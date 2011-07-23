Apple, Mayıs-Temmuz arasında satılan bazı iMac'leri geri çağrıyor

Bugünlerde ismi OS X Lion ile anılan Apple, Mayıs- Temmuz ayları arasında satılan bazı iMac'leri geri çağrıyor.

Mayıs-Temmuz ayları arasında satılan "az sayıda" 21.5 ve 27 inçlik iMac'lerdeki (son jenerasyon- 2011 başı) 1TB'lık Seagate'in harddisklerinin bazı koşullar altında sorun gösterdiğini belirten Apple, kullanıcıların bilgisayarları kendilerine geri göndermeleri halinde program kapsamında sorunlu harddisklerin değiştirileceğini söyledi.

Eğer iMac'inizde Seageta'in 1TB'lık harddisk'i buluyor ise seri numarası üzerinden depolama biriminizin sorunlu olup olmadığını öğrenmek için Apple'ın hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.