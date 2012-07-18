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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Apple, Samsung'un iPad'i kopyalamadığı konusunda kamuoyunu bilgilendirmeli"

6 yıl
9,6b
1
40
iPad
Shady
Haber Editörü
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Samsung'la birçok ülkede davalık olan Apple'a, İngiltere'den bir kötü haber daha geldi.Geçtiğimiz haftalarda Galaxy Tab 10.1'in iPad kadar "cool" olmadığına karar veren İngiliz yargısı, bu sefer de Apple'dan "Samsung’un iPad’i kopyalamadığına" dair bir açıklama yapmasını bekliyor.
Business Insider’ın Bloomberg’e dayandırdığı son dakika haberine göre Apple, kendi internet sayfası ve basılı yayın organlarında kamuoyunu Samsung’un iPad’i kopyalamadığına dair bir bildiri yayınlamasına karar verdi. 
Karara göre Apple’ın bu bildiriyi yapması için önünde 6 aylık bir süre bulunurken; Cupertino’lu firmanın bu kararı temyize götürmesi muhtemel görünüyor.
Haber, BUI tarafından son dakika olarak açıklandığı için şimdilik elimizde detaylı bilgi bulunmuyor, ancak önümüzdeki saatlerde gelişmenin detayları geldikçe sizlerle paylaşacağız.


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Bl00dyHell 6 yıl en beğenilen IceRulez
IceRulez

ipad çıkmadan önce tablet mi vardı ? herkes ufak ufak kopyaladı tabikide ipad serilerin.



Tasarım konusunu bilemeyeceğim ama iPad'den çok daha önce de tablet vardı


Yıl: 2002

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IceRulezipad çıkmadan önce tablet mi vardı ? herkes ufak ufak kopyaladı tabikide ipad serilerin.Tasarım kon...
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DH Misafiri 6 yıl
dokunmatik telefon ve tablet pazarını apple yarattı ama asla ilk olamadı yani telefonu icat eledi ama yaptığı tüm ürünleri ilk kez kendi icat etmişcesine pazarladi
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ElmaSokak 6 yıl
Sayenizde bu konuya yazdigim her entry icin kendime lanet okuyorum!

Samsung 1 Numara!

Lanet olsun Apple'a!

Yasasin cekik gozlu kutu yapan Koreliler! (kutuyla alakali soylediklerinize bir omur gulerim heralde sagolun varolun:)

Hep Apple caldi zaten Samsung ozgun firma!

Siz mutlu olun, konuda kapansin. Anlastik mi? Bence anlastik:)

Hadi selametle..
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nurettinaz 6 yıl
Bu nasil bir fanboyluktur ya ipad cikmadan nasil tablet varmiydi yuh kafaniz ne guzelmis sizin ben panasonic in renksiz ekran tabletlerini hatirlarim ortaokul yillarimdan
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OverClocK1ng 6 yıl
ElmaSokak
Samsungun esinlendiği Apple ürünlerinin bir listesi. Ha bide Apple reklamında oynayan küçük kızdan esinlenmişler, kendi reklamlarında da oynatmışlar. Tüm bunlardan sonra Samsung çalıp çırpmıyor, ürünleri özgün hem Appledan daha kaliteli demesin.. elmasokak.com/...

Hayatımda gördüğüm en saçma şey. Hattâ güldüm bile. iPad in kutusunu açıyor. İçinden ilk önce iPad çıkıyor. Tabi Samsung'ta da önce Galaxy Tab çıkıyor. Sonuç: Kopyalamışmış. Ya ne çıkacaktı ki: Kuş mu?
Kızı oynatmış. Ne oldu? Kızın tapusu Apple'da mı? Bence iyi yapmışlar. O zaman Apple çok biliyordu gidip kıza anlaşma imzalatsaydı benim reklamlarımdan başka firmanın reklamında oynayamazsın diye...
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ElmaSokak 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

ElmaSokak

Samsungun esinlendiği Apple ürünlerinin bir listesi. Ha bide Apple reklamında oynayan küçük kızdan esinlenmişler, kendi reklamlarında da oynatmışlar. Tüm bunlardan sonra Samsung çalıp çırpmıyor, ürünleri özgün hem Appledan daha kaliteli demesin.. elmasokak.com/...


Hayatımda gördüğüm en saçma şey. Hattâ güldüm bile. iPad in kutusunu açıyor. İçinden ilk önce iPad çıkıyor. Tabi Samsung'ta da önce Galaxy Tab çıkıyor. Sonuç: Kopyalamışmış. Ya ne çıkacaktı ki: Kuş mu?

Kızı oynatmış. Ne oldu? Kızın tapusu Apple'da mı? Bence iyi yapmışlar. O zaman Apple çok biliyordu gidip kıza anlaşma imzalatsaydı benim reklamlarımdan başka firmanın reklamında oynayamazsın diye...

Orada anlatılmak istenen şey iPad ve Galaxy Tab ürün kutularının hem iç hemde dış dizaynlarının ne kadar benzer oluşu. Ama Apple o kutunun içine kuş koysaydı Samsung'da aa Apple kuş koymuş bir bildiği var demekki diye kuş koyardı eminim :) Ayrıca o yazıdaki birçok karşılaştırmadan sadece bunlara takılıp diğerlerini göz ardi etmenizde manidar.

Dünyanın nüfusu ile alakalı bilgiye sahip olduğunuzu düşünüyorum. En azından reklamlarda oynayabilecek birden fazla kız çocuğunun olduğunu hepimiz biliyoruz, sizinde bildiğinize inanmak istiyorum?Ama haklısınız suç Apple'ın. Tahmin edememiş Samsung'un "Aaa Apple reklamında küçük bir kız oynatmış, bizde küçük bir kız oynatalım, hatta dur bir dakika başka bir kız oynatmamıza da gerek yok, direk bunu oynatalım hem ne olacak ki kimse anlamaz. Anlasalarda bişey olmaz, Apple'dan arakladığımız ilk şey değil "bu kız" olmayacak." diye düşüneceğini tahmin edememiş, sizin tabirinizle kızın tapusunu almamış. Bir reklamdan söz ediyoruz, binlerce farklı konseptte bir reklam filmi çekilebilir. O reklamdakı başrol bir kız çocuğu yerine yaşlı biri, bir anne yada baba olabilir. Fakat hr ikisinde de kız çocuğu başrolde olup, üstüne bide aynı kız olunca kusura bakmayın ben bunun üzerine oturur bir düşünürüm, rastlanti diyip geçmem.

Farklı görüşleri savunuyoruz, ben elimden geldiğince saygılı olmaya çalıştım sizden de aynı davranışı bekliyorum. Görüşlerimiz çok ters olabilir fakat bu saygısızlık yapmayı yada üslup bozukluğunu gerektirmez. Yaptınız diye değil, yapmayın diye söylüyorum, bir çeşit önlem alıyorum.:)

Ben Apple'ı seven bir insanım, sizde sanıyorum ki nefret eden. Fakat olaylari biraz objektif değerlendirmek gerek diye düşünüyorum. Ben diyorum ki Samsung Apple ürünlerini kaba bir tabirle araklıyor. Bu demek değildir ki kötü ürünleri var. Hayır gayette başarılı ürünleri var. Belki de bazi noktalarda Apple'dan daha kaliteli iş çıkarıyorlar ben bunu reddetmiyorum. Benim tek derdim özgün olamamış bir Samsung şirketidir. Bir tablet kutusundan kılıfına kadar kendine özgün bir tasarım üretememiş, fikir konusunda birçok noktada Apple'ın sırtından geçinen bir şirkettir diyorum.

Saygılar..
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ibrahimhd 6 yıl
Saçma bir konu ve istek.
Aynı dava dünyanın bir çok ülkesinde açıldı bazı mahkemeler samsung çaldı dedi bazıları çalmadı dedi.
Peki çaldı diyen mahkemeler ne söğüt gölgesimi ?
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Joyeux 6 yıl
kill' em all ve elmasokak adlı kullanıcı arkadaşlarımız konuyu özetlemiş. samsung piyasadaki rolüne rağmen hiç bıkmadan usanmadan çalıntılar yapan bir firma sadece apple'ın değil diğer başka büyük firmaların da başını ağrıttığını hepimiz biliyoruz. bu çalmalar ile özgün ve yaratıcı bir ruha sahip olmadan samsung apple'ın arkasında kalmaya mahkumdur
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vitor reis 6 yıl
Arakçı zamsung şaşırtmadı
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sertacarslan 6 yıl
Bildiriyi Apple hukuk bölümüne e-postalamak lazım, hatta aşağılayıcı birkaç smiley de kullanmak lazım.
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ElmaSokak 6 yıl
Samsung'un "esinlendiği" Apple ürünlerinin bir listesi. Ha bide Apple reklamında oynayan küçük kızdan esinlenmişler, kendi reklamlarında da oynatmışlar. Tüm bunlardan sonra Samsung çalıp çırpmıyor, ürünleri özgün hem Apple'dan daha kaliteli demesin..

elmasokak.com/...
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sertacarslan 6 yıl ElmaSokak
ElmaSokak

Samsung'un "esinlendiği" Apple ürünlerinin bir listesi. Ha bide Apple reklamında oynayan küçük kızdan esinlenmişler, kendi reklamlarında da oynatmışlar. Tüm bunlardan sonra Samsung çalıp çırpmıyor, ürünleri özgün hem Apple'dan daha kaliteli demesin..

elmasokak.com/...





[image]local://upfiles/2764/B526BF8465F24C9C87C6D4246FCE07D9.gif[/image]

[image]local://upfiles/2764/9FA963FEF9DA426483AB77D4B0357A72.gif[/image]

[image]local://upfiles/2764/C764A56A042E4F0A996B1DD2E6A750C7.gif[/image]


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TuyluUcanAtlet 6 yıl ElmaSokak
ElmaSokak

Samsung'un "esinlendiği" Apple ürünlerinin bir listesi. Ha bide Apple reklamında oynayan küçük kızdan esinlenmişler, kendi reklamlarında da oynatmışlar. Tüm bunlardan sonra Samsung çalıp çırpmıyor, ürünleri özgün hem Apple'dan daha kaliteli demesin..

elmasokak.com/...

Bunlara baktıktan sonrada samsung apple ürünlerini kopyalamıyor diyen biri varsa o kişinin zekasının varlığından şüphe ederim
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C28_ 6 yıl
AlphaScramble
Tablet oncedende vardı ama bıyerde de apple ıpad le devrım yaptı bu bı gercek sadece tablet degıl dokunmatık telefonlardada bu yuzden boyle bır acıklama yayınlamasına gerek gerek yok

Ürün önemli değil önemli olan haksız yere firma karalama ve kötü reklam yapma genelde bu tür durumda tazminat öderler apple açıklama ile yırtmış
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Vipracing 6 yıl
2000 lerin başları ( ilk prototiplerden) :

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It’s well established that Apple’s iPhone was in the works for a good two years before it became a household name at Macworld 2007, and interestingly enough, the idea to develop a phone in the first place was borne out of Apple’s previous work on tablet prototypes in the early 2000s,” Yoni Heisler reports for iOnApple. “Steve Jobs admitted as much to Walt Mossberg and Kara Swisher during an appearance at the 2010 All Things D conference. ‘I’ll tell you a secret. It began with the tablet. I had this idea about having a glass display, a multitouch display you could type on with your fingers. I asked our people about it. And six months later, they came back with this amazing display. And I gave it to one of our really brilliant UI guys. He got [rubber band] scrolling working and some other things, and I thought, ‘My God, we can build a phone with this!’ So we put the tablet aside, and we went to work on the iPhone.’”

“And now, thanks to some digging through some Apple/Samsung court filings, we also have a better grasp as to when Apple’s work on tablet prototypes began,” Heisler reports. “What’s more, I was able to dig up some photos of one of Apple’s early tablet mockups from the early 2000s.”
Read more at macdailynews.com/...

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veleciraptor 6 yıl
Her firma Apple tasarımlarından bir şeyler çalıyor ama Samsung diğerlerine nazaran büyük olduğundan hemen göze batıyor.
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