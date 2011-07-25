Apple MacBook bataryaları hacklenmeye karşı savunmasız

Veri güvenliği ve güvenlik açıkları dendiğinde genelde akla gelen işletim sistemlerinin veya üçüncü taraf yazılımların zaafiyetleri akla gelmekte. Ancak bu listeye artık laptop bataryalarını da dahil etmek gerekiyor.





Güvenlik araştırmacısı Charlie Miller’ın Forbes dergisine verdiği bir röportajda laptop bataryalarındaki güvenlik zaafiyetine dikkat çekiyor.





Miller pek çok MacBook, MacBook Pro, ve MacBook Air modellerinin bataryalarını analiz ederek bu bataryaların çok kolay hacklenebileceğini ve çok zor farkedileceğini ortaya koydu.





Miller’a göre modern laptop bataryaları güç seviyelerini kontrol etmek ve işletim sistemiyle devamlı iletişim halinde olabilmek için kendi yazılımına ve mikro kontrolcülere sahip. Laptop kapandığında şarj olmayı durduran veya ısı seviyesini ayarlayarak standart derecede tutan işlemler bu şekilde yapılıyor.





Apple’ın tüm laptoplarındaki bataryalarda Miller aynı şifrenin kullanıldığını farketti. Bunun anlamı bir hacker şifreyi ele geçirdiğinde yazılımı kontrol ederek bataryayı laptopa zarar verecek bir duruma getirebilir.





Bataryanın şarj edilmemesi, ısı seviyesinin tehlikeli boyutlara çıkarılması ve zararlı bir yazılım yerleştirilerek cihaz formatlanmasına rağmen yine bulaşmaya devam etmesi şeklinde ihtimaller mevcut.





Bataryalardaki bu açığı farkeden Miller, Apple ve yongaların üreticisi Texas Instruments’a bilgilendirme mektupları göndermiş. Ağustos’taki Black Hat güvenlik konferansında da bu konu hakkında bir sunum yapacak. Ayrıca kendisi bataryaların standart şifresini değiştirerek yerine kırılma ihtimali düşük daha güçlü kombinasyonları yerleştiren Caulkgun adlı bir de yazılım geliştirmiş.