Apple Pay 72 saatte 1 milyon kullanıcı kazandı, Apple ile Alibaba ortaklık peşinde





Geçtiğimiz hafta başında resmi olarak faaliyete başlayan ve bazı perakende zincirlerinin engellemesi ile gündeme gelen Apple'ın temassız ödeme sistemi Apple Pay, bununla birlikte iyi bir başlangıç yaptı.





Tim Cook tarafından verilen bilgilere göre Apple Pay ilk 72 saatte 1 milyon kart aktivasyon sayısını geride bıraktı. Bu sayı Apple'ı ABD'de en büyük temassız ödeme sistemi haline getirdi.





Cook ayrıca Apple Pay sistemini engelleyen Rita Aid gibi firmaların bir çatışma ortamı doğurmak istediğini ve tüketicilerin zaman içerisinde durumu en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade etti.





Apple ayrıca Çin pazarını Apple Pay için önemli bir büyüme noktası olarak görüyor ve ülkenin en büyük perakende grubu Alibaba ile bir ortaklık kurmak için görüşmeler yapıyor. Tim Cook bunu bir evlilik olarak niteliyor. Alibaba'nın esnek ve zeki ekibi Apple'ı daha iyiye götürecek.





Alibaba'nın Alipay adlı bir temassız ödeme sistemi bulunuyor. Alipay dünyada Visa ve Mastercard'ın arkasından üçüncü en büyük ödeme sistemi. Alibaba'nın patronu Jack Ma da Alipay ve Apple Pay ortaklığı için oldukça heyecanlı. Toplantı bizzat Tim Cook ve Jack Ma arasında olacak.





Ortaklık ile ABD'li tüketicilerin Alibaba'dan alışveriş yapması daha kolaylaşacak. Ayrıca Çin'de iPhone 6 kullanımını da yaygınlaşacak. Böylece her iki taraf için de kazan-kazan durumu ortaya çıkacak. Ortaklığın en geç bir iki hafta içerisinde tesis edilmesi bekleniyor.

http://www.ibtimes.com/apple-inc-ceo-tim-cook-talks-alibaba-partnership-meeting-later-week-jack-ma-1714470?ft=c69n9