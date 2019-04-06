Apple Music ABD’de Spotify’ı geride bıraktı

Tidal, Deezer vb. birçok dijital müzik servisi bulunsa da asıl rekabeti Spotify ile Apple Music arasında görüyoruz. Her ne kadar global pazarda Spotify liderliğini korumaya devam etse de ABD’de ilginç bir durum yaşandı. 28 milyon ücretli abone sayısına ulaşan Apple Music artık ABD’de lider konumda.

Aradaki fark iki milyon

İki hizmet de bölgeler bazında abone sayılarını genellikle paylaşmıyorlar. Ancak The Wall Street Journal’ın ulaştığı bilgiler sayesinde bu abone sayıları ortaya çıktı. Paylaşılan rapora göre Apple Music ABD’de 28 milyon ücretli aboneye sahipken, Spotify 26 milyon ücretli aboneye hizmet sağlıyor. Yani Apple Music iki milyon kullanıcı ile rakibini en azından ABD’de geride bırakmayı başardı.

Ücretsiz abonelik kullananların sayısı da dahil edildiğinde Spotify hala önde. Sunduğu reklamlı seçenek sayesinde toplam kullanıcı sayısı daha fazla olsa da firmanın bu ücretsiz aboneliklerden kayda değer miktarda para kazanmadığını söyleyebiliriz. Dünya çapında büyüme hızlarını da inleyen WSJ, Apple Music’in ayda yüzde 2.6-3 arası büyürken, Spotify’da bu rakamın yüzde 1.5-2 olduğunu söylüyor.

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Apple tarafından Ocak ayında yapılan açıklamaya göre Apple Music hizmetinin toplam ücretli abone sayısı 50 milyon. Bu rakamlarında gösterdiği üzere özellikle ABD’de Apple Music’e olan ilgi oldukça büyük. Ancak diğer ülkelerde de daha hızlı büyüme hızına sahip olması Spotify’ı şimdiden tedirgin etmeye başlamıştır. Firmalar arasındaki App Store komisyonu tartışmaları da düşünülünce gerilimin artmaya başladığını aktarabiliriz.

https://9to5mac.com/2019/04/05/apple-music-spotify-paid-subscribers/