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Apple Pencil'a 3D Touch desteği

Apple iPad Pro'da iPhone 6s ve iPhone 6s Plus gibi 3D Touch desteği bulunmuyor ancak iPad Pro'nun kalemi bulunuyor. Evet Apple Pencil ile cihaza 3D Touch desteği eklemek mümkün oluyor.
3 yıl
3,5b
1
2
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple Pencil'a 3D Touch desteği

Apple'ın boyut karşılaştırmasını burada yaptığımız devasa tablet modeli iPad Pro'nun bildiğiniz gibi sadece kendisinde çalışan Pencil isimli özel bir stylus kalemi bulunuyor. Yine Apple tarafından hazırlanan Pencil, geliştiricilerin elinde ilginç amaçlar için kullanılabiliyor.
iOS ve OS X kodlarında elde ettiği önemli verileri ile adını sık sık duyduğunuz Hamza Sood, bu sefer iOS 9 Jailbreak'i üzerinde yaptığı bir "hackleme" haberi ile gündemimizde. Apple Pencil ile iPhone 6s ve iPhone 6s Plus içerisinde yer alan 3D Touch (Basınç algılama teknolojisi) özelliği iPad Pro'ya getiren geliştirici, bunu kalemin basınç algılama verisi 3D Touch motoruna aktararak yerine getirmeyi başarmış durumda. 
Bu sayede Apple Pencil ile iPad Pro ekranına hafif basılması ile örneğin fotoğrafların önizlemesi açılabiliyor, sert bastırmayla ise direkt olarak içerisine girilebiliyor . Ya da benzer şekilde notlar uygulaması üzerinde sert / yumuşak basma altyapısıyla farklı görüntüleme / açma işlemleri uygulanabiliyor.
Apple'ın Pencil temelinde bu desteği iPad Pro'ya vermesi çok olası görünmüyor ancak süreç aşağıda görebileceğiniz üzere gayet etkili şekilde çalışıyor. 

http://www.idigitaltimes.com/ios-9-jailbreak-apple-pencil-hack-brings-iphone-6s-3d-touch-ipad-pro-493604 Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
100 dolara kalem satıyorlar olsun bir zahmet
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esmerbuyucu 3 yıl
Zaten kalemin kendisi basınçlı. Ama o basınç resim çizmek için falan. Arayüzdeki 3d touch gereksiz olur parmakla kullanmak varken.
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