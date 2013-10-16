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Apple, Mac App Store'a OS X Mavericks uygulamalarını kabul etmeye başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, Mac App Store'a OS X Mavericks uygulamalarını kabul etmeye başlıyor

Apple, geçtiğimiz hafta başında Golden Master sürümünü yayınladığı Mavericks'in son kullanıcıyla buluşmasından önceki son hazırlıklarını tamamlıyor.

Gerek Mac gerekse de iOS tarafında işletim sistemlerinin yeni sürümleri yayınladığında uygulama desteği konusunda sıkıntı çekmek istemeyen Apple, bilindiği gibi yeni sürümlerin yayınlanmasından en az bir hafta önce, geliştiricilere gönderdiği uyarı maili ile yeni sistem için optimize edilmiş uygulamaları taraflarına gönderebileceklerini belirterek, onay alan uygulamaların yeni sistemin yayınladığı gün App Store'daki yerini almasını sağlıyor.

En son iOS tarafında bununla ilgili çalışmalar yapan Apple, şimdi de OS X Mavericks için aynı hazırlık sürecine girmiş bulunuyor. Geliştiricilere bu konuyla ilgili mail kaleme alan Apple, Mavericks için özel hazırlanan uygulamaların kendilerine gönderebileceklerini ve Mavericks'in yayınlanmasıyla birlikte onaylanan uygulamaların Mac App Store'da yerini alacağını söyledi.

Apple, gönderdiği bu mail ile OS X Mavericks'in yaklaşık 10 gün içerisinde yayınlanacağını da bir açıdan açıklamış oldu.

OS X Mavericks; Finder sekmeleri, daha gelişmiş çoklu ekran desteği, yeni Mac App Store, Safari tarafında önemli iyileştirmeler, etiketler, harita, iCloud Keychain gibi özellikler ve Timer Coalescing, App Nap, Safari Güç Tasarrufu, iTunes Verimliliği, Sıkıştırılmış Bellek gibi önemli performans iyileştirmeleri ile geliyor.


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GokhanMaths 6 yıl
Hadi bakalım tv dizilerinden çok ürün lansmanı izliyoruz hafta da bir var bunu da geçmeyelim
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AhmetSelçuk 6 yıl
Hayırlısyla bir çıksada indirsek.
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