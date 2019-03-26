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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple News+ entegre iOS 12.2 yayınlandı

Geç saatlerde indirmeye sunulan iOS 12.2 güncellemesi ile birlikte Apple News+ ücretli abonelik servisi belirli ülkelerde erişime açıldı. Ayrıca AirPods 2 uyumluluğu da geldi.
1 ay
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın dünkü Bahar etkinliğinde haber servisinden orijinal içerik servisine ve oyun aboneliğine kadar pek çok yeni yazılım görücüye çıktı. Bunların yanında cihazlar için güncellemeler de vardı.

iOS 12.2 neler sunuyor?

Bir süredir beta sürecinde olan iOS 12.2 güncellemesi etkinlik ile birlikte indirmeye sunuldu. Belirli hataların giderilmesi ve performans iyileştirmeleri olan güncellemede iki önemli entegrasyon yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Apple TV uygulaması artık daha farklı"

İlk olarak Apple News+ ücretli dergi ve haber abonelik servisi güncelleme ile birlikte cihazlara sunulmaya başladı. Kullanıcılar yeni servisi ücretsiz deneme süresi ile tecrübe etmeye başlayabilirler. Şimdilik ABD ve Kanada’da servis erişilebilir durumda.

İkinci olarak bir süre önce tanıtılan AirPods 2 kablosuz kulaklık modeli de güncelleme birlikte iOS cihazlarına uyumluluk kazandı. Bunlar haricinde Apple Music uygulamasındaki Keşfet bölümünde küçük bir tasarım değişikliği, Apple Pay uygulamasında anlık para aktarım şeklinde yenilikler de yer alıyor.

 

https://www.engadget.com/2019/03/25/ios-12-2-update-apple-news-plus/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
simbolmina 1 ay
Apple fiyatları değerlendirilmesinde yine sadece kur üzerinde yoğunlaşılmış. Siz Türk lirası ile yurtdışından daha ucuza telefon alabiliyorsunuz. Bugün Türk lirası ile Avrupa ve abd’de araba almak isterseniz yine Türkiye’den ucuza geliyor. Hatta şunu söyleyeyim, bugün Türk kirası ile Avrupa ve Amerika’dan market alışverişi yapsanız bile daha ucuza geliyor. Ayni kalitede restoran ve eğlence masrafları da Avrupa ve Amerika’da daha ucuz. Fiyatın yüksek olmasının esas sebebi vergiler.
Bizde alımı zorlayan başlıca etken alım gücü. Asgari ücret 400 dolar bile değil. Kur düşükken de asgari ücret farklı değildi o yüzden kurdan çok alım gücüne ve vergilere odaklanmak lazım. Alım gücü herhangi bir şeyi almayı zorlaştırırken İnanılmaz yüksek vergiler de fiyatları olması gerekenden daha yukarı cekiyor.
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AskN0More 1 ay simbolmina
Evet, bu da şimdiye dek bahsetmediğimiz bir diğer önemli etken...
Ne diyelim bilemiyorum...
Hepinize fikirleriniz ve değerli yorumlar için teşekkürler
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Ülkedeki kura göre fiyatı gayet normal bencr
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DH Misafiri 1 ay
Apple ın fiyatlarını eleştiren arkadaşların ülkede ki kurlardan haberi yok zannedersem...
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muticoo 1 ay
News den önce artık TV Shows bölümü Türkiye'ye gelmeli.
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The.Mafia 1 ay
Belirli ülkeler arasında Türkiye var mı acaba
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AskN0More 1 ay
İlk defa bu kadar ilgi çekmeyen bir etkinlik oldu sanırım. Geliştirmekle çok övündüğünüz o muhteşem teknolojileri daha kullanıcı dostu maliyetlerle üretip uygun fiyatlara satmayı becerin de görelim kaç kuruşluk simitsiniz?
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AndroidS7180 1 ay AskN0More
Hocam pahalıya ürün satmaları neden bu kadar zorunuza gidiyor ? Adamların derdi ucuza ürün satmak değil ki
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