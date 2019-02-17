Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Music kullanıcıları artık arkadaşlarına 1 aylık ücretsiz abonelik hediye edebilecekler

Apple Music kullanıcıları artık sevdiklerine 1 aylık ek ücretsiz kullanım hakkı hediye edebilecekler. Böylelikle kullanıcılar 3 aylık premium deneme süresini 4 aya çıkarabilecekler.
3 ay
7b
1
9
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amerikalı teknoloji devi Apple tarafından geliştirilmiş olan ve 50 milyonu aşkın abonesi ile en çok tercih edilen çevrim içi müzik dinleme servislerinden biri Apple Music'e, premium abonelik satın alma konusunda kararsız olan veya yalnızca belli süreliğine hizmetten ücretsiz olarak yararlanmak isteyen kullanıcılar için oldukça sevindirici bir özellik geldi. Uygulamanın aboneleri artık arkadaşlarına 1 aylık ücretsiz kullanım hakkı hediye edebilecekler.
Bildiğiniz üzere Apple Music, yeni üye olmuş kullanıcılarına uygulamanın premium özelliklerinden yararlanabilmeleri için 3 aylık ücretsiz bir deneme sürümü hediye ediyorlar. Daha sonrasında ise aylık 13,99 TL karşılığında aboneliğinizi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Uygulamaya yeni gelen özellik sayesinde artık bu süreyi 4 aya çıkarabileceksiniz.
Eğer ücretsiz 1 ay kullanım hakkı kodu yolladığınız arkadaşınız geçmişte 3 aylık ücretsiz deneme süresini kullandıysa, 1 ay daha yararlanma şansı elde edecek. Eğer geçmişte 3 aylık deneme süresini de kullanmadıysa direkt olarak 4 aylık kullanım hakkı elde etmiş olacak.
https://www.phonearena.com/news/Apple-Music-subscribers-gift-free-month_id113737 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr. Jingles 3 ay en beğenilen
DH Ölücüler Derneği bunu beğendi.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bkaakco 3 ay
Anca bedava kullanılır zaten.
Spotify varken şahsen buna tek kuruş vermem. Geçen yaz denedim (Windows, Android, iOS) , performans ve arayüz konusunda sınıfta kalıyor, gerisini napayım zaten Spotify'da da aynı içerik var hem aynı para hem uygulama daha kaliteli.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 3 ay
Yeni kullanıcı gelsin oradan parayı kıralım demişler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 3 ay
Bir fark oluşturmaları lazım, Spotify'ı geçebilmek için. Mesela Tidal, geçen denedim sağlam kulaklığınız varsa Hi-Fi veya Master'ın ses kalitesi efsane, spotify'da aynı şarkıyı tekrar dinleyince insan kötü hissediyor. Tidal'in eksiği de arşivinin, Spotify yanında çok küçük kalması. Apple ne fark sunuyor da oraya geçilsin?!
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Slayer M4chine 3 ay yorumculuklar
Tüm iTunes kütüphanesini bedavaya dinleyebilmen?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joven 3 ay
Apple Müzik Aile üyeliği fiyat noktadında nerdeyse bedava sayılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 ay en beğenilen
DH Ölücüler Derneği bunu beğendi.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Çinli SenseNets firmasının, yüz tanıma yöntemiyle Müslümanları takip ettiği ortaya çıktı 3 ay TCL’nin 5 farklı katlanabilir telefon çalışması ortaya çıktı 3 ay Chrome kullanıcıları, yakında web sayfalarının belli bölümlerine link verebilecek 3 ay Dokuzuncu nesil Intel H serisi işlemciler ortaya çıktı 3 ay Oppo'nun 10x optik zoom teknolojisi seri üretime geçecek 3 ay Netflix, Recep İvedik 6 için kolları sıvadı 3 ay ZTE, 5G’li amiral gemi modelini 25 Şubat tarihinde gün yüzüne çıkaracak 3 ay Razer oyun mağazası kapanıyor 3 ay 2019 Ford Focus ST tanıtıldı: 2.3L EcoBoost ile 280 beygir 3 ay Huawei Mate 20 Pro modeline ikinci yüzü tanıtma güncellemesi geldi 3 ay Samsung, telekom altyapısında gözünü Huawei’nin payına dikti 3 ay Xiaomi Mi 9 kutu görseli sızdırıldı 3 ay Yaşa bağlı hafıza kaybını düzelten ilaç geliştirildi 3 ay Twitter "haber kamerası" adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor 3 ay Samsung Galaxy M30 modeli 27 Şubat tarihinde tanıtılacak 3 ay NASA, Rus roketleriyle 2020 yılına kadar devam edecek 3 ay Yıldız Savaşları: Bölüm IX'un çekimlerini tamamlayan ekip, seriye duygusal bir şekilde veda etti 3 ay Vivo'nun yeni alt markası iQOO, yarın bir duyuru yapacak 3 ay Seramik kasalı Samsung Galaxy S10+'ın Çin fiyatı sızdı 3 ay Samsung Galaxy S9+ ile 1 yıl, hâlâ alınır mı? 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Apple Music kullanıcıları artık arkadaşlarına 1 aylık ücretsiz abonelik hediye edebilecekler Sonraki BlackBerry ve Kanada'dan otonom araç teknolojisine 350 milyon dolarlık yatırım 3 ay Apple'ın katlanabilir iPhone patenti ortaya çıktı 3 ay Amazon, Tesla'nın yeni rakibi Rivian'a 700 milyon dolar yatırım yaptı 3 ay Eski Microsoft çalışanı, akıllı ev teknolojilerini geliştirmek için Apple'a katıldı 3 ay Avatar Yüzünden 16 Yıl Geciken Alita: Battle Angel Film İncelemesi 3 ay OnePlus, Google Duo’yu akıllı telefonlarına entegre edeceğini açıkladı 3 ay Picktricity isimli şirketten klasik güneş panellerine alternatif geldi 3 ay Nerf Fortnite silahları geliyor 3 ay Apple sesli asistan teknolojileri geliştiren Pullstring girişimini satın aldı 3 ay Kâğıt uçaklara hayat veren PowerUp Toys yeni oyuncaklarla karşımızda 3 ay Galaxy Tab A 10.1 2019 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay Ekranı tuval gibi kullanabileceğiniz 3Doodler uygulaması yayınlandı 3 ay Hasbro çocuğunuza Darth Vader eğitimi verecek 3 ay Redmi yöneticisi: ToF sensörler ile kullanıcılar kandırılmaya çalışılıyor 3 ay Yapay zeka ile sahte yüzler üreten site yayınlandı 3 ay Xiaomi, LG, Oppo ve Alcatel firmaları NFC’li telefon üretimini azalttı 3 ay Merakla beklenen 'Dune' uyarlamasının vizyon tarihi açıklandı 3 ay General Motors, ilk “işe gidip gelme” odaklı elektrikli bisikletlerini piyasaya sürüyor 3 ay AMD’den DLSS konusunda açıklama geldi 3 ay Samsung Galaxy A50'nin render görüntüsü sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim