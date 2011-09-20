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Apple, NASDAQ'da esmeye devam ediyor

7 yıl
13,3b
1
45
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, teknoloji dünyasında olduğu kadar ekonomi dünyasına da damgasını vurmayı sürdürüyor. Yaklaşık 1 saat önce kapanan NASDAQ borsasında gelen alımlarla birlikte Apple'ın hisseleri tüm zamanların en yüksek değerini gördü.
Günü, %2.78'lik artış ya da diğer bir deyişle 11.13 dolarlık artış ile 411.63 dolardan kapatarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan Apple'ın hisseleri son işlem gününde   en yüksek 413.23 doları görürken, dip seviyesi ise 395.20 dolar oldu. Hisselerdeki bu artışla beraber Apple'ın pazar değeri de 381,6 milyar dolara yükselirken; bu pazar değeri Microsoft ve Google'ın toplam pazar payına biraz daha yaklaşıldığı anlamına geliyor.
 

Kısacası Apple'ın hisseleri önümüzdeki günlerde ralliye devam ederse (iPhone 5'in tanıtılması ve satışa sunulması bu ralliyi hızlandırabilir), Cupertino'lunun pazar değeri Microsoft ile Google'ın toplam değerinin üzerine çıkacak gibi görünüyor.

Son kapanış itibariyle veriler şöyle;

Apple, NASDAQ'da esmeye devam ediyor
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Pazar Değerleri

Apple, NASDAQ'da esmeye devam ediyor
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Hisse Değerleri

Apple, NASDAQ'da esmeye devam ediyor
Tam Boyutta Gör

Hisse Değerlerinin Son Gündeki Değişimleri

Apple, NASDAQ'da esmeye devam ediyor
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Hisse Değerlerinin Son 3 Aylık Dönemdeki Değişimleri


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g2d 7 yıl
Apple King
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engurlu 7 yıl
APPLE kasasını dolduracağına biraz yatırım yapsın yenilikçi olsun...Beğenmediğiniz SAMSUNG yakında ne ürünlerle gelecek...

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panelci 7 yıl
Zoruma gidiyor reiz bu apple'n samsungu 5'e katlamasi,dünyanin en iyisi olmasi,borsada,ve tüm arastirma sirketlerince en degerli sirket olmasi,teknolojiye yön vermesi,sürekli yok satan telefonlar yapmasi vs..
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drony 7 yıl
bu arada an itibariyle 413.45 dün bir ara 420 gördüğümüde hatırlıyorum
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Erasmus78 7 yıl
Vipracing
Apple böyle giderse dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketi olabilir.

Borsada işlem göre şirketler arasında Trilyon Dolar'ı görmüş bir şirket yok ama bildiğim kadarı ile Petrochina şirketinin reel değeri 1 trilyon doların üzerinde.
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ObsesifKompulsif 7 yıl
Çok Kreatif bir şirket gerçekten, "bu kadarını" hakediyor mu bilemiyorum ama gerçekten steve jobs zekası ve yenilikliçiği bu piyasa değerini hakediyor
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Vipracing 7 yıl
Apple böyle giderse dünyanın ilk 'trilyon dolarlık şirketi' olabilir.
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Amedra 7 yıl
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MaNgOsEr 7 yıl Amedra
Amedra

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Adamlar iyice dünyanın zirvesine geliyor , Microsoft gibi Tekelliklerine ilan ederlerse ilerde Apple'dan başka kimse telefon üretemez
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