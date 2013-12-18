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Apple, Samsung'dan vazgeçemiyor

5 yıl
1,5b
1
27
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, Samsung'dan vazgeçemiyor
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Apple, 2014’de A serisi işlemcileri için yüzünü TSMC’ye çevirdi; ancak yine de bir zamanlar en büyük müşterisi olduğu Samsung’dan vazgeçemiyor.

Digitimes’ın sektördeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple’ın 2015 yılında iPhone’larda kullanmayı planladığı A serisi işlemcileri TSMC’nin yanı sıra Samsung tarafından da 14/16 nm FinFET süreciyle üretilecek. İkilinin üretim pastasından aldıkları paylar şimdilik netleşmemekle birlikte; kaynaklar işlemcilerin %60-70’nin TSMC, geri kalanın ise Samsung’un sorumluluğunda olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtiyor.

Hatırlanacağı gibi Apple, birkaç yıl öncesine kadar Samsung’un en büyük müşterisi durumundaydı. Ancak ikili arasında yaşanan rekabet ve patent davaları neticesinde Apple, özellikle işlemci üretimini gerçekleştirdiği Samsung ile yollarını ayırmaya başlamış; bu doğrultuda TSMC ile yakınlaşmış ve TSMC, 2014’de kullanılacak 20 nm A serisi işlemcilerin üretiminin büyük bir bölümünü üstlenmişti.


http://www.digitimes.com/news/a20131218PD207.html Yorum Yaz
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kımyasal 5 yıl en beğenilen
''İt iti ısırmaz''
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EagleTibet 5 yıl
Her halde vazgeçmez. Koskoca Apple. Ne işine geliosa onu yapar. Burada ki fanboyların düşündüğü gibi şirketi yönetseydi batarlardı...
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Vipracing 5 yıl
Uluslararası ilişkilerde (En başta politika olmak üzere) iyi ya'da kötü diye kavram yoktur sadece çıkarlar söz konusudur.
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JoeyBane 5 yıl
El mahkum. En azından özelleştiriyor.
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Jacobıan 5 yıl
Ayrılmaz ikili

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Germiyanlı 5 yıl
"Komşu komşunun külüne muhtaçtır" demiş atasözü,dolaylı alaka oldu ama :)
Hep de rekabet yapacak değiller,
Samsung da,Apple da değer taşıyorlar,
Mükemmeli ortaya çıkarmak için,el ele vermeleri kadar doğal bir şey olamaz
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Schnitter 5 yıl
Para para para...
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lDirtyHandsl 5 yıl
Çıkar ilişkisi normal
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mementopolis 5 yıl
tamam samsung apple´nin islemcilerini üretiyor lakin sag gösterip sol vura bilir
bir kac seneye kendi islemcisini kebdi üretir heral..
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cosmik 5 yıl
Bisikletin zinciri atar mı?

İşte o zaman APPLE hırsız samsung u bırakır.
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interwap 5 yıl
TMSC bin işlemciler problemli olur. Millet hangi partide Samsung var onu akşam diye arayışa girer. Bazı Apple ürünlerinin ekranında benzer durum olmuştu.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Sizde birbirinizi yiyin apple samsung diye. Onlar için bir tüketici var ve bu tüketici kısımdan en çok geliri nasıl elde edebilir cüzdanlarını boşaltabiliriz derdindeler. Onlar bizim birbirimizi tanıdığımızdan çok daha iyi tanıyorlar birbirlerini ve bir birlerini yoketmek istemiyorlar. Bunu isteselerdi olurdu. Bakınız htc... nokia... siemens...
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khaos 5 yıl
defalarca yazıldı defalarca söylendi apple'a hacimli üretim yapabilecek firma lazım TSMC ise zamanında çok daha sınırlı sayıda üretilen ekran kartlarında bile kaliteyi tutturamamıştı yani ha deyince on milyonlarca mobil işlemci üretmek o kadar kolay değil
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Özgür1616 5 yıl
Ortada para varsa herşey değişir
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