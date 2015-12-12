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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple TV'nin uygulama marketi büyüyor

Dünyanın en değerleri teknoloji şirketinin uygulama marketiyle beraber satışa sunduğu yeni nesil Apple TV, görünüşe göre uygulama açısında büyük destek görüyor. Detaylar haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,2b
1
10
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple TV'nin uygulama marketi büyüyor

Video incelemesine burada yer verdiğimiz dördüncü nesil Apple TV, hayata sokulan uygulama marketi ile kullanıcılarına sunduğu imkanları arttırmaya devam ediyor.
Yeni nesil Apple TV bildiğiniz üzere şirket tarihinde ilk defa kendi uygulama marketi ile geliyor. 9 Eylül tarihinde ilk duyurusu yapılan dördüncü jenerasyon Apple TV, gelen bilgilere göreyse bu market içerisinde şimdiden 2,600'den fazla uygulama barındırıyor. Marketin ağırlıklı olarak oyunlardan oluştuğu belirtililirken, en çok indirilen 10 uygulama arasında ise Netflix ile Hulu gibi TV'ye uygun "eğlence odaklı" çözümlerin başı çektiği görülüyor.
Beraberinde gelen kumandanın hareket algılama özelliğiyle aynı zamanda bir oyun kontrolcüsü olarak kullanılabildiği dördüncü jenerasyon Apple TV, en çok indirilen ilk 50 içerisinde sadece 8 oyunun olmasıyla da söylendiği kadarıyla kullanıcılar tarafından "oyun konsolu" olarak benimsenmiyor.
Apple TV'nin bir televizyon altı medya cihazı olarak 2,600'den fazla uygulamaya ulaşılmış olması, Apple'ın donanım dışındaki gücünü gözler önüne seriyor.

http://www.engadget.com/2015/12/10/apple-tv-2600-apps/ Yorum Yaz
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cannburak 3 yıl en beğenilen
Şu sitenin Adını apple haber yapında hepimiz kurtulalım artık.
Adamlar sizi WWDC ye çağırmadılar diye sitede ne içerik bıraktınız ne bişey. dört bir yanımız apple haberleriyle doldu taştı arkadaş.
Şu sitenin Adını apple haber yapında hepimiz kurtulalım artık.Adamlar sizi WWDC ye çağırmadılar diye sitede ne içerik bıraktınız ne bişey. dört bir yanımız ...
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AMERICAN 3 yıl
Apple bir ara dh ye yamuk yapmıştı sonra ne oldu neler döndü dh forum oldu sana apple forum.
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Götterfunken 3 yıl
WWDC'ye çok var sakin.
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Patren 3 yıl
daha çok gelişmesi lazım
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WB 3 yıl
Browser olmadan ise yaramaz..
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kadirirdem 3 yıl
yav bu ara ne çok apple haberleri çıkıyor yeminle apple dan soğuttunuz her yer apple haberi para mı alıyorsunuz ne yapıyorsunuz.....
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yoksulseytan22 3 yıl
Adamlar Windows'u eş geçip Apple'ın tv marketiyle uğraşıyor. La bu Microsoft size neetti gardaş?
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KalemKolik 3 yıl
Bu cihaz kesinlikle ve kesinlikle A9X Soc ile gelmeliydi.Eğer bu Soc ile gelse ps3 ve xbox360dan daha iyi görsel grafikler sunabilirdi buda platformu bambaşa bir şekle sokardı. Apple konsol işine bu şekilde girebilirdi.Düşük bir donanım ile çıkması bu fırsatı şimdilik kaçırmasına sebep oldu.
Geçen haber vardı.2016 ilk çeyrek içinde apple tv donanımını güncelleyebilirmiş diye umarım gerçek olur
1 Yanıt Yanıtla
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The Islander 3 yıl KalemKolik
KalemKolik
Bu cihaz kesinlikle ve kesinlikle A9X Soc ile gelmeliydi.Eğer bu Soc ile gelse ps3 ve xbox360dan daha iyi görsel grafikler sunabilirdi buda platformu bambaşa bir şekle sokardı. Apple konsol işine bu şekilde girebilirdi.Düşük bir donanım ile çıkması bu fırsatı şimdilik kaçırmasına sebep oldu.
Geçen haber vardı.2016 ilk çeyrek içinde apple tv donanımını güncelleyebilirmiş diye umarım gerçek olur

Umarim olmaz, yeni aldik apple tv 4.jenerasyonu
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alp0007 3 yıl
Apple TVnin ne işe yaradığını bir türlü anlayamadım. Televizyon kanallarını izleyebiliyor muyuz? İzlenmiyorsa Nasıl bir tv?
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cannburak 3 yıl en beğenilen
Şu sitenin Adını apple haber yapında hepimiz kurtulalım artık.
Adamlar sizi WWDC ye çağırmadılar diye sitede ne içerik bıraktınız ne bişey. dört bir yanımız apple haberleriyle doldu taştı arkadaş.
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