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Google Haritalar servisi hediye dağıtmaya hazırlanıyor

Google, Haritalar servisinde Yerel Rehber programı dahilinde hediyeler dağıtmaya hazırlanıyor. Yeni Yerel Rehberler programıyla fotoğraflar yükleyip, bilgiler girerek hediyeler kazanılması sağlanacak.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Google Haritalar servisi hediye dağıtmaya hazırlanıyor
Google, Haritalar hizmetinde yer alan Yerel Rehberler platformunda güncellemeye giderek, kullanıcılara çeşitli hediyeler dağıtıyor. Yerel Rehberler özelliğinin daha da yaygınlaşmasını hedefleyen şirket, bu kapsamda indirimli dijital film kiralamadan, ücretsiz Google Play Müzik içeriğine kadar bir çok ödül dağıtırken, yeni yapacağı anlaşma doğrultusunda bedava sinema bileti ve indirimli tiyatro bileti hediye edecek.
Sistem gayet basit. Gitmiş olduğunuz yerler hakkında fotoğraf, yorum veya bilgileri Goolge Maps'e ekleyerek seviyenizi yükseltmiş ve puanlar kazanmış olacaksınız. Ayrıca, eğer gördüğünüz bir mekan/yer Google Haritalar'da kayıtlı değilse ekstra puan kazanmanız sağlanıyor. Eğer siz gittiğiniz mekan/yer hakkında bilgi eklemeyi unutmuşsanız geri dönüp o mekana/yere gitmenize gerek yok. Google Maps size bildirim göndererek orası hakkında bilgi eklemenize olanak tanıyor.
Atom Tickets ile ortaklık görüşmelerini sürdüren şirket, bu bağlamda tiyatro biletlerinde indirim sağlarken, ücretsiz sinema bileti de dağıtacak. İndirimli veya ücretsiz bilet kazanımı için sadece puan toplamanız değil, Google tarafından belirtilen görevleri yerine getirilmesi gerekecek. Şuan için görevler hakkında her hangi bir bilgi bulunmadığını da belirtelim.

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Artunç 1 yıl
Bu iş yok puanla veya bedava sinema bileti ile olmaz bence. Yani tamam hiç yoktan iyi sayılır bu hediyeler. Ama günümüzde para kazandırmadıktan sonra yapılan bu uygulamanın ciddi bir verimi olmaz bana göre. Zaten gönüllü kişiler eklemeler yapıyor herkesin malumu ki onlar da zaten para kazanma arzusu ile yapmıyorlar bu işi.
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zero fear 1 yıl
Ben zaten hediye almadan da katkı sağlamaya çalışıyorum.
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Vega 1 yıl
Google haritalar özelliğinin uydu görünümü uzun zamandır çalışmıyor.Yakınlaştırma yapıyorsun resim bulanık çıkıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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flegga34 1 yıl Vega
AlpineQuest programı çok iyi denemenizi tavsiye ederim
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Tengrist 1 yıl
İşim olmaz bedava Amelelik mi yapıcam tut parayla adam çalıştır Fareyi peynirle kandırmak düşüncesi bu
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ozbey08 1 yıl
youtube gibi para versin yerel rehberlere ilçede fotoğrafını çekmediğim,bilgilerini girmediğim esnaf kalmaz. Ama google bizi beleş amele olarak görüyor. kendisi bu işten milyarlarca dolar kar elde edecek bizse boş kuru kuruya onlara para kazandıracağız. yok öyle yağma
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