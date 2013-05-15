Piyasaya çıkarttığı bilgisayar ve akıllı telefon modellerini yazılımsal açıdan sürekli yenileyen Apple, Thunderbolt portuna sahip Mac bilgisayarlar için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı.

Firma tarafından yayınlanan yeni v1.2 güncellemesi, Thunderbolt ve Hedef Disk Modu için kararlılık geliştirmeleri ve yeni düzeltmeleri içeriyor. Mountain Lion 10.8.3 ve üzeri sürümler ile kullanılabilir durumda olan yeni güncelleme, 1.2MB boyuta sahip olarak buradan indirilebiliyor.

Güncellemenin tam olarak yüklenmesi için bilgisayarların yeniden başlatılması ve açılışta ekrana gelen yükleme işleminin sonuna kadar beklenmesi öneriliyor.

http://support.apple.com/kb/DL1653?viewlocale=en_US&locale=en_US