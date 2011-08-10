Apple, LG'nin iPad 2 panel üretiminde sıkıntı yaşaması nedeniyle Samsung'a yöneldi

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Apple ile Samsung arasında iPad ve iPhone arayüzüne ait patentlerin ihlal edilmesi iddiasıyla başlayan davada Samsung’un Galaxy Tab 10.1 modeli, sorun çözülene kadar Avustralya ve Avrupa’da tedbiren ithalat yasağı yemişti. Ancak bu kavga sadece mobil alanda kalıyor. Tedarik konusunda Samsung ve Apple hala en büyük iki ortak.
Mart ayında iPad 2’nin satışa sunulmasının ardından yaşanan stok sıkıntısı gözleri tabletin dokunmatik panel tedarikçisi LG Display firmasına çevirmişti. Aynı sıkıntıyla yeniden karşılaşmak istemeyen Apple, Digitimes’ın haberine göre iPad 2 siparişlerini LG Display firmasından geri çekti. Yeni üreticiler ise Samsung ve Chimei Innolux firmaları.
LG Display 2011 2. çeyrekte 3 milyon, üçüncü çeyrekte 4 milyon 9.7 inçlik dokunmatik panel üretimi hedefiyle tüm operasyonlarını 6G LCD üretim tesislerine kaydırmıştı. Buna rağmen Temmuz ayı bittiğinde hedefinden 1 milyon daha az panel üretebildi.
Apple’ın sipariş iptalinin ikinci büyük sebebi ise LG’nin açıkladığı 3. çeyrek mali raporları. Ayrıca ilk ürünlerde ortaya çıkan dokunmatik paneldeki ışık sızması problemi bunun tuzu biberi oldu.
Bununla birlikte bazı nedenlerden ötürü Samsung, Apple’a sınırlı panel üretimi yapacak. Çünkü Galaxy Tab 10.1 modeli şu an Samsung’un odak noktası durumunda. Ancak Apple ile yaşanan patent davasının Samsung’a gelir kaybı yaşatması ihtimaline karşı panel üretiminde tolerans gösterilebileceği konuşuluyor.
Chimei Innolux firması ise ikinci çeyrekte iPad 2 için 450 000 panel üretimi konusunda anlaşma sağlamıştı. Foxconn’un ortağı olan Innolux firması bu avantajını daha çok panel siparişi almak için kullanacak.
Ayrıca LG’nin problemlerini çözerek yine tek tedarikçi olarak kalmak için mücadele edeceği bildiriliyor. Çünkü 2011 yılı sonuna kadar 15 milyon iPad 2 daha satılabilir ve bu da büyük bir kar anlamına geliyor.
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Bu arada yanlış atasözleri de kullanmayalım. :)
peki know how varmi?
dunyada panel uretimi yapabilen 4-5 firma kaldi. gecen philips panel uretiminden cekilecegini acikladi. son durumunu bilmiyorum. japonlar bile rekabette zorlaniyorlar. rekabet cok sert. koreliler kimsenin gozunun yasina bakmiyor.
960x540 samoled ekran iphone4 çıktığında piyasada olaydı Apple zaten onu kullanacaktı mecburen ips kullandı keyfinden değil.Samsung tekelmiş ondan kullanmıyormuş,falan ekran üreticisi toplam 5 firma anca var, fason elektronik üretende 3 tane falan istediğini alamazsan diğer firmalara bakıcan zaten üretim ile ilgi tüm patentler üretici firmalara ait apple patentleri genelde kullanıcı deneyimi ve tasarım üzerine oluyor.
Apple 960 x 540'ı o zaman dahi olsa yine de kullanmazdı. Mantıklı olmak gerek. iPhone 4'ten önceki 3 cihazın da çözünürlükleri 320 x 480 pikseldi. Ve bu çözünürlüğe göre yazılmış 300 binden fazla uygulama mevcut. Şayet çözünürlük 960 x 540 olsaydı 300 binden fazla uygulama bu çözünürlüğe uygun olmadığı için çöpe gitmiş olacaktı. Bu yüzden uygulamalar için uyumlu olan yüksek bir çözünürlük seçmesi gerekiyordu. Bu çözünürlük 960 x 640'dan başkası değildi. Bu sayede çözünürlük tam 4 katına çıkıyordu ve uygulamalar tam olarak uyumlu çalışıyordu. 960 x 640'ı seçmesinin sebebi budur.
hesap vermen gereken hissedarlar ve yonteim kurulu varken herseyi yalarsin merak etme. para para para ....
Bunu kaç bin kere dedim bakın adamlar al gülüm ver gülüm :)
Siz forumlarda markaları tanrı yapın sonra birbirinizi yiyin :)
Artık tek bir markadan çıkan ürün yok.. onun için kimse kimseyi kötülemesin
iPhone 4 e 3 dakika baktiktan sonra iPad e bakmak resmen çin iskencesi gibi birsey :)
Ben Samsung olsam derim ki: Madem benim tabletimin satışını yasaklattın, ben de sana panel vermeyeceğim. Sen de üreteme de satama. Ettiğini bul.
Şuraya bak ya. Önce çelmeyi tak düşüp başını yarsın, sonra işine gelince öpeyim de geçsin. Ohh ne yüzsüzlük valla...
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iPad, lg display ve samsung display