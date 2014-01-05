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Apple, SnappyCam uygulamasının geliştiricisi SnappyLabs'i satın aldı

5 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, SnappyCam uygulamasının geliştiricisi SnappyLabs'i satın aldı

Google'ın ardından bir satın alma haberi de Apple'dan geldi. Firma SnappyCam uygulamasını geliştiren SnappyLabs'ı satın aldı.

Tek kişiden oluşan SnappyLabs'ın geliştirdiği SnappyCam, iPhone kamerasını kullanarak tam çözünürlükte 20-30 kare/saniye hızında fotoğraflar çekebiliyor. Geliştirici John Papandriopoulos, Melbourne Üniversitesi'nden mezun olan bir doktora öğrencisi. 

Papandriopoulos, uygulamasını ARM mimarisinin NEON komut setini temel aldığı bir algoritma üzerine inşa etmiş. Böylece iPhone'un kamerasından daha hızlı çoklu fotoğraf çeken bir uygulama ortaya çıkmış.

SnappyCam kısa sürede pek çok ülke uygulama mağazasında en iyi ücretli uygulama haline geldi ve Papandriopoulos da hatırı sayılır bir yatırım elde etmeyi başardı.

Apple'ın bu yeni teknolojiyi iOS ve OS X cihazlarının kameralarını geliştirmek için kullanacağından şüphe yok. Akıllı telefon kameralarının daha önemli hale geldiği son dönemlerde Apple'ın çok stratejik bir hamle yaptığı belirtiliyor. Apple cephesinden henüz satın alma ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.  

http://techcrunch.com/2014/01/04/snappylabs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 5 yıl
Google robot teknolojisini geliştirmek için 6-7 tane koskoca firma satın alıyor.
Apple da 1 tane çalışanı olan bir uygulamayı...
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Ariallyte 5 yıl
John Papandriopoulos diye yazılır con parasjdfndsfjnsodıfosıdfsoıd diye okunur.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Yunanlıya bak helal olsun valla
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Nokia Specialist 5 yıl
Önce ois koy sonra bakarız Apple
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Balawitz 5 yıl
İnsan bunu kutlamak icin uygulamayi ucretsiz yapar biraz google'i ornek al
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-ejder- 5 yıl
Soyadına kurban...
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chamicals2 5 yıl
bu yunanlar kendini aştı biz hala yerinde sayıyoruz
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darkaura 5 yıl chamicals2
chamicals2

bu yunanlar kendini aştı biz hala yerinde sayıyoruz

yunanin kendini astigi falan yok. kendini asan sadece 1 kisi. boyle kendini asmis turklerde var, diger milletden insanlarda var. ama hepsinin kaymagini amerika ve bati devletleri yiyor. bizede yunanada bir faydasi olmuyor ne yazikki.
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fukox 5 yıl
Nokia Lumia'nın kamera konusundaki ezici galibiyetinin sonucudur bu...
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Krone 5 yıl
Yeni cihazlarda kullanacaklar büyük ihtimalle.
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PeerNet* 5 yıl
Akıllıca olmuş
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Recharged 5 yıl
Nasıl kullanacaklar bakalım.
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