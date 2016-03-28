Apple Maps Türkiye’de trafik bilgisi sunmaya başladı

Apple’ın ülkemizde sesli ve görüntülü navigasyon yapabilen harita uygulaması, ülkemizdeki rakiplerinin aksine trafik bilgisi sunamıyordu. Google Maps ve Yandex Navigasyon, gerçek zamanlı trafik bilgisi sayesinde rotanızı trafiğin durumuna göre şekillendirebiliyordu. Sonunda Apple da bu hizmeti Türkiye’deki kullanıcılara sunmaya başladı.

iPad’de ve iPhone’da yaptığımız testlerde trafik bilgisinin etkin bir şekilde sunulmaya başladığını gördük. El Capitan yüklü OS X cihazımızda ise trafik bilgisi ekrana gelmiyordu. Bunun teknik bir aksaklıktan kaynaklı olduğunu ve kısa süre içinde OS X’te de desteğin sağlanacağını düşünüyoruz.

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Kullanıcılar trafik bilgisini görüntülemek için i simgesine tıklayarak trafiği gösterme ya da gizleme imkanına sahip. Apple ülkemizdeki trafik bilgisini Tomtom öncelikli olmak üzere üçüncü taraf sağlayıcılardan elde ediyor. Yellow Pages’ten POI verisi çeken Apple’ın ülkemizdeki trafik vergisi çekmek için nelerden destek aldığına ilişkin kesin bir bilgi mevcut değil.

Kapalı yollar, trafik kazaları gibi durumları harita üzerinde gerçek zamanlı olarak ekrana getiren Apple Maps, yol üzerindeki trafik yoğunluğunu sarı ve kırmızı renkte gösteriyor. Sarı orta yoğun trafik, kırmızı ise sıkışık trafik olarak ifade ediliyor. Trafiğin akıcı olduğu yollar içinse bir işaretleme yapılmıyor.