Apple, Retina Macbook Pro'larda Power Nap özelliği için SMC güncellemesini yayınladı

Geçtiğimiz günlerde OS X Mountain Lion'ın önemli özelliklerinden Power Nap'i Retina Ekranlı Macbook Pro'larda da aktif hale getirmek için gerekli olan SMC güncellemesini yayınladı.

Güncelleme, Power Nap özelliğini aktif hale getirmesinin yanı sıra bazı rMBP'larda uyku moduyla ilgili karşılaşılan sorunu gidererek bilgisayarın kararlılığını arttırıyor. Yayınlanan güncellemeyi Softare Update ya da Apple'ın destek sayfasından yükleyebilirsiniz.

Hatırlanacağı üzere Apple, birkaç gün önce de Power Nap özelliğini 2011 sonrası Macbook Air'larda aktif hale getirmek için benzer bir SMC güncellemesi yayınlamıştı.

Power Nap özelliği ile Mac'ler uykuya geçtiğinde dahi belli aralıklarla Mail, Rehber, Takvim, Hatırlatıcı, Notlar, iCloud'daki iWork dosyaları, Photo Stream, Find My Mac uygulamaları kontrol ederek yeniiçeriklerin alınması sağlanıyor. Bunun yanı sıra Mac'ler bir güç kaynağına bağlı olması halinde ise Power Nap, yaptıklarını bir adım daha öteye taşıyarak, Mac App Store üzerinden güncellemeleri almaya ve Time Machine'e yedeklemeleri yapmaya başlıyor.