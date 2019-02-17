Apple Music kullanıcıları artık arkadaşlarına 1 aylık ücretsiz abonelik hediye edebilecekler

Amerikalı teknoloji devi Apple tarafından geliştirilmiş olan ve 50 milyonu aşkın abonesi ile en çok tercih edilen çevrim içi müzik dinleme servislerinden biri Apple Music'e, premium abonelik satın alma konusunda kararsız olan veya yalnızca belli süreliğine hizmetten ücretsiz olarak yararlanmak isteyen kullanıcılar için oldukça sevindirici bir özellik geldi. Uygulamanın aboneleri artık arkadaşlarına 1 aylık ücretsiz kullanım hakkı hediye edebilecekler.

Bildiğiniz üzere Apple Music, yeni üye olmuş kullanıcılarına uygulamanın premium özelliklerinden yararlanabilmeleri için 3 aylık ücretsiz bir deneme sürümü hediye ediyorlar. Daha sonrasında ise aylık 13,99 TL karşılığında aboneliğinizi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Uygulamaya yeni gelen özellik sayesinde artık bu süreyi 4 aya çıkarabileceksiniz.

https://www.phonearena.com/news/Apple-Music-subscribers-gift-free-month_id113737

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Eğer ücretsiz 1 ay kullanım hakkı kodu yolladığınız arkadaşınız geçmişte 3 aylık ücretsiz deneme süresini kullandıysa, 1 ay daha yararlanma şansı elde edecek. Eğer geçmişte 3 aylık deneme süresini de kullanmadıysa direkt olarak 4 aylık kullanım hakkı elde etmiş olacak.