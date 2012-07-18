"Apple, Samsung'un iPad'i kopyalamadığı konusunda kamuoyunu bilgilendirmeli"

Samsung'la birçok ülkede davalık olan Apple'a, İngiltere'den bir kötü haber daha geldi.Geçtiğimiz haftalarda Galaxy Tab 10.1'in iPad kadar "cool" olmadığına karar veren İngiliz yargısı, bu sefer de Apple'dan "Samsung’un iPad’i kopyalamadığına" dair bir açıklama yapmasını bekliyor.

Business Insider’ın Bloomberg’e dayandırdığı son dakika haberine göre Apple, kendi internet sayfası ve basılı yayın organlarında kamuoyunu Samsung’un iPad’i kopyalamadığına dair bir bildiri yayınlamasına karar verdi.

Karara göre Apple’ın bu bildiriyi yapması için önünde 6 aylık bir süre bulunurken; Cupertino’lu firmanın bu kararı temyize götürmesi muhtemel görünüyor.

Haber, BUI tarafından son dakika olarak açıklandığı için şimdilik elimizde detaylı bilgi bulunmuyor, ancak önümüzdeki saatlerde gelişmenin detayları geldikçe sizlerle paylaşacağız.



