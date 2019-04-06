Apple Music ABD’de Spotify’ı geride bıraktı

Aradaki fark iki milyon
İki hizmet de bölgeler bazında abone sayılarını genellikle paylaşmıyorlar. Ancak The Wall Street Journal’ın ulaştığı bilgiler sayesinde bu abone sayıları ortaya çıktı. Paylaşılan rapora göre Apple Music ABD’de 28 milyon ücretli aboneye sahipken, Spotify 26 milyon ücretli aboneye hizmet sağlıyor. Yani Apple Music iki milyon kullanıcı ile rakibini en azından ABD’de geride bırakmayı başardı.
Ücretsiz abonelik kullananların sayısı da dahil edildiğinde Spotify hala önde. Sunduğu reklamlı seçenek sayesinde toplam kullanıcı sayısı daha fazla olsa da firmanın bu ücretsiz aboneliklerden kayda değer miktarda para kazanmadığını söyleyebiliriz. Dünya çapında büyüme hızlarını da inleyen WSJ, Apple Music’in ayda yüzde 2.6-3 arası büyürken, Spotify’da bu rakamın yüzde 1.5-2 olduğunu söylüyor.Ayrıca Bkz. "Xbox Live ve Game Pass için ortak paket gelebilir"
Apple tarafından Ocak ayında yapılan açıklamaya göre Apple Music hizmetinin toplam ücretli abone sayısı 50 milyon. Bu rakamlarında gösterdiği üzere özellikle ABD’de Apple Music’e olan ilgi oldukça büyük. Ancak diğer ülkelerde de daha hızlı büyüme hızına sahip olması Spotify’ı şimdiden tedirgin etmeye başlamıştır. Firmalar arasındaki App Store komisyonu tartışmaları da düşünülünce gerilimin artmaya başladığını aktarabiliriz.
https://9to5mac.com/2019/04/05/apple-music-spotify-paid-subscribers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Spotify zaten tam Premium iş modelinde bile değil.. Freemium iş modeline sahip bir firma.
Sormazlar mı sen bu Free hizmet kullanan müşterilerden ne kazanıyorsun diye.. Cevap: Premium müşterilerden kazandığımdan daha fazlasını.
Premium müşterilerde hesap ayarlarından Facebook ıvır zıvır servislerini kapatsın yoksa, Spotify sizin bilgileride pazarlar.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5181 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
apple music, spotify ve