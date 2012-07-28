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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Retina Macbook Pro'larda Power Nap özelliği için SMC güncellemesini yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,2b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde OS X Mountain Lion'ın önemli özelliklerinden Power Nap'i Retina Ekranlı Macbook Pro'larda da aktif hale getirmek için gerekli olan SMC güncellemesini yayınladı.

Güncelleme, Power Nap özelliğini aktif hale getirmesinin yanı sıra bazı rMBP'larda uyku moduyla ilgili karşılaşılan sorunu gidererek bilgisayarın kararlılığını arttırıyor. Yayınlanan güncellemeyi Softare Update ya da Apple'ın destek sayfasından yükleyebilirsiniz.

Hatırlanacağı üzere Apple, birkaç gün önce de Power Nap özelliğini 2011 sonrası Macbook Air'larda aktif hale getirmek için benzer bir SMC güncellemesi yayınlamıştı.

Power Nap özelliği ile Mac'ler uykuya geçtiğinde dahi belli aralıklarla Mail, Rehber, Takvim, Hatırlatıcı, Notlar, iCloud'daki iWork dosyaları, Photo Stream, Find My Mac uygulamaları kontrol ederek yeniiçeriklerin alınması sağlanıyor. Bunun yanı sıra Mac'ler bir güç kaynağına bağlı olması halinde ise Power Nap, yaptıklarını bir adım daha öteye taşıyarak, Mac App Store üzerinden güncellemeleri almaya ve Time Machine'e yedeklemeleri yapmaya başlıyor.


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kochanchu1994 7 yıl
Aynı durumdan bir çok kullanıcı madur durumda ve bu hiç hoş bir şey olmadı macbook pro kullanıcıları için.
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WaShErE 7 yıl
Malesef sadece Retine display olanlarda kullanılıyor sebebi ise yeni macbook proun anakart chipsetinin değişmesi.Aynı durumdan bir çok kullanıcı madur durumda ve bu hiç hoş bir şey olmadı macbook pro kullanıcıları için.
Xulavi
Gecen yil macbook pro 15 i7 aldim ve mlionu ciktigi gun satin alip, kurdum. Aceba power nap ozelligi bende kullanilabilir durumda mi?

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Xulavi 7 yıl
Gecen yil macbook pro 15" i7 aldim ve mlionu ciktigi gun satin alip, kurdum. Aceba power nap ozelligi bende kullanilabilir durumda mi?
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