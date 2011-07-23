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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Mayıs-Temmuz arasında satılan bazı iMac'leri geri çağrıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,3b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Bugünlerde ismi OS X Lion ile anılan Apple, Mayıs- Temmuz ayları arasında satılan bazı iMac'leri geri çağrıyor.

Mayıs-Temmuz ayları arasında satılan "az sayıda" 21.5 ve 27 inçlik iMac'lerdeki (son jenerasyon- 2011 başı) 1TB'lık Seagate'in harddisklerinin bazı koşullar altında sorun gösterdiğini belirten Apple, kullanıcıların bilgisayarları kendilerine geri göndermeleri halinde program kapsamında sorunlu harddisklerin değiştirileceğini söyledi.

Eğer iMac'inizde Seageta'in 1TB'lık harddisk'i buluyor ise seri numarası üzerinden depolama biriminizin sorunlu olup olmadığını öğrenmek için Apple'ın hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.


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umutarslan.com 8 yıl
bundan 2 yıl kadar önce seagate 500 gb 32mb disklerimin (ST3500320AS) sabah pcyi açtıgımda kendilerini sildiklerini gördükten sonra bu olayın güneşle alakalı değil seagatenin kendi mallığından olduğunu anladık.hatalı firmware sunmuştu.1tb verim gitmişti.o günden itibaren seagate almıyorum.
türkiye garantisi bitmiş 320gb 2.5" diskim vardı resmi sitesine kayıt ettirdim 5 yıl garantisi çıktı yolladım istanbula 500gb disk yolladılar o sayede biraz ısındım ama :D bilemiyorum arşivim değerli riske atmak istemiyorum kendimi.
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bocekgrafik 8 yıl
Arkadaşlar, sadece seagate ve HD değil, üretimden kaynaklanan hatalar hariç neredeyse bütün markaların bütün elektronik ürünlerinde sorunlar çıkıyor bu ara. Bir arkadaş bunun güneşteki patlamalarla alakalı olabileceğini söyledi. Bu teori henüz ispatlanmış değil.

Bu konuda bilgisi-fikri olan varsa bildiklerini bizimle paylaşsın lütfen.
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Latour 8 yıl bocekgrafik
bocekgrafik
Arkadaşlar, sadece seagate ve HD değil, üretimden kaynaklanan hatalar hariç neredeyse bütün markalerın bürün elektronik ürünlerinde sorunlar çıkıyor bu ara. Bir arkadaş bunun güneşteki patlamalarla lakalaı olabileceğini söyledi. Bu teori henüz ispatlanmış değil.
Bu konuda bilgisi-fikri olan varsa bildiklerini bizimle paylaşsın lütfen.

Kesinlikle hocam ekstradan marduk'unda bu işte parmağı var.sirf elektronik ürünler değil karideslerin , ıstakozlarin tadlari bozuldu. İçme sulari ekşidi... Kesin güneşteki patlamalardan dolayi bencede
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abrenax 8 yıl
son zamanlarda seagate ler çok sorun çıkarmaya başladı. Artık Western digital falan kullanmak lazım.
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