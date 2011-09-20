Apple, NASDAQ'da esmeye devam ediyor

Haber Editörü
Apple, teknoloji dünyasında olduğu kadar ekonomi dünyasına da damgasını vurmayı sürdürüyor. Yaklaşık 1 saat önce kapanan NASDAQ borsasında gelen alımlarla birlikte Apple'ın hisseleri tüm zamanların en yüksek değerini gördü.
Günü, %2.78'lik artış ya da diğer bir deyişle 11.13 dolarlık artış ile 411.63 dolardan kapatarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan Apple'ın hisseleri son işlem gününde en yüksek 413.23 doları görürken, dip seviyesi ise 395.20 dolar oldu. Hisselerdeki bu artışla beraber Apple'ın pazar değeri de 381,6 milyar dolara yükselirken; bu pazar değeri Microsoft ve Google'ın toplam pazar payına biraz daha yaklaşıldığı anlamına geliyor.
Kısacası Apple'ın hisseleri önümüzdeki günlerde ralliye devam ederse (iPhone 5'in tanıtılması ve satışa sunulması bu ralliyi hızlandırabilir), Cupertino'lunun pazar değeri Microsoft ile Google'ın toplam değerinin üzerine çıkacak gibi görünüyor.
Son kapanış itibariyle veriler şöyle;
Pazar Değerleri
Hisse Değerleri
Hisse Değerlerinin Son Gündeki Değişimleri
Hisse Değerlerinin Son 3 Aylık Dönemdeki Değişimleri
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Borsada işlem göre şirketler arasında Trilyon Dolar'ı görmüş bir şirket yok ama bildiğim kadarı ile Petrochina şirketinin reel değeri 1 trilyon doların üzerinde.
Adamlar iyice dünyanın zirvesine geliyor , Microsoft gibi Tekelliklerine ilan ederlerse ilerde Apple'dan başka kimse telefon üretemez