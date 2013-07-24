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Apple: Türkiye’deki iPhone satışları %60 arttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple: Türkiye’deki iPhone satışları %60 arttı
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3.çeyreği 35,3 milyar dolar gelir ve 32,1 milyon adet iPhone satışıyla tamamlayan Apple’da yüzler gülüyor. Çeyrekle ilgili yapılan toplantıda değerlendirmelerde bulunan Tim Cook ve ekibi, iPhone satışlarının bazı pazarlarda kendilerini şaşırtan derecede arttığını söyledi.

Bilindiği üzere Apple, şu anda dünya genelinde 3 farklı iPhone ile satışları sürdürüyor: iPhone 4, 4S ve 5. Bu üçlü sebebiyle iPhone’un ortalama satış fiyatının yıllık bazda %4 ile 27 dolar gerilediğini açıklayan Apple yetkilileri, iPhone 4’ün satışlarının bu düşüşte önemli bir paya sahip olduğunun altını çizdi.

iPhone 4 ve iPhone 5’in dünya genelinde popülerliğini sürdürdüğünü belirten Tim Cook, gelişmekte olan ülkelerde iPhone 4’ün iPhone satışlarına ciddi bir ivme kazandırdığını ifade etti.  Açıklanan verilere göre iPhone satışları ön ödemeli iletişimin yaygın olduğu Türkiye ve Polonya’da %60, Hindistanta’da %400, Filipinler’de %140 artarken; gelişmiş pazarlardan ABD, Japonya ve İngiltere’de satışlar ortalama %50 artmış durumda.

Yeni Apple Store’lar yolda

Tim Cook, Apple Store’larla ilgili son verileri de değerlendirme toplantısında basınla paylaştı. Ülkemizde de ilki Zorlu AVM’de açılacak olan Apple Store’ları haftada 16,000 kişinin ziyaret ettiği ve mağaza başına gelirin 10,1 milyon dolar olduğu bilgisini veren ünlü CEO, eylül sonuna kadar dünya genelinde 9 yeni, 2013 sonuna kadar ise 27 yeni mağazayı açacaklarını açıkladı. Bunlardan biri şüphesiz Zorlu AVM’de yapımı süren ülkemizin ilk Apple Store’u olacak.

Öte yandan Apple Store İstanbul’la ilgili kulağımıza gelen son bilgileri paylaşmakta fayda var. Normalde Apple, uzun süre önce ilk mağaza ile ilgili istihdam sürecini tamamlayarak, İK tarafında eğitim sürecine başlamaya hazırlanıyordu. Bu haliyle Apple Store İstanbul’un eylül ayı içerisinde açılması bekleniyordu. Ancak gelen son bilgilere göre eğitim sürecinde yaşanan gecikmeden ötürü mağazanın açılışı, yaklaşık 1 ay yani eylül sonu-kasım başı aralığına ötelenmek zorunda kalmış durumda. Bu konuyla ilgili yeni bilgiler aldıkça sizlerle paylaşacağız.


http://www.macrumors.com/2013/07/23/apple-reports-q3-2013-quarterly-results-6-9-billion-profit-on-35-3-billion-in-revenue/ Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl en beğenilen Christian Lorenz
alexmason78
Hayla iPhone 4 alan kaldı mı ya ?

Hala hayla diyen kaldı mı? Görünüşe göre maalesef ki kalmış.
1 Yanıt Yanıtla +55
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armanatilgan 6 yıl
Apple Store gelsede fiyatlar ucuzlasa biraz. Milleti kazıklayanlara bir kazıkta appledan gelsin.
1 Yanıt Yanıtla +19
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*GameOver* 6 yıl Christian Lorenz
alexmason78

Hayla iPhone 4 alan kaldı mı ya ?

neden alınmasın ? herkes 1500-2000TL iphone 5 kullanmak zorundamı
alexmason78Hayla iPhone 4 alan kaldı mı ya ?neden alınmasın ? herkes 1500-2000TL iphone 5 kullanmak zorundamı ...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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SystemApps 6 yıl
artar anacığım daha çok artar.baksanıza alışmışız kısıtlanmaya nede olsa.%50 :)
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confickerbelasi 6 yıl
aslina o kdv disindaki vergiler kalkmadigi surece her telefon gereksiz sekile pahali eger sadece kdv olsaydi suan herkesin elinde iphone5 olurdu saticilarda stok kalmazdi apple store'u coktan acmisti .
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Elder Wand 6 yıl
Şu Apple Store artık gelsin de görelim fiyatlar artacak mı azalacak mı ne olacak.Her kafadan ayrı ses çıkıyor.
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Leskodjer 6 yıl
%60 artınca satoşlar Apple Store açılış ertelenmiş direk. Gelen geçen yolmaya çalışıyor
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Fear of the Dark 6 yıl
Normal tabi andorid gibi bir çöplük olduğu sürece daha da artacak.
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Balawitz 6 yıl
İphone'um olsun n'olursa olsun diyen ergen barzolar yuzunden i4 satiyor. Baska nedeni yok. Varsa da %5 falandir baska sebeplerden alanlar.
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confickerbelasi 6 yıl Balawitz
Balawitz

İphone'um olsun n'olursa olsun diyen ergen barzolar yuzunden i4 satiyor. Baska nedeni yok. Varsa da %5 falandir baska sebeplerden alanlar.

iphone4 olsa iyi hala iphone3gs satan var.
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gopgop 6 yıl
İşte bunlarin hepsi tüketim cılgınlıgı

iphone 4 cihazim var ilk ciktiginda almiştim ama hic bi zaman niye s4um yok niye iphone 5 im yok o olsa şu cok farkli olurdu dedigim olmadi sadece yavaş biraz tek derdimiz bu iyi geciniyoruz ihtiyarla
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Anthony_Stark 6 yıl
Halen turkce siri yok ama apple[>:]
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confickerbelasi 6 yıl
yok çünkü adamlar türkçe özürlü .
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VirgilSollozzo 6 yıl
Apple urunlerini Turk insani seviyor.Ne dersek diyelim,isterse kicimizda donumuz yok hepimizde birer iPhone diyelim yine de gercekler ortada.Bilgisayar acip kapamasini bilmeyen 60 yasindaki babam iPhone'una haril haril app indiriyor.iMessage uzerinden mesajlasiyoruz.Email atiyoruz birbirimize.Watsapp'dan video resim paylasiyoruz.Ha bunlar belki cogu akilli telefonda yapilailecek seyler ama hicbir sistem ios kadar kullanici dostu,temiz ve stabil degil
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General. 6 yıl
İstanbulda Apple Store açıldı diyelim başka şehirlerden netten alış veriş yapabilirmiyiz
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confickerbelasi 6 yıl
muhtemelen yaparsın.
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