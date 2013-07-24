Apple: Türkiye’deki iPhone satışları %60 arttı

3.çeyreği 35,3 milyar dolar gelir ve 32,1 milyon adet iPhone satışıyla tamamlayan Apple’da yüzler gülüyor. Çeyrekle ilgili yapılan toplantıda değerlendirmelerde bulunan Tim Cook ve ekibi, iPhone satışlarının bazı pazarlarda kendilerini şaşırtan derecede arttığını söyledi.

Bilindiği üzere Apple, şu anda dünya genelinde 3 farklı iPhone ile satışları sürdürüyor: iPhone 4, 4S ve 5. Bu üçlü sebebiyle iPhone’un ortalama satış fiyatının yıllık bazda %4 ile 27 dolar gerilediğini açıklayan Apple yetkilileri, iPhone 4’ün satışlarının bu düşüşte önemli bir paya sahip olduğunun altını çizdi.

iPhone 4 ve iPhone 5’in dünya genelinde popülerliğini sürdürdüğünü belirten Tim Cook, gelişmekte olan ülkelerde iPhone 4’ün iPhone satışlarına ciddi bir ivme kazandırdığını ifade etti. Açıklanan verilere göre iPhone satışları ön ödemeli iletişimin yaygın olduğu Türkiye ve Polonya’da %60, Hindistanta’da %400, Filipinler’de %140 artarken; gelişmiş pazarlardan ABD, Japonya ve İngiltere’de satışlar ortalama %50 artmış durumda.

Yeni Apple Store’lar yolda

Tim Cook, Apple Store’larla ilgili son verileri de değerlendirme toplantısında basınla paylaştı. Ülkemizde de ilki Zorlu AVM’de açılacak olan Apple Store’ları haftada 16,000 kişinin ziyaret ettiği ve mağaza başına gelirin 10,1 milyon dolar olduğu bilgisini veren ünlü CEO, eylül sonuna kadar dünya genelinde 9 yeni, 2013 sonuna kadar ise 27 yeni mağazayı açacaklarını açıkladı. Bunlardan biri şüphesiz Zorlu AVM’de yapımı süren ülkemizin ilk Apple Store’u olacak.

Öte yandan Apple Store İstanbul’la ilgili kulağımıza gelen son bilgileri paylaşmakta fayda var. Normalde Apple, uzun süre önce ilk mağaza ile ilgili istihdam sürecini tamamlayarak, İK tarafında eğitim sürecine başlamaya hazırlanıyordu. Bu haliyle Apple Store İstanbul’un eylül ayı içerisinde açılması bekleniyordu. Ancak gelen son bilgilere göre eğitim sürecinde yaşanan gecikmeden ötürü mağazanın açılışı, yaklaşık 1 ay yani eylül sonu-kasım başı aralığına ötelenmek zorunda kalmış durumda. Bu konuyla ilgili yeni bilgiler aldıkça sizlerle paylaşacağız.

http://www.macrumors.com/2013/07/23/apple-reports-q3-2013-quarterly-results-6-9-billion-profit-on-35-3-billion-in-revenue/