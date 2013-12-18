Apple, Samsung'dan vazgeçemiyor

Apple, 2014’de A serisi işlemcileri için yüzünü TSMC’ye çevirdi; ancak yine de bir zamanlar en büyük müşterisi olduğu Samsung’dan vazgeçemiyor.

Digitimes’ın sektördeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple’ın 2015 yılında iPhone’larda kullanmayı planladığı A serisi işlemcileri TSMC’nin yanı sıra Samsung tarafından da 14/16 nm FinFET süreciyle üretilecek. İkilinin üretim pastasından aldıkları paylar şimdilik netleşmemekle birlikte; kaynaklar işlemcilerin %60-70’nin TSMC, geri kalanın ise Samsung’un sorumluluğunda olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtiyor.

Hatırlanacağı gibi Apple, birkaç yıl öncesine kadar Samsung’un en büyük müşterisi durumundaydı. Ancak ikili arasında yaşanan rekabet ve patent davaları neticesinde Apple, özellikle işlemci üretimini gerçekleştirdiği Samsung ile yollarını ayırmaya başlamış; bu doğrultuda TSMC ile yakınlaşmış ve TSMC, 2014’de kullanılacak 20 nm A serisi işlemcilerin üretiminin büyük bir bölümünü üstlenmişti.

http://www.digitimes.com/news/a20131218PD207.html