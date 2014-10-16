Apple Watch’a uygulama desteği geliyor

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Apple yeni iPad’lerin tanıtıldığı etkinlikte akıllı saati için de güzel haberler verdi. 2015’in başında gelecek olan Apple Watch’a üçüncü şahıslar tarafından geliştirilmiş yazılımlar yüklenebilecek.Eylül ayında iPhone 6 ve 6 Plus ile birlikte tanıtılan Apple Watch’ün üçüncü şahıslar tarafından geliştirilmiş yazılımlar konusunda ne gibi meziyetlere sahip olacağı merak konusu olarak kalmıştı. Bu konuda kafalarda oluşan soru işaretlerini gideren Apple, WatchKit adını verdiği yeni SDK’yı duyurdu.Geliştiricilerin Apple Watch ile uyumlu yazılımlar geliştirebilmesine olanak tanıyacak olan olan yeni yazılım geliştirme kiti, Apple Watch çıkmadan önce yayınlanacak. Bu sayede saat piyasaya çıktığı anda zengin bir üçüncü şahıs yazılım desteği de kullanıcıları karşılamış olacak.Apple’ın yeni saatinde kullandığı yazılıma dair detaylar SDK ile birlikte gün yüzüne çıkmış oldu. Saatin üzerinde saf haliyle iOS işletim sistemi çalışmıyor. Bunun yerine Watch OS adı verilen, iOS temelli optimize edilmiş bir versiyon mevcut. SDK ile geliştirilen uygulamalar da işte bu temelde derlenmiş olacak. Henüz kesin bir bilgi yok ancak 30 farklı alternatif ve 349 Dolar’dan başlayan fiyatlar ile Apple Watch’un Şubat ayında Apple Store’lara adım atmış olabileceği konuşuluyor.