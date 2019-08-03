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Facebook’un WhatsApp ve Instagram satın alımları inceleme altında

Geçtiğimiz günlerde 5 milyar dolar civarında tazminat cezasına çarptırılan Facebook şimdi de Instagram ve WhatsApp satın alımlarında haksızlık yaptığı iddiasıyla karşı karşıya.
4 gün
2,3b
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Son iki yıldır kişisel verilerin gizliliği konusunda her taraftan sıkıştırılan ve milyarlarca dolar tazminat cezası ödeyen Facebook bu kez geçmişte yaptığı satın alımlar nedeniyle incelemeye alındı. Hedefte WhatsApp ve Instagram var.

Baskı artıyor

İddialara göre Federal Ticaret Komisyonu haksız rekabet iddialarını araştırmak üzere firmanın WhatsApp ve Instagram satın alımlarını inceleme altına aldı. Komisyon firmanın diğer rakiplerini satış öncesinde devre dışı bıraktığı konusunu araştırıyor.

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Facebook son mali tablosunda Komisyon tarafından bir araştırmanın başladığını aktarmış ancak detay vermemişti. Halen firma bir yorum yapmıyor ancak araştırmanın bununla ilgili olduğu anlaşılıyor.

Facebook bugüne kadar 90 civarında firmayı bünyesine kattı ve 19 milyar dolarlık WhatsApp satın alımı teknoloji tarihinde de en büyüklerden birisiydi. Bunların haricinde kullanıcıların davranışlarını analiz ederek veri sıkıştırma yapan Onavo da önemli bir hamleydi zira firma buradan gelen verilerle WhatsApp platformunu satın alma kararı verdi. Ayrıca Instagram Hikayeler özelliğinin Snapchat’i nasıl etkilediğini de analiz etti.

Henüz araştırma iddiaları resmi olarak doğrulanmadı. Bu bakımdan araştırmada saf dışı bulguları elde edilirse nereye doğru gider belli değil. Muhtemelen yine büyük bir tazminat cezası çıkabilir.

 


https://www.engadget.com/2019/08/02/ftc-facebook-antitrust-instagram-whatsapp/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 1 gün
Instagram’ı satın almadı gereken platform Twitter’dı. Hashtagler ile iki platform senkronize olurdu. Facebook aldı önüne gelen saçma sapan içerikler paylaşmaya başladı.
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Askaparta 1 gün
Hepsi fişliyor, aslında kendimizi fişletiyoruz.
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DH Misafiri 2 gün
cıa sözde yasal yollardan parasını geri istiyor.. beslenecek binlerce kck pkk deaşlı var
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addidas_85 4 gün
Veri paylaşımı konusunda Facebook ile Google ortaklık mı yapıyor artık?
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Şeref60 4 gün
Birikerinin bu tekele bir durndemesi gerekiyordu
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bluedevil866 4 gün Şeref60
tekel degil.
trump artik ciddi ciddi solcu liberal medyaya silah cekiyor.
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