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Apple Pay 72 saatte 1 milyon kullanıcı kazandı, Apple ile Alibaba ortaklık peşinde

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple Pay 72 saatte 1 milyon kullanıcı kazandı, Apple ile Alibaba ortaklık peşinde

Geçtiğimiz hafta başında resmi olarak faaliyete başlayan ve bazı perakende zincirlerinin engellemesi ile gündeme gelen Apple'ın temassız ödeme sistemi Apple Pay, bununla birlikte iyi bir başlangıç yaptı.

Tim Cook tarafından verilen bilgilere göre Apple Pay ilk 72 saatte 1 milyon kart aktivasyon sayısını geride bıraktı. Bu sayı Apple'ı ABD'de en büyük temassız ödeme sistemi haline getirdi. 

Cook ayrıca Apple Pay sistemini engelleyen Rita Aid gibi firmaların bir çatışma ortamı doğurmak istediğini ve tüketicilerin zaman içerisinde durumu en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade etti.

Apple ayrıca Çin pazarını Apple Pay için önemli bir büyüme noktası olarak görüyor ve ülkenin en büyük perakende grubu Alibaba ile bir ortaklık kurmak için görüşmeler yapıyor. Tim Cook bunu bir evlilik olarak niteliyor. Alibaba'nın esnek ve zeki ekibi Apple'ı daha iyiye götürecek. 

Alibaba'nın Alipay adlı bir temassız ödeme sistemi bulunuyor. Alipay dünyada Visa ve Mastercard'ın arkasından üçüncü en büyük ödeme sistemi. Alibaba'nın patronu Jack Ma da Alipay ve Apple Pay ortaklığı için oldukça heyecanlı. Toplantı bizzat Tim Cook ve Jack Ma arasında olacak. 

Ortaklık ile ABD'li tüketicilerin Alibaba'dan alışveriş yapması daha kolaylaşacak. Ayrıca Çin'de iPhone 6 kullanımını da yaygınlaşacak. Böylece her iki taraf için de kazan-kazan durumu ortaya çıkacak. Ortaklığın en geç bir iki hafta içerisinde tesis edilmesi bekleniyor.  


Kaynak:http://www.ibtimes.com/apple-inc-ceo-tim-cook-talks-alibaba-partnership-meeting-later-week-jack-ma-1714470?ft=c69n9
http://www.ibtimes.com/apple-inc-ceo-tim-cook-talks-alibaba-partnership-meeting-later-week-jack-ma-1714470?ft=c69n9 Yorum Yaz
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nepasvior 4 yıl
arkadaş biz kredi kartı kullanmıyoruz adam telefonla ödeme koymaya çalışıyor, zaten store lardan bişey almak için illa kart istiyor, sanki herkes kart sahibi bankada hesap sahibi olmak zorunda! Kapitalizm hep kendine çalışıyor
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MAXSTAR 4 yıl


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beetle26 4 yıl
bizde ne zaman başlar acaba
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TechnoKolik199 4 yıl
Alibabanın bir çiftliği var
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danGerfuLL 4 yıl
Apple anlasmalara once Amerikadan basliyor. Once Amerikadan baslamasi da onunu aciyor; cunku dunyanin kullandigi bircok teknolojinin temelini olusturan sirletler Amerika'da. Sonrasinda dunyanin kalaniyla masaya oturuyor. Cook'a gelince ben Jobs'tan daha tuketici yanlisi biri olarak goruyorum. Ozur mektubu yayinladi birkac defa.
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TechnoKolik199 4 yıl
Ha caps konusunda şöyle
Google ve Samsung para kaybedince ben
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12 Angry Men 4 yıl
Aynen tam capspslik :D
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WB 4 yıl
Touch id yi ilk kullanan htc yada benzeri bir firmaydi, aslinda touch id de denmez ama neyse tutmadi. Nfc de bir suredir var ama onu da kullanmadik.

Apple ise yaptigi bir isin altini doldurmasini biliyor. Suan cogu bankanin mobil subesine parmak izi ile girebiliyor, satin alma onaylarini sifresiz verebiliyoruz. Apple pay ile de nihayet kart kalabaligindan kurtulmus olacagiz. Diger firmalar donanim vb kasarken apple hayatin kendisine dokunan teknolojiler uretiyor. Kazanmasinda en buyuk etkenlerden biri kanaatimce bu.
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TechnoKolik199 4 yıl WB
WB
Touch id yi ilk kullanan htc yada benzeri bir firmaydi, aslinda touch id de denmez ama neyse tutmadi. Nfc de bir suredir var ama onu da kullanmadik.

Apple ise yaptigi bir isin altini doldurmasini biliyor. Suan cogu bankanin mobil subesine parmak izi ile girebiliyor, satin alma onaylarini sifresiz verebiliyoruz. Apple pay ile de nihayet kart kalabaligindan kurtulmus olacagiz. Diger firmalar donanim vb kasarken apple hayatin kendisine dokunan teknolojiler uretiyor. Kazanmasinda en buyuk etkenlerden biri kanaatimce bu.

Haberin olsun birşey var ki büyük yenilik ilk 64 bit cihazı çıkardı i5 ile lte lı ilk cihaz oldu
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jemsbir 4 yıl
Tim Cook sayesinde eminim Steve Jobs rahat uyuyodur.
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mgokhanozen 4 yıl
Steve Jobs kadar olmasa da iyi bir yönetici Tim Cook, çizgiyi bozmamak adına kaliteli işler yapıyor. Hataları var tabiki ama Apple'ın çöküşü korkusunu atlattık, iyi gidiyor.
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reachthetop 4 yıl mgokhanozen
Megozenn
Steve Jobs kadar olmasa da iyi bir yönetici Tim Cook, çizgiyi bozmamak adına kaliteli işler yapıyor. Hataları var tabiki ama Apple'ın çöküşü korkusunu atlattık, iyi gidiyor.

Serveti dağlara taşlara sığmayan bir firmanın çöküşünden korkmam,çökse de umrumda olmaz açıkcası. Onlar bizi para olarak görüyorken apple ın batması bizi üzüyorsa bence yanlış olan bir şeyler vardır.
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