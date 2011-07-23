Apple, Mayıs-Temmuz arasında satılan bazı iMac'leri geri çağrıyor

Haber Editörü
Bugünlerde ismi OS X Lion ile anılan Apple, Mayıs- Temmuz ayları arasında satılan bazı iMac'leri geri çağrıyor.
Mayıs-Temmuz ayları arasında satılan "az sayıda" 21.5 ve 27 inçlik iMac'lerdeki (son jenerasyon- 2011 başı) 1TB'lık Seagate'in harddisklerinin bazı koşullar altında sorun gösterdiğini belirten Apple, kullanıcıların bilgisayarları kendilerine geri göndermeleri halinde program kapsamında sorunlu harddisklerin değiştirileceğini söyledi.
Eğer iMac'inizde Seageta'in 1TB'lık harddisk'i buluyor ise seri numarası üzerinden depolama biriminizin sorunlu olup olmadığını öğrenmek için Apple'ın hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
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türkiye garantisi bitmiş 320gb 2.5" diskim vardı resmi sitesine kayıt ettirdim 5 yıl garantisi çıktı yolladım istanbula 500gb disk yolladılar o sayede biraz ısındım ama :D bilemiyorum arşivim değerli riske atmak istemiyorum kendimi.
Bu konuda bilgisi-fikri olan varsa bildiklerini bizimle paylaşsın lütfen.
Kesinlikle hocam ekstradan marduk'unda bu işte parmağı var.sirf elektronik ürünler değil karideslerin , ıstakozlarin tadlari bozuldu. İçme sulari ekşidi... Kesin güneşteki patlamalardan dolayi bencede