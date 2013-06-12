Apple Store'lar günde 1 milyon ziyaretçi çekiyor

Apple, güçlü olduğu alanlardan biri olan perakende mağazacılık konusunda altın çağını yaşamaya devam ediyor.

İlki 2001 yılında açılan ve son açılan Berlin mağazası ile sayıları 407'ye yükselen Apple Store'ların tekil ziyaretçi sayısı tam tamına 1 milyona yükselmiş durumda. Bu ziyaretçi sayısıyla birlikte Apple, perakende mağazacılık sektörü için çok önemli bir kilometre taşını geride bırakmış durumda.

Apple'ın bu kilometre taşına ulaşmasının önemli sebeplerinden biri şüphesiz mağazalarına geleneksel perakendecilik kurallarıyla yaklaşmamış olması. Geleneksel mağazalardan farklı olan Apple, Apple Store'ları sadece bir alışveriş noktası olarak görmüyor. Bu kapsamda mağazada birçok eğitim faaliyetleriyle birlikte sanatsal faaliyetler de düzenleniyor. Örneğin son açılan Berlin mağazasında, farklı sanatsal faaliyetler için özel bir tiyatro sahnesi olduğunu biliyor muydunuz ?

Şu anda mağazalarını 14 ülkede işleten Apple, eylül ayında açılacak Apple Store İstanbul ile ülke sayısını 15'e yükseltecek.

Apple'ın diğer bir güçlü olduğu alan olan ve 5 yaşını dolduran App Store konusunda ise; Cook'un açıklamalarına göre bugüne kadar geliştiricilere toplam 10 milyar dolar ödeme yapıldı. Ödemenin yarısının (5 milyar) 2012-2013 dönemi arasında yapıldığını belirten Cook, bu sayının diğer üç büyük platformun geliştiricilere dağıttığı paradan 3 kat daha fazla oldunu söyledi.

Apple Store Berlin'in içerisinde yer alan özel sahne