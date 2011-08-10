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Apple, LG'nin iPad 2 panel üretiminde sıkıntı yaşaması nedeniyle Samsung'a yöneldi

7 yıl
3,7b
1
39
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasında iPad ve iPhone arayüzüne ait patentlerin ihlal edilmesi iddiasıyla başlayan davada Samsung’un Galaxy Tab 10.1 modeli, sorun çözülene kadar Avustralya ve Avrupa’da tedbiren ithalat yasağı yemişti. Ancak bu kavga sadece mobil alanda kalıyor. Tedarik konusunda Samsung ve Apple hala en büyük iki ortak.

Mart ayında iPad 2’nin satışa sunulmasının ardından yaşanan stok sıkıntısı gözleri tabletin dokunmatik panel tedarikçisi LG Display firmasına çevirmişti. Aynı sıkıntıyla yeniden karşılaşmak istemeyen Apple, Digitimes’ın haberine göre iPad 2 siparişlerini LG Display firmasından geri çekti. Yeni üreticiler ise Samsung ve Chimei Innolux firmaları.

LG Display 2011 2. çeyrekte 3 milyon, üçüncü çeyrekte 4 milyon 9.7 inçlik dokunmatik panel üretimi hedefiyle tüm operasyonlarını 6G LCD üretim tesislerine kaydırmıştı. Buna rağmen Temmuz ayı bittiğinde hedefinden 1 milyon daha az panel üretebildi.

Apple’ın sipariş iptalinin ikinci büyük sebebi ise LG’nin açıkladığı 3. çeyrek mali raporları. Ayrıca ilk ürünlerde ortaya çıkan dokunmatik paneldeki ışık sızması problemi bunun tuzu biberi oldu.

Bununla birlikte bazı nedenlerden ötürü Samsung, Apple’a sınırlı panel üretimi yapacak. Çünkü Galaxy Tab 10.1 modeli şu an Samsung’un odak noktası durumunda. Ancak Apple ile yaşanan patent davasının Samsung’a gelir kaybı yaşatması ihtimaline karşı panel üretiminde tolerans gösterilebileceği konuşuluyor. 

Chimei Innolux firması ise ikinci çeyrekte iPad 2 için 450 000 panel üretimi konusunda anlaşma sağlamıştı. Foxconn’un ortağı olan Innolux firması bu avantajını daha çok panel siparişi almak için kullanacak.

Ayrıca LG’nin problemlerini çözerek yine tek tedarikçi olarak kalmak için mücadele edeceği bildiriliyor. Çünkü 2011 yılı sonuna kadar 15 milyon iPad 2 daha satılabilir ve bu da büyük bir kar anlamına geliyor. 

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kml_sri 7 yıl en beğenilen
tilkinin dönüp dolaşacagı yer kürkçü dükkanı muahhahahah :D
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Mr. Jingles 7 yıl
Eee ne demişler: keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.

Bu arada yanlış atasözleri de kullanmayalım. :)
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_turbo_ 7 yıl
hangi yuzle Samsunga giderler anlamiyorum. Umarim Samsung Applea iyi bir tokat atar. Apple urunlerini severek kullanirim ancak mobil teknolojiye el attigindan beri sanki herseyi kendileri icat etmis gibi davraniyorlar bu tutumunu hic sevmiyorum. Samsung cok guzel yol aldi urunlerinde iPhoneden esinlensede basarili yaptilar tebrik etmek gerekir. Bugune dek bircok telefon cikti hicbir marka daha önce bu sekil davalar acmadi, simdi Apple pazarda rakipleri mahkeme yoluyla supurmeye calisiyor. Tabletlerin satisi Avrupada yasaklandi simdi Motorolaya dava acacakmis gecenlerdede htc ye dava acmisti, bu is cigirindan cikiyor kim basarili onlara dava aciyorlar patentler yuzunden isin icinden cikilmaz hale gelecek bu gidisle teknolojide ileri degil geriye gidis olacak, bir Apple politikasi olan yavas yavas özellik eklemeye Apple rakiplerini mecbur etmeye ugrasiyor. Gunumuzde bircok araba var hepsi birbirine benziyor hem goruntu hem teknik olarak onlarda neden bu gibi patent davalari olmazken mobil dunyasinda bunlar oluyor, demek Apple ABS patentini elinde bulunduran bir araba uretse veya ilk araba teybini onlar yapsa onlarin disinda bunlari kullanabilecek baska bir marka olamayacakti.
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inexo 7 yıl
o kadar para var lg yi samsung u taşeron olarak kullanacağına git kendi fabrikanı yap
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darkaura 7 yıl inexo
inexo

o kadar para var lg yi samsung u taşeron olarak kullanacağına git kendi fabrikanı yap


peki know how varmi?
dunyada panel uretimi yapabilen 4-5 firma kaldi. gecen philips panel uretiminden cekilecegini acikladi. son durumunu bilmiyorum. japonlar bile rekabette zorlaniyorlar. rekabet cok sert. koreliler kimsenin gozunun yasina bakmiyor.
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mert1907 7 yıl
Sonuçta yok Samsung çaldı yok Apple şikayet etti vs herşeyi bi kenara bırakmak lazım.Öyle yada böyle bi şekilde işler yürüyor ve kullanıcılar kendilerini paralarlarken arka taraftan anlaşmalar yapılıp ürünler çıkıyor.
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müntekim 7 yıl
darkaura
merak etmeyin samsung apple her istedigini saglamiyor. amoled ekran samsung tekelinde. apple amoled kullanamiyorsa (kullanamiyorsa diyorum cunku apple kadar ekrana ve ekran teknolojisine onem veren bir firmanin dogal tercihi amoled olurdu) samsung tekelinden. galaxy s ailesinin bu kadar cok satmasinin en onemli nedenide ekrandan koydugu fark.

960x540 samoled ekran iphone4 çıktığında piyasada olaydı Apple zaten onu kullanacaktı mecburen ips kullandı keyfinden değil.Samsung tekelmiş ondan kullanmıyormuş,falan ekran üreticisi toplam 5 firma anca var, fason elektronik üretende 3 tane falan istediğini alamazsan diğer firmalara bakıcan zaten üretim ile ilgi tüm patentler üretici firmalara ait apple patentleri genelde kullanıcı deneyimi ve tasarım üzerine oluyor.
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Mr. Jingles 7 yıl müntekim
müntekim
darkaura
merak etmeyin samsung apple her istedigini saglamiyor. amoled ekran samsung tekelinde. apple amoled kullanamiyorsa (kullanamiyorsa diyorum cunku apple kadar ekrana ve ekran teknolojisine onem veren bir firmanin dogal tercihi amoled olurdu) samsung tekelinden. galaxy s ailesinin bu kadar cok satmasinin en onemli nedenide ekrandan koydugu fark.

960x540 samoled ekran iphone4 çıktığında piyasada olaydı Apple zaten onu kullanacaktı mecburen ips kullandı keyfinden değil.Samsung tekelmiş ondan kullanmıyormuş,falan ekran üreticisi toplam 5 firma anca var, fason elektronik üretende 3 tane falan istediğini alamazsan diğer firmalara bakıcan zaten üretim ile ilgi tüm patentler üretici firmalara ait apple patentleri genelde kullanıcı deneyimi ve tasarım üzerine oluyor.

Apple 960 x 540'ı o zaman dahi olsa yine de kullanmazdı. Mantıklı olmak gerek. iPhone 4'ten önceki 3 cihazın da çözünürlükleri 320 x 480 pikseldi. Ve bu çözünürlüğe göre yazılmış 300 binden fazla uygulama mevcut. Şayet çözünürlük 960 x 540 olsaydı 300 binden fazla uygulama bu çözünürlüğe uygun olmadığı için çöpe gitmiş olacaktı. Bu yüzden uygulamalar için uyumlu olan yüksek bir çözünürlük seçmesi gerekiyordu. Bu çözünürlük 960 x 640'dan başkası değildi. Bu sayede çözünürlük tam 4 katına çıkıyordu ve uygulamalar tam olarak uyumlu çalışıyordu. 960 x 640'ı seçmesinin sebebi budur.
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mk2kill 7 yıl
HMY
Bence , Apple tükürdüğünü yalamaz ama bakalım bu işin sonu nereye varacak ...

hesap vermen gereken hissedarlar ve yonteim kurulu varken herseyi yalarsin merak etme. para para para ....
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TheMidnight 7 yıl

Bunu kaç bin kere dedim bakın adamlar al gülüm ver gülüm :)
Siz forumlarda markaları tanrı yapın sonra birbirinizi yiyin :)
Artık tek bir markadan çıkan ürün yok.. onun için kimse kimseyi kötülemesin
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Batuist 7 yıl
kime üretirirse ürettirsinde çözünürlüğü yükseltsin.. o panel öyle mükemmel bir cihaza yakışmıyor..
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drony 7 yıl
Apple çözünürlüğü yükseltmemesinin en büyük nedeni eski uygulamaların uyumlu olamayacak olması. Ortamın biraz daha durulmasını herşeyin yerli yerine oturmasını bekliyor. Hala yeterli sayıda ipad uygulaması çıkmadı apple'a göre. Burada en büyük sorun yazılımcılara düşüyor yeni ipad için uygulamaları güncellemek onlar için tam bir sorun olacaktır. Apple bu nedenle bekliyor
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UyGaR___ 7 yıl Batuist
Batuist
kime üretirirse ürettirsinde çözünürlüğü yükseltsin.. o panel öyle mükemmel bir cihaza yakışmıyor..

iPhone 4 e 3 dakika baktiktan sonra iPad e bakmak resmen çin iskencesi gibi birsey :)
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OverClocK1ng 7 yıl
Hem git Samsung Galaxy Tab 10.1 in satışını yasaklat, sonra ürün sıkıntısı çekince başın sıkışınca Samsung'a koş.
Ben Samsung olsam derim ki: Madem benim tabletimin satışını yasaklattın, ben de sana panel vermeyeceğim. Sen de üreteme de satama. Ettiğini bul.
Şuraya bak ya. Önce çelmeyi tak düşüp başını yarsın, sonra işine gelince öpeyim de geçsin. Ohh ne yüzsüzlük valla...
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Okisht 7 yıl
samsung reddetse ne olur sizce? apple geciktirir mi ipad2 yi büyük zarar görürmü?
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darkaura 7 yıl
merak etmeyin samsung apple her istedigini saglamiyor. amoled ekran samsung tekelinde. apple amoled kullanamiyorsa (kullanamiyorsa diyorum cunku apple kadar ekrana ve ekran teknolojisine onem veren bir firmanin dogal tercihi amoled olurdu) samsung tekelinden. galaxy s ailesinin bu kadar cok satmasinin en onemli nedenide ekrandan koydugu fark.
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Volkanbaba 7 yıl
Samsungun apple ın teklifine reddemez triplerine girmeyin istese reddeder ancak dünya para kazanacağı bir işi sen benim tabletimi yasakların üretmiyom al sana diyecek bir firmada olmadığı için iyi para kazanacak bu işten.Zaten samsung apple ile herzaman iş yapmıştır işlemci olsun ekran olsun.
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