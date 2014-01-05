Apple, SnappyCam uygulamasının geliştiricisi SnappyLabs'i satın aldı





Google'ın ardından bir satın alma haberi de Apple'dan geldi. Firma SnappyCam uygulamasını geliştiren SnappyLabs'ı satın aldı.





Tek kişiden oluşan SnappyLabs'ın geliştirdiği SnappyCam, iPhone kamerasını kullanarak tam çözünürlükte 20-30 kare/saniye hızında fotoğraflar çekebiliyor. Geliştirici John Papandriopoulos, Melbourne Üniversitesi'nden mezun olan bir doktora öğrencisi.





Papandriopoulos, uygulamasını ARM mimarisinin NEON komut setini temel aldığı bir algoritma üzerine inşa etmiş. Böylece iPhone'un kamerasından daha hızlı çoklu fotoğraf çeken bir uygulama ortaya çıkmış.





SnappyCam kısa sürede pek çok ülke uygulama mağazasında en iyi ücretli uygulama haline geldi ve Papandriopoulos da hatırı sayılır bir yatırım elde etmeyi başardı.





Apple'ın bu yeni teknolojiyi iOS ve OS X cihazlarının kameralarını geliştirmek için kullanacağından şüphe yok. Akıllı telefon kameralarının daha önemli hale geldiği son dönemlerde Apple'ın çok stratejik bir hamle yaptığı belirtiliyor. Apple cephesinden henüz satın alma ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

http://techcrunch.com/2014/01/04/snappylabs/