Apple TV'nin kumandası yenileniyor

Son dönemde yeni geliştirdiği Retina Macbook ile Watch gibi ürünler üzerinde duran Apple, The New York Times'ın haberine göre Apple TV'nin kumandasını yenilemeye hazırlanıyor.

Worldwide Developer Conference ya da kısa WWDC konferansında tanıtılabileceği belirtilen Apple TV'nin yeni kumandası, gelen bilgiler doğru çıkarsa Amazon'un Echo isimli kablosuz hoparlör modelinin kumandasıyla eşdeğer bir boyutta olacak ve hepsinden önemlisi bünyesinde TouchPad (Dokunmatik Yüzey) barındıracak. Bu yüzey üzerinden Apple TV içerisinde gezintiyi çok daha kolay hale getirmeyi planlayan şirket, "Menü" ile "Oynat/Durdur" fiziksel butonlarına ise yer vermeye devam edecek.

Apple TV'nin ayrıca kumanda güncellemesi yanında yeni kanallar, özel uygulama marketi ile dijital asistan Siri entegrasyonu gibi özellikleri de WWDC kapsamında kazanması bekleniyor. Apple TV ülkemizde 249 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://thenextweb.com/apple/2015/05/05/apple-tv-remote-redesign-will-likely-feature-a-touch-pad/