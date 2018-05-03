Apple Watch'a Türk Telekom Muud Geldi

Türk Telekomun "moduna göre özgürce müzik" sloganıyla geliştirdiği çevrimiçi müzik uygulaması Muud, tüm Apple Watch sahiplerinde kullanılabilir hale geldi. Uygulamanın Apple Watch desteğini direkt Türk Telekom duyurdu. Artık Apple Watch kullanıcıları Muud'un 4 milyona yakın yerli ve yabancı şarkının yer aldığı şarkı arşivine ve başka cihazlarda oluşturduğu müzik listelerine, favori şarkılarına her yerden ulaşabilecekler.

Apple Watch kullanıcıları Muud'un tüm özelliklerini akıllı saatlerinden kullanabilecekler. Dilerlerse başka cihazlardan oluşturdukları listeleri kontrol edebilir veya akıllı saat üzerinden kendi listelerini oluşturabilecekler. Muud içerisinde bulunan "Nasıl hissediyorsun?" başlığı altındaki; aşık, mutlu ve hüzünlü gibi, "Ne yapıyorsun?" başlığı altında yer alan yemek, uyku, spor, "Müziğin nasıl olsun?" başlığı altında ise hareketli, sakin ve nostaljik gibi modunuza uygun listeleri de akıllı saatinizden kontrol edebilecekler.

Türk Telekom Mood'a ilk kez abone olanlar ilk bir aylık Premium aboneliğinden ücretsiz faydalanabilecekler. Premium abone olan kullanıcılara çevrim dışı dinleme özelliği sunan uygulama sayesinde, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çevrimdışı seçtikleri şarkıları da dinleyebilecekler.