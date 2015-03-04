Apple Watch, şimdiden "2015 iF Design Gold Award" ödülünü almaya hak kazandı

Apple'ın ilk olarak yeni nesil akıllı telefonlarıyla beraber kullanıcıların beğenisine sunduğu akıllı saat modeli Apple Watch, daha satışa sunulmadan "2015 iF Design Gold Award" ödülünü almaya hak kazandı.

1954 yılında bu yana düzenlenen ve şimdiye kadar 37 farklı ülkeden 2,000 ürünün almaya hak kazandığı iF Design Gold Award ödülü, aslında Apple'ın hiç de yabancı olmadığı bir noktada bulunuyor. 1985 yılından bu yana 125 ürünüyle (44 tanesi altın) iF tasarım ödülü almaya hak kazanan şirket, son olarak daha ilk söylentileriyle yeni bir sektörün oluşmasını sağlayan akıllı saati Apple Watch ile ödülü kazanmış durumda. Bu başarının haklı gerekçesi olaraksa, deri ve metal gibi klasik materyaller ile teknolojinin harmanlanmasıyla keyifli bir kullanıcı deneyimi sunabilen kişisel moda aksesuarı yaratılması gösteriliyor.

Apple'ın temel versiyon için 349$'dan satışa çıkacağı açıklanan akıllı saati Apple Watch, yüksek ihtimalle 9 Mart tarihinde San Fracisco'da düzenlecek etkinlik ile çok daha detaylı olarak tüketicilere tanıtılacak.

http://www.cultofmac.com/314092/apple-watch-wins-one-worlds-prestigious-design-awards/