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Apple Music ABD’de Spotify’ı geride bıraktı

ABD’de 28 milyon ücretli abone sayısına ulaşan Apple Music, büyük rakibi Spotify’ı geride bıraktı. Global pazarda Spotify liderliği devam etse de Apple’ın yükselişi oldukça hızlı.
1 ay
5,2b
1
13
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Apple Music ABD’de Spotify’ı geride bıraktı
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Tidal, Deezer vb. birçok dijital müzik servisi bulunsa da asıl rekabeti Spotify ile Apple Music arasında görüyoruz. Her ne kadar global pazarda Spotify liderliğini korumaya devam etse de ABD’de ilginç bir durum yaşandı. 28 milyon ücretli abone sayısına ulaşan Apple Music artık ABD’de lider konumda.

Aradaki fark iki milyon

İki hizmet de bölgeler bazında abone sayılarını genellikle paylaşmıyorlar. Ancak The Wall Street Journal’ın ulaştığı bilgiler sayesinde bu abone sayıları ortaya çıktı. Paylaşılan rapora göre Apple Music ABD’de 28 milyon ücretli aboneye sahipken, Spotify 26 milyon ücretli aboneye hizmet sağlıyor. Yani Apple Music iki milyon kullanıcı ile rakibini en azından ABD’de geride bırakmayı başardı.

Ücretsiz abonelik kullananların sayısı da dahil edildiğinde Spotify hala önde. Sunduğu reklamlı seçenek sayesinde toplam kullanıcı sayısı daha fazla olsa da firmanın bu ücretsiz aboneliklerden kayda değer miktarda para kazanmadığını söyleyebiliriz. Dünya çapında büyüme hızlarını da inleyen WSJ, Apple Music’in ayda yüzde 2.6-3 arası büyürken, Spotify’da bu rakamın yüzde 1.5-2 olduğunu söylüyor.

Ayrıca Bkz. "Xbox Live ve Game Pass için ortak paket gelebilir"

Apple tarafından Ocak ayında yapılan açıklamaya göre Apple Music hizmetinin toplam ücretli abone sayısı 50 milyon. Bu rakamlarında gösterdiği üzere özellikle ABD’de Apple Music’e olan ilgi oldukça büyük. Ancak diğer ülkelerde de daha hızlı büyüme hızına sahip olması Spotify’ı şimdiden tedirgin etmeye başlamıştır. Firmalar arasındaki App Store komisyonu tartışmaları da düşünülünce gerilimin artmaya başladığını aktarabiliriz.


https://9to5mac.com/2019/04/05/apple-music-spotify-paid-subscribers/ Yorum Yaz
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iDoctor 1 ay en beğenilen
Aradaki fark 2 milyon mu?? Spotify derhal itiraz edip yeniden sayım talep etmeli.
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seyhmus21 1 ay iDoctor
Üye sayısını sayarken bilgisayarın başında yatsınlar Apple Music Hile yapabilir
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seyhmus21 1 ay drserk
Yüksek kalitede kulaklık ya da Hifi ses sistemi olmazsa bir işe yaramıyor
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Bülbül Oethe 1 ay yeni yorumcu
Ben acayip memnunum Apple Music'ten. Spotify'ı da uzun süre kullandım. Apple platformundaysanız Mac ve iOS cihazlarda müthiş bir uyum var. Türkiye'de Spotify'ı geçmeleri şu an için imkansız elbette.
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yorumculuklar 1 ay
ABD'de yüksek olan Apple ürünlerinin kullanımı ile ilgili olabilir, bilgisayarı sık kullanan insanlar için Apple Music hiç mantıklı bir seçim değil çünkü, dev gibi iTunes programını kimse yüklemek istemez, browserdan Spotify'a erişebiliyorken. Tabii Spotify son birkaç senedir abone sayısına oynadı, ücretsiz sürümün imkanlarının biraz da olsa arttırılması bana bunu hissettirdi.
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The Hollow 1 ay
Helal olsun Amerikalılara.. Adamlar bir Avrupalı şirkete verirler mi ülkesindeki müzik platformu liderliğini... Apple Music biraz daha zorlasa genel kalite konusunda da Spotify'ı yakalayacaktır. Hatta belki geçecek'dir.
Spotify zaten tam Premium iş modelinde bile değil.. Freemium iş modeline sahip bir firma.
Sormazlar mı sen bu Free hizmet kullanan müşterilerden ne kazanıyorsun diye.. Cevap: Premium müşterilerden kazandığımdan daha fazlasını.

Premium müşterilerde hesap ayarlarından Facebook ıvır zıvır servislerini kapatsın yoksa, Spotify sizin bilgileride pazarlar.
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nct96 1 ay
Spotify'ın artık bir Hi-Res Audio güncellemesi lazım
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iDoctor 1 ay en beğenilen
Aradaki fark 2 milyon mu?? Spotify derhal itiraz edip yeniden sayım talep etmeli.
1 Yanıt Yanıtla +18
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seyhmus21 1 ay iDoctor
Üye sayısını sayarken bilgisayarın başında yatsınlar Apple Music Hile yapabilir
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furkdada58 1 ay yeni yorumcu
Apple dışı telefonlarda çalışıyor mu bu Apple music
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kruezberq 1 ay furkdada58
Android lerede yüklenebiliyo
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S.Vettel 1 ay
daha iyi(ses kalitesi) daha ucuz sadece şarkı çeşitliliği az oda ana akım müzikler dinlediğiniz sürece fark yok.
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The.Mafia 1 ay
Apple ABD olunca normal
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drserk 1 ay
tidaldeki master kalitesi ile hiçbiri yarışamıyor
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seyhmus21 1 ay drserk
Yüksek kalitede kulaklık ya da Hifi ses sistemi olmazsa bir işe yaramıyor
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