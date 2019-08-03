Facebook’un WhatsApp ve Instagram satın alımları inceleme altında

Son iki yıldır kişisel verilerin gizliliği konusunda her taraftan sıkıştırılan ve milyarlarca dolar tazminat cezası ödeyen Facebook bu kez geçmişte yaptığı satın alımlar nedeniyle incelemeye alındı. Hedefte WhatsApp ve Instagram var.

Baskı artıyor

İddialara göre Federal Ticaret Komisyonu haksız rekabet iddialarını araştırmak üzere firmanın WhatsApp ve Instagram satın alımlarını inceleme altına aldı. Komisyon firmanın diğer rakiplerini satış öncesinde devre dışı bıraktığı konusunu araştırıyor.

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Facebook son mali tablosunda Komisyon tarafından bir araştırmanın başladığını aktarmış ancak detay vermemişti. Halen firma bir yorum yapmıyor ancak araştırmanın bununla ilgili olduğu anlaşılıyor.

Facebook bugüne kadar 90 civarında firmayı bünyesine kattı ve 19 milyar dolarlık WhatsApp satın alımı teknoloji tarihinde de en büyüklerden birisiydi. Bunların haricinde kullanıcıların davranışlarını analiz ederek veri sıkıştırma yapan Onavo da önemli bir hamleydi zira firma buradan gelen verilerle WhatsApp platformunu satın alma kararı verdi. Ayrıca Instagram Hikayeler özelliğinin Snapchat’i nasıl etkilediğini de analiz etti.

Henüz araştırma iddiaları resmi olarak doğrulanmadı. Bu bakımdan araştırmada saf dışı bulguları elde edilirse nereye doğru gider belli değil. Muhtemelen yine büyük bir tazminat cezası çıkabilir.