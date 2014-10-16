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Apple Watch’a uygulama desteği geliyor

Apple yeni iPad’lerin tanıtıldığı etkinlikte akıllı saati için de güzel haberler verdi. 2015’in başında gelecek olan Apple Watch’a üçüncü şahıslar tarafından geliştirilmiş yazılımlar yüklenebilecek.
4 yıl
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12
iPhone
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple Watch’a uygulama desteği geliyor
Apple yeni iPad’lerin tanıtıldığı etkinlikte akıllı saati için de güzel haberler verdi. 2015’in başında gelecek olan Apple Watch’a üçüncü şahıslar tarafından geliştirilmiş yazılımlar yüklenebilecek.

Eylül ayında iPhone 6 ve 6 Plus ile birlikte tanıtılan Apple Watch’ün üçüncü şahıslar tarafından geliştirilmiş yazılımlar konusunda ne gibi meziyetlere sahip olacağı merak konusu olarak kalmıştı. Bu konuda kafalarda oluşan soru işaretlerini gideren Apple, WatchKit adını verdiği yeni SDK’yı duyurdu.

Geliştiricilerin Apple Watch ile uyumlu yazılımlar geliştirebilmesine olanak tanıyacak olan olan yeni yazılım geliştirme kiti, Apple Watch çıkmadan önce yayınlanacak. Bu sayede saat piyasaya çıktığı anda zengin bir üçüncü şahıs yazılım desteği de kullanıcıları karşılamış olacak.

Apple’ın yeni saatinde kullandığı yazılıma dair detaylar SDK ile birlikte gün yüzüne çıkmış oldu. Saatin üzerinde saf haliyle iOS işletim sistemi çalışmıyor. Bunun yerine Watch OS adı verilen, iOS temelli optimize edilmiş bir versiyon mevcut. SDK ile geliştirilen uygulamalar da işte bu temelde derlenmiş olacak. Henüz kesin bir bilgi yok ancak 30 farklı alternatif ve 349 Dolar’dan başlayan fiyatlar ile Apple Watch’un Şubat ayında Apple Store’lara adım atmış olabileceği konuşuluyor.
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Gece772 4 yıl
Apple parayı çuvalla götür
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MrKemal17 4 yıl
Apple Watch'ta suya dayanıklılık var mı?
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ahmet. 4 yıl MrKemal17
MrKemal17

Apple Watch'ta suya dayanıklılık var mı?

Bir IP sertifikalandırması açıklanmadı ancak temel ölçüde suya dayanıklı olduğu ifade ediliyor. Su sıçraması ve kısmen suyla temas ölçüsünde dayanıklı ama havuza girdiğinde kolundan çıkaracaksın denilecek muhtemelen.
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Melikşah 4 yıl
Forumdakilere gore Apple 3 yıldır iflas ediyor zaten.
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Xloud 4 yıl
Çirkin.
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Üfler 4 yıl
:D
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pesartik15 4 yıl
Şu ucubeye para verecek olan varmı
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Erasmus78 4 yıl
Muhtemelen piyasaya ciktiginde binlerce uygulama hazir olacak. Bu da Apple watch i Android watch ailesinin bir kac adim onune gecirecek.
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simbilli 4 yıl Erasmus78
Erasmus78
Muhtemelen piyasaya ciktiginde binlerce uygulama hazir olacak. Bu da Apple watch i Android watch ailesinin bir kac adim onune gecirecek.

Muhtelemen applea karsı guvenin bos cıkacak. Android weardan 2 ay aonra gelen desteğin nasıl androidi gecebilecegini dusunuyorsun anlmaıyorum. Androidin 5.0 gectigini ve materyal tasarımın saat ve telefona uyumunu gelistiriciler bos gecmeyecektir. Apple ın cok az omru kaldi.
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EzoBride 4 yıl junkieismylord-
junkieismylord-

Çöp

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