaza kuyruğu görüntülerine sahne olmuştu. Stok sıkıntısının yaşanmadığı satışlarda son gelen müşteriler de ürün bulabildi.

iPhone 4S 28 Ekim'den sonra 23 ülkede daha satışa sunulacak. Ancak gösterişli bir açılışa sahne olan Hong Kong Apple mağazasında 14 Ekim günü müşteri kuyruğu oluştu. iPhone 4S modelinin satışta olmamasına rağmen mağazada oluşan kuyruğun indirime giden iPhone 4 modeli için olduğu ortaya çıktı. 

Müşterilerin iPhone 4S modelinin satışa çıkacağı dedikodusu üzerine mağazaya akın ettiği iddia edilse de Hong Kong Apple mağazası indirimli iPhone 4 modelinin tanıtımında ilgi çekmeyi başardı ve hatırı sayılır miktarda iPhone 4 modeli satıldı.

Steve Jobs'un bizzat önem verdiği ancak görmeye ömrünün yetmediği Hong Kong Apple mağazasına günde 40 000 müşterinin gelmesi bekleniyor. Buna rağmen Hong Kong ne ilk satışlarda ne de ikinci dalga satışlarda iPhone 4S listesinde yer almıyor. Eyalette iPhone 4S modeli bulmak isteyenler paralel ithalat yapan firmalara başvuruyor. Bu firmalar modeli 1300$ - 1500$ arasında satıyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tolgacem 8 yıl en beğenilen
iPhone 4 almak çok mantıklı ki zaten o ucuzlayan fiyatı ile..
Tipi iPhone 4S ile aynı. Kimse dıştan anlamaz.
Zaten iOS için yazılan uygulamalar uyumlu yani iPhone 4 hala hızlı.
eee gidip neden o kadar fiyat verip 4S alayım ki. Bence ucuz yollu iPhone 4 almak daha mantıklı
iPhone 4 almak çok mantıklı ki zaten o ucuzlayan fiyatı ile..Tipi iPhone 4S ile aynı. Kimse dıştan anlamaz.Zaten iOS için yazılan uygulamalar uyumlu y...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Herkese Merhabalar,
Sonsuz yardımlarınıza muhtaç birisi olarak yazıyorum;
Ben Hong Kong a gelmiş teknolojiden uzak bir insanım ama buraya gelmişken fiyatlarda u kadar uygunken bir telefon almak istiyorum çünkü kullandığım telefon internete bile bağlanmıyor, o kadar eski. Buraları gördükten sonra diyebilirim ki; artık utanıyorum telefonumu çıkarmaya zira bu insanlar teknoloji konusunda o kadar gelişmişler ki bana kıyasla ne haldeler tahmin edersiniz yolda metroda koşarken otururken yürürken yerken… her an online lar.
Sizden ricam bana bir öneride bulunmanız nerden nasıl bir telefon alayım iphone mu Htc mi alayım.
Çok da anlamıyorum o nedenle gereksiz yere çok paralar vermek istemiyorum bir kere alıp uzuun yıllar ullananlardanım ben ama burada fiyatlar Türkiye’ye göre çok çok uygun.
Bir de burada aldığım bir telefonun Türkiye’ye döndüğümde çalışmaması söz konusu olursa orada halledilebiyor mu çünkü geri gelmeyeceğim gibi şimdilik.
En kısa sürede yardımcı olabilirseniz çok sevinirim,
teşekkür ederim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Catharacta Skua 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Herkese Merhabalar,

Sonsuz yardımlarınıza muhtaç birisi olarak yazıyorum;

Ben Hong Kong a gelmiş teknolojiden uzak bir insanım ama buraya gelmişken fiyatlarda u kadar uygunken bir telefon almak istiyorum çünkü kullandığım telefon internete bile bağlanmıyor, o kadar eski. Buraları gördükten sonra diyebilirim ki; artık utanıyorum telefonumu çıkarmaya zira bu insanlar teknoloji konusunda o kadar gelişmişler ki bana kıyasla ne haldeler tahmin edersiniz yolda metroda koşarken otururken yürürken yerken… her an online lar.

Sizden ricam bana bir öneride bulunmanız nerden nasıl bir telefon alayım iphone mu Htc mi alayım.

Çok da anlamıyorum o nedenle gereksiz yere çok paralar vermek istemiyorum bir kere alıp uzuun yıllar ullananlardanım ben ama burada fiyatlar Türkiye’ye göre çok çok uygun.

Bir de burada aldığım bir telefonun Türkiye’ye döndüğümde çalışmaması söz konusu olursa orada halledilebiyor mu çünkü geri gelmeyeceğim gibi şimdilik.



En kısa sürede yardımcı olabilirseniz çok sevinirim,

teşekkür ederim.

Şu an istesenizde iphone alamazsınız. Storelarda hiç iphone yok. Mecburen Htc tercih edin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dhemir 8 yıl
Yanliz su iphone 5 deilde 4s cikaracagini duyurdugu anda ebayden fln alanlar baya bi kar etmistir simdi yine firlamistir rakamlar.pek bi ise yaramaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wrestler31 8 yıl
arkadas her halde hongkong'a iphone'nundan bakti iphone bu hongkong'u guneykorede gosteriyor olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver021 8 yıl
iphone 4 de 4s te aynı terane. iphonedan farklı birşeyler beklemiyordumda zaten. aynı tasarım aynı yazılım kişiselliğe kapalı bir sistem sirinin türkçesi yok kim bilir seneye kadarda çıkmayabilir. bence kendinizi avutmayın. iphone 4 sadece hava civadır.
biride demişki hong kong samsungun anavatanımı demiş. birincisi hong kong vatan değil. ikincisi samsungun anavatanı neresi diye soruyorsan güneykore seuldür. LG gibi bir markanında özdeşi bir şirkettir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
iphone 4 hala mükemmel bir telefon ve fiyatı ucuzlarsa satış rakamları daha da artar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 8 yıl
Fiyatları düşünce haliyle iPhone 4'lerede yoğun ilgi oluşmuş durumda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H. 8 yıl
Hong Kong'da veya Çin'de iPhone 4 ve 4s fiyatlarını bilen var mı? Veya muhtemel fiyatları?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
panelci 8 yıl
Bu yil hazirliki sanirim apple,umarim türkiyedede stok sorunu olmaz..bigünde türkiyede düsen ip4 haberleri duyabisek:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat2O98 8 yıl
Gennosuke
zamzungun memleketi dimi bu honkong

samsung un memleketi güney kore
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 8 yıl
dünyada kriz var.iphone krizi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinuhe.s 8 yıl
zamzungun memleketi dimi bu honkong
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgacem 8 yıl en beğenilen
iPhone 4 almak çok mantıklı ki zaten o ucuzlayan fiyatı ile..
Tipi iPhone 4S ile aynı. Kimse dıştan anlamaz.
Zaten iOS için yazılan uygulamalar uyumlu yani iPhone 4 hala hızlı.
eee gidip neden o kadar fiyat verip 4S alayım ki. Bence ucuz yollu iPhone 4 almak daha mantıklı
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KütahyanınPınarları 8 yıl
tolgacem

iPhone 4 almak çok mantıklı ki zaten o ucuzlayan fiyatı ile..

Tipi iPhone 4S ile aynı. Kimse dıştan anlamaz.
Zaten iOS için yazılan uygulamalar uyumlu yani iPhone 4 hala hızlı.

eee gidip neden o kadar fiyat verip 4S alayım ki. Bence ucuz yollu iPhone 4 almak daha mantıklı

Tipi iPhone 4S ile aynı. Kimse dıştan anlamaz.

Buraya takıldım.

Daha iyi diye 4S istiyor millet.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Catharacta Skua 8 yıl tolgacem
tolgacem


Kimse dıştan anlamaz.

O kadar şey yazmışsınız ama tek cümleyle kendinizi ele vermişsiniz. Gösteriş için alıyorsunuz belliki iyisi siz hiç değiştirmeyin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8979 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 4s ve siri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Nokia N9 Türkiye'de ne zaman çıkıyor, Symbian Belle neler getiriyor? 8 yıl Raidmax Aeolus kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
3 SINAVDA BAŞARISIZ OLDU BABASININ
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim