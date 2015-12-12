Apple TV'nin uygulama marketi büyüyor

Video incelemesine burada yer verdiğimiz dördüncü nesil Apple TV, hayata sokulan uygulama marketi ile kullanıcılarına sunduğu imkanları arttırmaya devam ediyor.

Yeni nesil Apple TV bildiğiniz üzere şirket tarihinde ilk defa kendi uygulama marketi ile geliyor. 9 Eylül tarihinde ilk duyurusu yapılan dördüncü jenerasyon Apple TV, gelen bilgilere göreyse bu market içerisinde şimdiden 2,600'den fazla uygulama barındırıyor. Marketin ağırlıklı olarak oyunlardan oluştuğu belirtililirken, en çok indirilen 10 uygulama arasında ise Netflix ile Hulu gibi TV'ye uygun "eğlence odaklı" çözümlerin başı çektiği görülüyor.

Beraberinde gelen kumandanın hareket algılama özelliğiyle aynı zamanda bir oyun kontrolcüsü olarak kullanılabildiği dördüncü jenerasyon Apple TV, en çok indirilen ilk 50 içerisinde sadece 8 oyunun olmasıyla da söylendiği kadarıyla kullanıcılar tarafından "oyun konsolu" olarak benimsenmiyor.

Apple TV'nin bir televizyon altı medya cihazı olarak 2,600'den fazla uygulamaya ulaşılmış olması, Apple'ın donanım dışındaki gücünü gözler önüne seriyor.

http://www.engadget.com/2015/12/10/apple-tv-2600-apps/