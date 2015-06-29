Apple Watch'u altın kaplamaya dönüştürdüler!

Geçtiğimiz aylarda Amerikalı teknoloji devi Apple tarafından piyasaya sürülen Apple Watch modelleri arasında en etkileyici olanı 18 ayar altınla işlenmiş Apple Watch Edition olsa da, bu modelin 10 bin doların üzerindeki fiyatı akıllı saati birçok kullanıcı için ulaşılamaz kılıyor. Ancak altın kaplama konusunda yüz yıla yakın bir deneyime sahip olan WatchPlate firması tarafından başlatılan yeni bir uygulama, kullanıcıların 549 dolarlık standart Apple Watch modellerini Apple Watch Edition benzeri altın kaplama akıllı saatlere dönüştürmelerine olanak sağlıyor.



Altın kaplama tekniği alüminyum kaplama Apple Watch Sport modellerine uygulanamadığı için paslanmaz çelik Apple Watch modellerini kabul eden WatchPlate, kendilerine gönderilen paslanmaz çelik modelleri 18 ayar altın kaplama yaparak sarı veya roze altın modellerine dönüştürüyor. Bu kapsamlı işlemi 399 dolar karşılığında yapan WatchPlate, Apple Watch Edition benzeri bu yenilenmiş akıllı saatleri üç dört gün içerisinde sahiplerine geri gönderiyor.



Ayrıca Edition serisi Apple Watch'ları sekiz model seçeneğiyle piyasaya süren Apple'ın aksine birçok çeşitli renk ve model kombinasyonu oluşturan WatchPlate, kullanıcılara normalde var olmayan seçenekler de sunabiliyor. Mayıs ayından beri uygulanan bu işleme ilk başlarda şüpheyle yaklaşılmış olsa da, bu işleme tabi tutulan akıllı saatlerde şimdilik herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı belirtiliyor.

