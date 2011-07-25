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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple MacBook bataryaları hacklenmeye karşı savunmasız

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Veri güvenliği ve güvenlik açıkları dendiğinde genelde akla gelen işletim sistemlerinin veya üçüncü taraf yazılımların zaafiyetleri akla gelmekte. Ancak bu listeye artık laptop bataryalarını da dahil etmek gerekiyor.

Güvenlik araştırmacısı Charlie Miller’ın Forbes dergisine verdiği bir röportajda laptop bataryalarındaki güvenlik zaafiyetine dikkat çekiyor. 

Miller pek çok MacBook, MacBook Pro, ve MacBook Air modellerinin bataryalarını analiz ederek bu bataryaların çok kolay hacklenebileceğini ve çok zor farkedileceğini ortaya koydu.

Miller’a göre modern laptop bataryaları güç seviyelerini kontrol etmek ve işletim sistemiyle devamlı iletişim halinde olabilmek için kendi yazılımına ve mikro kontrolcülere sahip. Laptop kapandığında şarj olmayı durduran veya ısı seviyesini ayarlayarak standart derecede tutan işlemler bu şekilde yapılıyor.

Apple’ın tüm laptoplarındaki bataryalarda Miller aynı şifrenin kullanıldığını farketti. Bunun anlamı bir hacker şifreyi ele geçirdiğinde yazılımı kontrol ederek bataryayı laptopa zarar verecek bir duruma getirebilir. 

Bataryanın şarj edilmemesi, ısı seviyesinin tehlikeli boyutlara çıkarılması ve zararlı bir yazılım yerleştirilerek cihaz formatlanmasına rağmen yine bulaşmaya devam etmesi şeklinde ihtimaller mevcut.

Bataryalardaki bu açığı farkeden Miller, Apple ve yongaların üreticisi Texas Instruments’a bilgilendirme mektupları göndermiş. Ağustos’taki Black Hat güvenlik konferansında da bu konu hakkında bir sunum yapacak. Ayrıca kendisi bataryaların standart şifresini değiştirerek yerine kırılma ihtimali düşük daha güçlü kombinasyonları yerleştiren Caulkgun adlı bir de yazılım geliştirmiş.


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blackrider 8 yıl
TuffkiLLe
arkadaşlar bunlar kamuoyunun yabancı ancak bilişim güvenliği ile uğraşan insanların bilgisi dahilinde olan şeyler artık.. sanıyorum geçen seneydi veya 1.5 sene önce, şebeke elektriğinden bilgisayarınıza gelen akımda bilinçli bir şekilde ufak oynamalar yaparak sisteminizi hackleyebiliyorlar.. bununla ilgili güvenlik önlemleri vs geliştiriliyordu.. Boşuna denmiyor, en güvenli bilgisayar fişi çekili olandır diye
şaşırmadım açıkçası habere, hayal gücümüzü zorlayan yöntemler buluyor bazı manyaklar.. bunlar işlemci hackleme kategorisine sokulabilir, onlara göre çerez bile diyebiliriz aslında

oha inanamadım yani psu üzerinden bilgisayarlar hacklenebiliyor. Ben Psunun sadece güç kaynağı olarak bilirdim demekki içinde yazılımda var. Ne işe yarıyoki bu yazılım bilgili arkadaşlar bizi aydınlatabilir mi
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emregök 8 yıl
BasarisiZ ogrencinin dersi begenmemesi gibi .. ; )
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kımyasal 8 yıl
Bir ara İranın nukleer calısmalarını sekteye ugratmak ıcın bır vırus gelıstırmıslerdı aslında bunlarda oyle vırusler vardırkı ıstedıklerı zaman kullanıyorlar.
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kımyasal 8 yıl
bu çok kotu bır haber dusunsenıze.1000 lıra ve uzerı para dokuyorsun dız ustu alıyorsun ve vırus bulasıp bataryadan sısteme yuklenıyor ve butun sıstem yanıyor at cope.bu konu hakkındakı dusuncelerım boyle seylerı artık uretıcı fırmalar cıkarıyor bu satın alım dongusunun devam etmesı ıcın.urunler bozulsun yenı urunlere yonelınsın ve satın alınsın.eger sen 1 laptop alıp onu yıllarca kullanırsan bu donguye bu sısteme zararlı ınsansın demektır.alıcaksın kısa sure kullanıp yenısını alıcaksınkı bu sırketlerın cebını doldurasın.vıruslerın cıkma sebebı aslında ıstenılen bır sey sırketler bunu ıstıyor.
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TuffkiLLe 8 yıl
arkadaşlar bunlar kamuoyunun yabancı ancak bilişim güvenliği ile uğraşan insanların bilgisi dahilinde olan şeyler artık.. sanıyorum geçen seneydi veya 1.5 sene önce, şebeke elektriğinden bilgisayarınıza gelen akımda bilinçli bir şekilde ufak oynamalar yaparak sisteminizi hackleyebiliyorlar.. bununla ilgili güvenlik önlemleri vs geliştiriliyordu.. Boşuna denmiyor, en güvenli bilgisayar fişi çekili olandır diye
şaşırmadım açıkçası habere, hayal gücümüzü zorlayan yöntemler buluyor bazı manyaklar.. bunlar işlemci hackleme kategorisine sokulabilir, onlara göre çerez bile diyebiliriz aslında
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abrenax 8 yıl
daha neler çıkacak kimbilir...
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beatlerym 8 yıl
adam yazılımını mı geliştirdim diyo .:D
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umutarslan.com 8 yıl
korayus
Bilgisayar virüsleri artık gerçek anlamda ölümcül hal almaya başlayabilir... Ürkütücü...

zor ölüm 4teki gibi pc patlasaya :D ama onda c4 wardı sanırım.skynet yükselmeli :))
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korayus 8 yıl
Bilgisayar virüsleri artık gerçek anlamda ölümcül hal almaya başlayabilir...
Ürkütücü...
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