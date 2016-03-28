Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Maps Türkiye’de trafik bilgisi sunmaya başladı

Apple’ın harita uygulaması sonunda Türkiye’de trafik bilgisi sunmaya başladı. Tüm Türkiye’de açılan hizmet, tüm platformlardaki harita uygulamalarında kullanılabilir durumda.
3 yıl
3,5b
1
16
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple’ın ülkemizde sesli ve görüntülü navigasyon yapabilen harita uygulaması, ülkemizdeki rakiplerinin aksine trafik bilgisi sunamıyordu. Google Maps ve Yandex Navigasyon, gerçek zamanlı trafik bilgisi sayesinde rotanızı trafiğin durumuna göre şekillendirebiliyordu. Sonunda Apple da bu hizmeti Türkiye’deki kullanıcılara sunmaya başladı.

iPad’de ve iPhone’da yaptığımız testlerde trafik bilgisinin etkin bir şekilde sunulmaya başladığını gördük. El Capitan yüklü OS X cihazımızda ise trafik bilgisi ekrana gelmiyordu. Bunun teknik bir aksaklıktan kaynaklı olduğunu ve kısa süre içinde OS X’te de desteğin sağlanacağını düşünüyoruz.

Apple Maps Türkiye’de trafik bilgisi sunmaya başladı
Tam Boyutta Gör

Kullanıcılar trafik bilgisini görüntülemek için i simgesine tıklayarak trafiği gösterme ya da gizleme imkanına sahip. Apple ülkemizdeki trafik bilgisini Tomtom öncelikli olmak üzere üçüncü taraf sağlayıcılardan elde ediyor. Yellow Pages’ten POI verisi çeken Apple’ın ülkemizdeki trafik vergisi çekmek için nelerden destek aldığına ilişkin kesin bir bilgi mevcut değil.

Kapalı yollar, trafik kazaları gibi durumları harita üzerinde gerçek zamanlı olarak ekrana getiren Apple Maps, yol üzerindeki trafik yoğunluğunu sarı ve kırmızı renkte gösteriyor. Sarı orta yoğun trafik, kırmızı ise sıkışık trafik olarak ifade ediliyor. Trafiğin akıcı olduğu yollar içinse bir işaretleme yapılmıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F8946C419 3 yıl
Apple keşke zamanında nokia haritalar servisini satın alsa, google maps ve yandex ile rekabet daha iyi ortamda olurdu. Bu da bize yarardı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Apple mapsin haritası türkiyede fiyasko ama poi datasını yellow pagesten almaya başladıktan sonra birşeyler bulunmaya başladı. Ama yol tarifi hala çok eksik. Anadolu'daki birçok ilçe yolları çizili değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Oldukça iyi olmuş bu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Google maps en son kullanicilara mekan bildirimi yapin drive alani vereyim dedigi zamandan beri haritada bulamadigim yer yok mukemmel oldu. Su 3 uygulama bulunsun yeter:
Here
Yandex navigasyon
Google maps
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
bu çok güzel bişey ama yandex gibi trafik var diye yan yoldan götürüyorsa iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jubeii 3 yıl
önce zoomdan dolayı bulanık gözüken ve HİÇBİR İŞE YARAMAYAN android appi düzeltsinler.
kaç tane yere mesaj attım umurlarında değil. memlekette bu uygulamayı kullanamıyoruz ama
umurlarında değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Halilowich 3 yıl
Apple Tomtom haritalı kullanıyor ve ülkemizde başarısız malesef. Basarsoft haritaları kat kat daha başarılı bu konuda. Google Maps, Yandex ve igo basarsoft haritalarını kullanıyor ve çok başarılılar.
Umarim apple da kısa zaman da basarsoft kullanmaya başlar ülkemizde. Yoksa ülkemizde pek kullanılmaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Götterfunken 3 yıl
Bence işlevsel olması zaman alacaktır. Ayrıca Tomtom kullandığımdan biliyorum başarısız Türkiye'de. (Istanbul'da bir parça Ankara berbat) Paris'te daha iyi. Bence IBB tarzı şeyler kullanılmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mic 3 yıl Halilowich
Apple ne zaman çoğunluğun istediğini yaptıki bunu yapsın :) İnadına tomtom kullanır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 3 yıl
Dün gördüğümde şaşırmıştım, Kayseri için gerçekten birkaç kapalı yolu gösteriyor. Ek uygulama kullanmak yerine yerleşik olanı kullanmak bence daha iyi. Yazın tatile giderken HERE ve Sygic çok yanılttı, sonra Apple Maps ile devam ettim ve kusursuzca yolculuk yaptım. Geliştirilmesi gerekir mi evet, ek uygulama yerine mevcudu kullanmak bence daha iyi. Bu zamana kadar da bir sıkıntısını yaşamadım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WHITE_Wolf 3 yıl
Google maps varken açıkçası gereksiz Heleki google ın Türkiye'de 50 civarı ilde gelip 360 derece fotoğraflar çektiğini düşünürsek Merak etmeyin apple cılar google maps sizin içinde var.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 3 yıl WHITE_Wolf
SentnieL
Google maps varken açıkçası gereksiz Heleki google ın Türkiye'de 50 civarı ilde gelip 360 derece fotoğraflar çektiğini düşünürsek Merak etmeyin apple cılar google maps sizin içinde var.

Çok teşekkür ederiz. Bilmiyorduk sayende bütün dünya öğrendi.

Google size büyük şükran borçlu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RASP 3 yıl
Dün bi caddenin bir kısmında kırmızı kırmızı noktalar vardı demek trafik imiş, olmamış daha da belki Zamanla ama ibb cep trafik varken ne bileyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kızıl Baron 3 yıl
Müdürüm, sizi bu konuya alalım...

forum.donanimhaber.com/...

geç kaldınız
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 3 yıl
Günaydın.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3468 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, trafik ve
4 etiket daha apple maps Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung, sektörün ilk 18nm DRAM hacimli üretimine başlıyor 3 yıl Xiaomi 4.3 inçlik yeni bir telefonla iPhone SE'ye rakip olabilir 3 yıl Playstation VR için çıkacak en heyecan verici oyunlar 3 yıl Instagram yeni zaman tüneli akış modelini erteledi 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni fragman ve görüntüler 3 yıl Sony, Playstation VR'ı PC platformuna getirmeyi planlıyor 3 yıl LG, Android Marshmallow tabanlı yeni UX 5.0 kullanıcı arayüzünü tanıttı 3 yıl Dokuzuncu gezegen bulundu mu? İşte yeni kanıtlar 3 yıl iPhone SE, Çin’de 3.4 milyon ön sipariş aldı 3 yıl Akıllı telefonlarla rekabet, kamera üreticilerini üst seviyeye yöneltiyor 3 yıl Tablet ve PC için klavye, fare seti Logitech K480 Bluetooth klavye ve M535 Fare 3 yıl Samsung, Galaxy S7 Active versiyonunu doğruladı 3 yıl Android dünyasında yeni tehdit: Triada 3 yıl Netflix, Android tarafında veri tasarruf özelliği sunacak 3 yıl Changelogs ile uygulamalarınızın son sürüm bilgilerini görebilirsiniz 3 yıl Google'a ait bir veri merkezinde 360 derecelik gezintiye çıkabilirsiniz 3 yıl Soyadları yüzünden online dünyada perişan olan insanlar 3 yıl Gigabyte’dan RGB aydınlatmalı GeForce GTX 960 Xtreme 3 yıl Toyota 2017'de otomatik acil frenleme sistemini standart olarak sunacak 3 yıl HTC 10 modelinin duvar kağıtları indirmeye sunuldu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple Maps Türkiye’de trafik bilgisi sunmaya başladı Sonraki Dell, BT hizmetleri birimini Japon NTT Data'ya satıyor 3 yıl Plak satışları, Spotify ile YouTube’un toplam gelirini geride bıraktı 3 yıl HTC Vive'ın kutu içeriği belli oldu 3 yıl Playstation 4.5 ultra HD blu-ray oynatıcıya sahip olabilir 3 yıl Samsung Exynos 8890’da ısınma problemleri yaşanıyor 3 yıl iOS 9.3 sürümünde yine hata 3 yıl AMD Vega mimarisi ile ilgili ilk bilgiler 3 yıl NASA, şişirilebilir yaşam kapsüllerini ISS'te test edecek 3 yıl Satürn'ün halkaları ne zaman oluştu? 3 yıl iPhone SE tasarım çizgileri, Apple’ın yeni tercihi olabilir 3 yıl Mobilite "iPhone SE, Meizu M3 Note, Xiaomi'den 4K tv, Zopo Speed 8 ve fazlası" 3 yıl Voltran efsanesi geri dönüyor 3 yıl Çin'den nükleer enerjiye dev yatırım 3 yıl Oculus'un kurucusu ilk müşterilerine Oculus Rift'i kendi elleriyle teslim etti 3 yıl Türk mühendisten, yapay zeka alanında çığır açacak buluş 3 yıl Xiaomi, ikinci nesil akıllı güvenlik kamerasını duyurdu 3 yıl HTC 10'un metal kasası net görüntülerle sızdırıldı 3 yıl Batman v Superman ilk gecesinde $27.7 milyon dolar gelir elde etti 3 yıl En güçlü Xiaomi Mi 5 versiyonu nihayet piyasaya çıkıyor 3 yıl Thermaltake’den sessizlik odaklı Riing Silent 12 işlemci soğutucusu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim