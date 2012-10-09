Apple Store uygulaması iPhone 5 için uygun hale getirildi





Altıncı nesil akıllı telefonunu 4.0 inç büyüklüğünde 1136 x 640 piksel çözünürlüklü 16:9 en boy oranına sahip bir ekranla donatan Apple, App Store'da kullanıma sunduğu sanal mağaza uygulamasını en yeni cihazı için uygun hale getirdi. iOS platformunun içerik mağazasındaki bazı uygulamaları optimizasyon eksikliği sebebiyle 3.5 inçlik bir boyutta kullanmakta olan iPhone 5 sahiplerinin uygulamalarını tam boyutlu olarak görüntüleyebilmesini sağlamak adına geliştiriciler, bir süredir yayınladıkları mobil yazılımları 16:9 oranına uygun hale getirmek için uğraşıyor.

Mevcut uygulamalar hızlı bir şekilde yeni modellerle uyumlu hale gelirken Amerikan teknoloji devi de Apple Store adlı hizmetinin desteklediği cihazlar arasına iPhone 5'i ekledi. 2.3.2 sürüm numaralı yeni güncelleme, yeni iPhone kullanıcılarını memnun etse de yıllardır uyumlu bir arayüz üzerinden işlemlerini gerçekleştiremeyen iPad sahibi müşteriler, bu duruma tepki gösterdi. Firmanın 9.7 inçlik bir ekranla gelen tabletleri için halen optimize edilmeyen resmi Apple Store uygulaması, mağazaya gitmeden iOS cihazınız yardımıyla yeni ürün ve aksesuarlar satın almanızı ve teslimatınızla ilgili durumu kontrol edebilmenizi sağlıyor. Ayrıca Apple satış görevlilerinden yardım talep edebilir, çeşitli yardım servisleri için rezervasyon gerçekleştirebilir, istediğiniz ürünü Apple Store mağazasından almak üzere rezerve edebilirsiniz.

iOS 5.0 ve üstü işletim sistemi versiyonlarının yüklü olduğu iPhone, iPad ve iPod Touch modellerine ücretsiz olarak kurabileceğiniz Apple Store uygulamasını aşağıdaki kaynak bağlantısı aracılığıyla Apple App Store üzerinden edinebilirsiniz.





http://itunes.apple.com/ca/app/apple-store/id375380948?mt=8