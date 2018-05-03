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Apple Watch'a Türk Telekom Muud Geldi

Türk Telekom'un müzik platformu Muud'a Apple Watch desteği geldi. Artık Apple'ın akıllı saatini kullananlar yeni bir müzik dinleme uygulamasını daha kazanmış oldu.
1 yıl
2,5b
1
14
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Apple Watch'a Türk Telekom Muud Geldi
Türk Telekomun "moduna göre özgürce müzik" sloganıyla geliştirdiği çevrimiçi müzik uygulaması Muud, tüm Apple Watch sahiplerinde kullanılabilir hale geldi. Uygulamanın Apple Watch desteğini direkt Türk Telekom duyurdu. Artık Apple Watch kullanıcıları Muud'un 4 milyona yakın yerli ve yabancı şarkının yer aldığı şarkı arşivine ve başka cihazlarda oluşturduğu müzik listelerine, favori şarkılarına her yerden ulaşabilecekler.
Apple Watch kullanıcıları Muud'un tüm özelliklerini akıllı saatlerinden kullanabilecekler. Dilerlerse başka cihazlardan oluşturdukları listeleri kontrol edebilir veya akıllı saat üzerinden kendi listelerini oluşturabilecekler. Muud içerisinde bulunan "Nasıl hissediyorsun?" başlığı altındaki; aşık, mutlu ve hüzünlü gibi, "Ne yapıyorsun?" başlığı altında yer alan yemek, uyku, spor, "Müziğin nasıl olsun?" başlığı altında ise hareketli, sakin ve nostaljik gibi modunuza uygun listeleri de akıllı saatinizden kontrol edebilecekler. 
Türk Telekom Mood'a ilk kez abone olanlar ilk bir aylık Premium aboneliğinden ücretsiz faydalanabilecekler. Premium abone olan kullanıcılara çevrim dışı dinleme özelliği sunan uygulama sayesinde, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çevrimdışı seçtikleri şarkıları da dinleyebilecekler.

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defected 1 yıl en beğenilen
spotify varken neden bunu kullanayım?
geçiniz
1 Yanıt Yanıtla +8
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astegon 1 yıl NevNiyaz
Fizy de milli onu da kullan.
Muud milli kullan kullan.
3 gün sonra "Şu şarkı neden muud'da yok" deme ama...
Bak fizy de ne yaptılar, bir çok şarkı telif hakları sebebiyle çıktı. 30 sn versiyonlar kaldı geriye. Oldu fizy sana çöp.
Fizy de milli onu da kullan.Muud milli kullan kullan.3 gün sonra "Şu şarkı neden muud'da yok" deme ama...Bak fizy de ne yaptılar, bir çok şarkı ...
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V4LKyR 1 yıl
İngilizcedeki "mood" u muud yapmışlar.
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ysuleymany 1 yıl
Muud pemium üyelikte 256 veya 320 kbps mp3 indirip arabada dinleyebilir miyiz?
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astegon 1 yıl
Bence arkadaş gidip Vestel akıllı saati kullansın. Ne de olsa milli.
Di mi paşam...
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Marrusia 1 yıl
Selfy prem kodu varken kullanayim dedimde 5 para etmez 1 ay kullanabildim spoti geri dondum
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jayzdmx 1 yıl
İstemez
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mustafaaydemir 1 yıl
Türk telwkom mu aman aman uzak olsun benden
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NevNiyaz 1 yıl defected
sen geç! Milli olduğu için her türlü kullanırım. Başlıcam keyfinize.
3 Yanıt Yanıtla
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astegon 1 yıl NevNiyaz
Fizy de milli onu da kullan.
Muud milli kullan kullan.
3 gün sonra "Şu şarkı neden muud'da yok" deme ama...
Bak fizy de ne yaptılar, bir çok şarkı telif hakları sebebiyle çıktı. 30 sn versiyonlar kaldı geriye. Oldu fizy sana çöp.
Yanıtla +5
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pisst0n 1 yıl NevNiyaz
Telekom Arapların yalnız:d
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defected 1 yıl NevNiyaz
NevNiyaz

sen geç! Milli olduğu için her türlü kullanırım. Başlıcam keyfinize.

boş konuşma

önce güney kore ya da japon ya da amerikan herneyse cep telefonu kullanmayı bırak

anlamsız şovlarını sonra yaparsın
1 Yanıt Yanıtla
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defected 1 yıl en beğenilen
spotify varken neden bunu kullanayım?
geçiniz
2 Yanıt Yanıtla +8
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esmerbuyucu 1 yıl defected
Zaten bu haber Apple Watch kullananlar için yapılmış. Spotify'ın daha AW desteği yok.
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V4LKyR 1 yıl
İngilizcedeki "mood" u muud yapmışlar.
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uygulama haber, türk telekom muud ve
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