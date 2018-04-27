Google Haritalar servisi hediye dağıtmaya hazırlanıyor

Google, Haritalar hizmetinde yer alan Yerel Rehberler platformunda güncellemeye giderek, kullanıcılara çeşitli hediyeler dağıtıyor. Yerel Rehberler özelliğinin daha da yaygınlaşmasını hedefleyen şirket, bu kapsamda indirimli dijital film kiralamadan, ücretsiz Google Play Müzik içeriğine kadar bir çok ödül dağıtırken, yeni yapacağı anlaşma doğrultusunda bedava sinema bileti ve indirimli tiyatro bileti hediye edecek.

Sistem gayet basit. Gitmiş olduğunuz yerler hakkında fotoğraf, yorum veya bilgileri Goolge Maps'e ekleyerek seviyenizi yükseltmiş ve puanlar kazanmış olacaksınız. Ayrıca, eğer gördüğünüz bir mekan/yer Google Haritalar'da kayıtlı değilse ekstra puan kazanmanız sağlanıyor. Eğer siz gittiğiniz mekan/yer hakkında bilgi eklemeyi unutmuşsanız geri dönüp o mekana/yere gitmenize gerek yok. Google Maps size bildirim göndererek orası hakkında bilgi eklemenize olanak tanıyor.

Atom Tickets ile ortaklık görüşmelerini sürdüren şirket, bu bağlamda tiyatro biletlerinde indirim sağlarken, ücretsiz sinema bileti de dağıtacak. İndirimli veya ücretsiz bilet kazanımı için sadece puan toplamanız değil, Google tarafından belirtilen görevleri yerine getirilmesi gerekecek. Şuan için görevler hakkında her hangi bir bilgi bulunmadığını da belirtelim.