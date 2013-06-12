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Apple Store'lar günde 1 milyon ziyaretçi çekiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple Store'lar günde 1 milyon ziyaretçi çekiyor
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Apple, güçlü olduğu alanlardan biri olan perakende mağazacılık konusunda altın çağını yaşamaya devam ediyor.

İlki 2001 yılında açılan ve son açılan Berlin mağazası ile sayıları 407'ye yükselen Apple Store'ların tekil ziyaretçi sayısı tam tamına 1 milyona yükselmiş durumda. Bu ziyaretçi sayısıyla birlikte Apple, perakende mağazacılık sektörü için çok önemli bir kilometre taşını geride bırakmış durumda.

Apple'ın bu kilometre taşına ulaşmasının önemli sebeplerinden biri şüphesiz mağazalarına geleneksel perakendecilik kurallarıyla yaklaşmamış olması. Geleneksel mağazalardan farklı olan Apple, Apple Store'ları sadece bir alışveriş noktası olarak görmüyor. Bu kapsamda mağazada birçok eğitim faaliyetleriyle birlikte sanatsal faaliyetler de düzenleniyor. Örneğin son açılan Berlin mağazasında, farklı sanatsal faaliyetler için özel bir tiyatro sahnesi olduğunu biliyor muydunuz ?

Şu anda mağazalarını 14 ülkede işleten Apple, eylül ayında açılacak Apple Store İstanbul ile ülke sayısını 15'e yükseltecek.

Apple'ın diğer bir güçlü olduğu alan olan ve 5 yaşını dolduran App Store konusunda ise; Cook'un açıklamalarına göre bugüne kadar geliştiricilere toplam 10 milyar dolar ödeme yapıldı. Ödemenin yarısının (5 milyar) 2012-2013 dönemi arasında yapıldığını belirten Cook, bu sayının diğer üç büyük platformun geliştiricilere dağıttığı paradan 3 kat daha fazla oldunu söyledi.

Apple Store'lar günde 1 milyon ziyaretçi çekiyor

Apple Store Berlin'in içerisinde yer alan özel sahne


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Zordion 6 yıl en beğenilen s.b.
s.b.
İnşallah şu son çıkan olaylarla İstanbul mağazasını iptal etmez. Gerçi garanti iyileştirmesi, fiyat düzenlemesi ve Türkiye-Türkçe hizmet ve iyileştirmeleri yapılacaksa bu mağazalar biz tüketiciler için yüksek fayda sağlayacaktır düşüncesindeyim.

Niye bu olaylarla iptal etsin ki? Kimse boyle bi yatirimi protesto, eylem gibi sebeplerle iptal etmez. Insa ediliyor suan Zorlu Center'in icinde.
s.b.İnşallah şu son çıkan olaylarla İstanbul mağazasını iptal etmez. Gerçi garanti iyileştirmesi, fiyat düzenlemesi ve Türkiye-Türkçe hizm...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Bu konu wwdc de bahsedilmedi mi?
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s.b. 6 yıl
İnşallah şu son çıkan olaylarla İstanbul mağazasını iptal etmez. Gerçi garanti iyileştirmesi, fiyat düzenlemesi ve Türkiye-Türkçe hizmet ve iyileştirmeleri yapılacaksa bu mağazalar biz tüketiciler için yüksek fayda sağlayacaktır düşüncesindeyim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Zordion 6 yıl s.b.
s.b.
İnşallah şu son çıkan olaylarla İstanbul mağazasını iptal etmez. Gerçi garanti iyileştirmesi, fiyat düzenlemesi ve Türkiye-Türkçe hizmet ve iyileştirmeleri yapılacaksa bu mağazalar biz tüketiciler için yüksek fayda sağlayacaktır düşüncesindeyim.

Niye bu olaylarla iptal etsin ki? Kimse boyle bi yatirimi protesto, eylem gibi sebeplerle iptal etmez. Insa ediliyor suan Zorlu Center'in icinde.
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XanthiN 6 yıl
Mobil Mağazıcılık konusunda zirvede heralde herkes kabul eder
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