Apple, NASDAQ'da esmeye devam ediyor

Apple, teknoloji dünyasında olduğu kadar ekonomi dünyasına da damgasını vurmayı sürdürüyor. Yaklaşık 1 saat önce kapanan NASDAQ borsasında gelen alımlarla birlikte Apple'ın hisseleri tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

Günü, %2.78'lik artış ya da diğer bir deyişle 11.13 dolarlık artış ile 411.63 dolardan kapatarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan Apple'ın hisseleri son işlem gününde en yüksek 413.23 doları görürken, dip seviyesi ise 395.20 dolar oldu. Hisselerdeki bu artışla beraber Apple'ın pazar değeri de 381,6 milyar dolara yükselirken; bu pazar değeri Microsoft ve Google'ın toplam pazar payına biraz daha yaklaşıldığı anlamına geliyor.

Kısacası Apple'ın hisseleri önümüzdeki günlerde ralliye devam ederse (iPhone 5'in tanıtılması ve satışa sunulması bu ralliyi hızlandırabilir), Cupertino'lunun pazar değeri Microsoft ile Google'ın toplam değerinin üzerine çıkacak gibi görünüyor.

Son kapanış itibariyle veriler şöyle;

Pazar Değerleri

Hisse Değerleri

Hisse Değerlerinin Son Gündeki Değişimleri

Hisse Değerlerinin Son 3 Aylık Dönemdeki Değişimleri