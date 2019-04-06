Xbox Live ve Game Pass için ortak paket gelebilir

Microsoft’un Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold hizmetlerini kullanmak isteyen oyuncular ayrı satın almalar yapmak zorunda kalıyorlardı. Daha önceden başarılı sızıntılarıyla bilinen h0x0d isimli Twitter kullanıcısı, Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold için ortak paket gelebileceğini söylüyor.

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate adını alan ortak paket sayesinde hem Game Pass arşivindeki yüzün üzerindeki oyundan faydalanabileceksiniz hem de konsolunuz için Xbox Live Gold üyeliği almış olacaksınız. Normal şartlarda ikisi için ödenecek toplam aylık ücret 19,98 dolar oluyor. Ancak Xbox Game Pass Ultimate 14,99 dolar fiyata sahip.

Disksiz Xbox hakkında duyumların artmaya başlaması bu paketi daha anlamlı kılıyor. Xbox Gamepass Ultimate aboneliği başlatan oyuncular disksiz Xbox ile rahat bir deneyim yaşayacaklardır. Paketin ülkemize sunulup sunulmayacağı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Microsoft geçtiğimiz sene Xbox One, Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass’i bir arada sunduğu 35 dolarlık abonelik hizmetini devreye sokmuştu. Sadece kısa süreliğine belirli ülkelerde kullanabilen bu hizmet daha sonrasında kaldırıldı. Görünen o ki konsol aradan çıkartılarak benzeri bir paket gelecek. Son olarak Microsoft’un xCloud isimli çevrimiçi oyun servisi üzerinde çalışmalar yaptığını da hatırlatalım.

https://www.theverge.com/2019/4/5/18296816/microsoft-xbox-game-pass-ultimate-subscription-pricing-release-date-rumors