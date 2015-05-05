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Apple TV'nin kumandası yenileniyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple TV'nin kumandası yenileniyor
 
Son dönemde yeni geliştirdiği Retina Macbook ile Watch gibi ürünler üzerinde duran Apple, The New York Times'ın haberine göre Apple TV'nin kumandasını yenilemeye hazırlanıyor.
Worldwide Developer Conference ya da kısa WWDC konferansında tanıtılabileceği belirtilen Apple TV'nin yeni kumandası, gelen bilgiler doğru çıkarsa Amazon'un Echo isimli kablosuz hoparlör modelinin kumandasıyla eşdeğer bir boyutta olacak ve hepsinden önemlisi bünyesinde TouchPad (Dokunmatik Yüzey) barındıracak. Bu yüzey üzerinden Apple TV içerisinde gezintiyi çok daha kolay hale getirmeyi planlayan şirket, "Menü" ile "Oynat/Durdur" fiziksel butonlarına ise yer vermeye devam edecek.
Apple TV'nin ayrıca kumanda güncellemesi yanında yeni kanallar, özel uygulama marketi ile dijital asistan Siri entegrasyonu gibi özellikleri de WWDC kapsamında kazanması bekleniyor. Apple TV ülkemizde 249 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://thenextweb.com/apple/2015/05/05/apple-tv-remote-redesign-will-likely-feature-a-touch-pad/ Yorum Yaz
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kelebekth 4 yıl
www.kelebekth.com
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BekirTemel 4 yıl
Yeni nesil Apple Tv yi beklesin o zaman insanlar,iyi kötü bir güncelleme yapılmış cihaza sonunda.
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WB 4 yıl
Cihaz guncellemesi lazim, sadece kumanda ile eksik kalir..
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mattmurdock 4 yıl
Apple TV evimdeki olmazsa olmazlarım arasındadır. Sayesinde Tv programlarının saçmalıklarını izlemek zorunda kalmıyorum.
Fiyatı gayet uygun.
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
EEe ürün tutulmayında 250 liraya satarlar , satışlar artarsa gider aynı aleti 1000 liradan aşağıya satmazlar. Basit bir veri kablosunu bile 100 liradan satan şirketin , apple tv denilen bir elektronik ürüne 250 lira etiket koymasının sebebi budur.
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