Apple News+ entegre iOS 12.2 yayınlandı

Apple’ın dünkü Bahar etkinliğinde haber servisinden orijinal içerik servisine ve oyun aboneliğine kadar pek çok yeni yazılım görücüye çıktı. Bunların yanında cihazlar için güncellemeler de vardı.

iOS 12.2 neler sunuyor?

Bir süredir beta sürecinde olan iOS 12.2 güncellemesi etkinlik ile birlikte indirmeye sunuldu. Belirli hataların giderilmesi ve performans iyileştirmeleri olan güncellemede iki önemli entegrasyon yer alıyor.

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"Apple TV uygulaması artık daha farklı"

İlk olarak Apple News+ ücretli dergi ve haber abonelik servisi güncelleme ile birlikte cihazlara sunulmaya başladı. Kullanıcılar yeni servisi ücretsiz deneme süresi ile tecrübe etmeye başlayabilirler. Şimdilik ABD ve Kanada’da servis erişilebilir durumda.

İkinci olarak bir süre önce tanıtılan AirPods 2 kablosuz kulaklık modeli de güncelleme birlikte iOS cihazlarına uyumluluk kazandı. Bunlar haricinde Apple Music uygulamasındaki Keşfet bölümünde küçük bir tasarım değişikliği, Apple Pay uygulamasında anlık para aktarım şeklinde yenilikler de yer alıyor.