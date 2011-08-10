Apple, LG'nin iPad 2 panel üretiminde sıkıntı yaşaması nedeniyle Samsung'a yöneldi

Apple ile Samsung arasında iPad ve iPhone arayüzüne ait patentlerin ihlal edilmesi iddiasıyla başlayan davada Samsung’un Galaxy Tab 10.1 modeli, sorun çözülene kadar Avustralya ve Avrupa’da tedbiren ithalat yasağı yemişti. Ancak bu kavga sadece mobil alanda kalıyor. Tedarik konusunda Samsung ve Apple hala en büyük iki ortak.





Mart ayında iPad 2’nin satışa sunulmasının ardından yaşanan stok sıkıntısı gözleri tabletin dokunmatik panel tedarikçisi LG Display firmasına çevirmişti. Aynı sıkıntıyla yeniden karşılaşmak istemeyen Apple, Digitimes’ın haberine göre iPad 2 siparişlerini LG Display firmasından geri çekti. Yeni üreticiler ise Samsung ve Chimei Innolux firmaları.





LG Display 2011 2. çeyrekte 3 milyon, üçüncü çeyrekte 4 milyon 9.7 inçlik dokunmatik panel üretimi hedefiyle tüm operasyonlarını 6G LCD üretim tesislerine kaydırmıştı. Buna rağmen Temmuz ayı bittiğinde hedefinden 1 milyon daha az panel üretebildi.





Apple’ın sipariş iptalinin ikinci büyük sebebi ise LG’nin açıkladığı 3. çeyrek mali raporları. Ayrıca ilk ürünlerde ortaya çıkan dokunmatik paneldeki ışık sızması problemi bunun tuzu biberi oldu.





Bununla birlikte bazı nedenlerden ötürü Samsung, Apple’a sınırlı panel üretimi yapacak. Çünkü Galaxy Tab 10.1 modeli şu an Samsung’un odak noktası durumunda. Ancak Apple ile yaşanan patent davasının Samsung’a gelir kaybı yaşatması ihtimaline karşı panel üretiminde tolerans gösterilebileceği konuşuluyor.





Chimei Innolux firması ise ikinci çeyrekte iPad 2 için 450 000 panel üretimi konusunda anlaşma sağlamıştı. Foxconn’un ortağı olan Innolux firması bu avantajını daha çok panel siparişi almak için kullanacak.





Ayrıca LG’nin problemlerini çözerek yine tek tedarikçi olarak kalmak için mücadele edeceği bildiriliyor. Çünkü 2011 yılı sonuna kadar 15 milyon iPad 2 daha satılabilir ve bu da büyük bir kar anlamına geliyor.