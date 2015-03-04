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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Watch, şimdiden "2015 iF Design Gold Award" ödülünü almaya hak kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple Watch, şimdiden
Apple'ın ilk olarak yeni nesil akıllı telefonlarıyla beraber kullanıcıların beğenisine sunduğu akıllı saat modeli Apple Watch, daha satışa sunulmadan "2015 iF Design Gold Award" ödülünü almaya hak kazandı.
1954 yılında bu yana düzenlenen ve şimdiye kadar 37 farklı ülkeden 2,000 ürünün almaya hak kazandığı iF Design Gold Award ödülü, aslında Apple'ın hiç de yabancı olmadığı bir noktada bulunuyor. 1985 yılından bu yana 125 ürünüyle (44 tanesi altın) iF tasarım ödülü almaya hak kazanan şirket, son olarak daha ilk söylentileriyle yeni bir sektörün oluşmasını sağlayan akıllı saati Apple Watch ile ödülü kazanmış durumda. Bu başarının haklı gerekçesi olaraksa, deri ve metal gibi klasik materyaller ile teknolojinin harmanlanmasıyla keyifli bir kullanıcı deneyimi sunabilen kişisel moda aksesuarı yaratılması gösteriliyor.
Apple'ın temel versiyon için 349$'dan satışa çıkacağı açıklanan akıllı saati Apple Watch, yüksek ihtimalle 9 Mart tarihinde San Fracisco'da düzenlecek etkinlik ile çok daha detaylı olarak tüketicilere tanıtılacak. 
 
Apple Watch, şimdiden

http://www.cultofmac.com/314092/apple-watch-wins-one-worlds-prestigious-design-awards/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Diğer markaların hakkını yiyorlar bence, yanacaksınız :(
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knnolg 4 yıl
Hep böyle derler en önce onlar alır karalama yapmayın
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AhMeTsT 4 yıl
Güzel Saate Benzio
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darkdiva 4 yıl
Adamların zaten işi gücü Apple ürünlerine tasarım ödülü vermekmiş. Çok şaşırmamak gerek. Bir kere mantık olarak piyasaya çıkmayan bir cihaza ödül vermek saçma.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Bence saat şık ama huawei watch garmin fenix 3 lg urbane varken biraz saçma kalmış moto 360 şık ama çok sorunlu bir ürün
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Fenomenon 4 yıl
Bu saate ödülü verenler kör mü?? G Watch R, moto 360, huawei watch varken elmaya anca best kids watch award düşer.
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venomboy_85 4 yıl
Malzeme kalitesi,materyel,bileşen vs diyecek bişeyim yok.
Ama konu dizayn ise, saat dediğin yuvarlak olur...
LG G Watch R kullanıcısı olarak, eğer bu ödül bir akıllı saate verilmesi gerekliyse tartışmasız bu ürün Moto 360'dır.
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YüceÜstad 4 yıl
ben çok sevdim her anlamda harika bir ürün
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donanimmami 4 yıl
Moto 360 Huawei watch Lg Urbane varken suna tasarım ödülü kim veriyor anlamak mümkün değil.
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xmasx 4 yıl
Tasarimi acayip igrenc!
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