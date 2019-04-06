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Xbox Live ve Game Pass için ortak paket gelebilir

Microsoft’un Xbox Live ve Game Pass hizmetlerini birleştirerek Xbox Game Pass Ultimate isminde bir paket oluşturabileceği ortaya çıktı. Kullanıcıların ödediği toplam ücret düşüyor.
1 ay
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Oyun Konsolları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xbox Live ve Game Pass için ortak paket gelebilir
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Microsoft’un Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold hizmetlerini kullanmak isteyen oyuncular ayrı satın almalar yapmak zorunda kalıyorlardı. Daha önceden başarılı sızıntılarıyla bilinen h0x0d isimli Twitter kullanıcısı, Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold için ortak paket gelebileceğini söylüyor.

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate adını alan ortak paket sayesinde hem Game Pass arşivindeki yüzün üzerindeki oyundan faydalanabileceksiniz hem de konsolunuz için Xbox Live Gold üyeliği almış olacaksınız. Normal şartlarda ikisi için ödenecek toplam aylık ücret 19,98 dolar oluyor. Ancak Xbox Game Pass Ultimate 14,99 dolar fiyata sahip.

Disksiz Xbox hakkında duyumların artmaya başlaması bu paketi daha anlamlı kılıyor. Xbox Gamepass Ultimate aboneliği başlatan oyuncular disksiz Xbox ile rahat bir deneyim yaşayacaklardır. Paketin ülkemize sunulup sunulmayacağı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. 

Ayrıca Bkz. "Valve’in AB ülkelerindeki bölge kilidi uygulamasını kaldırması istendi"

Microsoft geçtiğimiz sene Xbox One, Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass’i bir arada sunduğu 35 dolarlık abonelik hizmetini devreye sokmuştu. Sadece kısa süreliğine belirli ülkelerde kullanabilen bu hizmet daha sonrasında kaldırıldı. Görünen o ki konsol aradan çıkartılarak benzeri bir paket gelecek. Son olarak Microsoft’un xCloud isimli çevrimiçi oyun servisi üzerinde çalışmalar yaptığını da hatırlatalım.


https://www.theverge.com/2019/4/5/18296816/microsoft-xbox-game-pass-ultimate-subscription-pricing-release-date-rumors Yorum Yaz
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oggy06 2 hf. yeni yorumcu
Gamepass ulltimate güzel olabilir ama Türkiye de aylık $15 olursa dolar kuru yüzünden biz oyuncular bundan etkilenebilir
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TheNewAtilla 1 ay
Aylık 90 tl tabi zam gelmez ise. Yıllığı da 90 dolar olsa minimum 540 lira olur. İndirimle 400 tl olursa max fena değil aslında
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asko56 1 ay
12 yılda görülmicek herhaltı xbox türkiye sayesinde gördüm artık ne xbox nede xbox türkiye iflah olur bölge kilidi şart kilit yoksa oyuncuda yok xbox türkiye yokken herşey güllük gülistanlıktı rahatça oyun ve gold alınabiliyordu kod olarak
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scorpion20 1 ay
Gelen zamlar ne olacak
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The.Mafia 1 ay
Oyunlara o kadar zam yapıldı başka yerden gönül alma peşindeler
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CptShn 1 ay
Dünkü yapılan zamlar beni aşırı soğuttu, yurt dışından vpn ile oyun alanlar yüzünden olan bize oldu, bu şekilde paket bizde aylık 75 TL, yıllık 900 olur ki eğer yılda 900 TL vereceksem tüm aaa oyunlarını da oynamak gerekir başka türlü bizim için malesef bu fiyatlara olmaz
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wither 1 ay CptShn
Ms gamepass in yayılması için sık sık kampanya yapıyor.2-3 ay önce yaptığı kampanyayla aylığı 60 TL olan üyeliği 14 TL'den 3 senelik alabildi forumda çoğu kişi.Kardeşlik yapan 7 TL'ye mal etti aylığını.Buna da böyle kampanyalar yakalanırsa anlamlı olur.Yoksa liste fiyatıyla ne gamepass ne gold ne de oyun alınmaz artık.
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