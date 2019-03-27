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Apple TV ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple’a kötü haber: TV+’ın isim hakkı Turkcell’de!

Apple'ın yeni tanıttığı TV servisi Apple TV+'ın ülkemizde isim değişikliğine gidebilir. TV+’ın Türkiye’deki isim hakları Turkcell’in elinde bulunuyor. İşte detaylar:
1 ay
10,7b
1
48
apple tv
Yusuf Akbaş
Yazar
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Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte yeni servislerini tanıttı. Merakla beklenen Netflix rakibi platformunu da tanıtan Apple, bu servise Apple TV+ ismini verdi. Apple’ı ülkemizde büyük bir sorun bekliyor. TV+’ın isim hakkı Turkcell’in elinde bulunuyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun verilerine göre Turkcell, 2017 yılında ‘tv+’ isminin marka hakkını almak için başvuruda bulunmuş ve 18 Kasım 2018’de markayı tescil ettirerek marka ve patent haklarını elde etmiş. Markanın kapsamına baktığımızda dijital yayınlar da dahil olmak çok geniş kapsamda geçerliliği olduğunu görüyoruz.

Konuyla ilgili olarak Habertürk’e açıklamalarda bulunan Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, “Türkiye’de TV+’ın isim hakkı bizde. Apple da bu yeni servisiyle buraya geldiğinde, bu markanın zaten alınmış olduğunu görecek. Logo bile neredeyse aynı, biz büyük onlar küçük harfle yazıyor” dedi.

TV'nin isim hakkı Apple'da

Apple’ın web sitesini ve sosyal medya kanallarını incelediğimizde platformun “TV+” olarak değil “Apple TV+” olarak adlandırıldığını görüyoruz. Fakat bu servisin logosuna baktığımızda solda Apple logosu sağında da küçük harflere ‘tv+’ ifadesine yer veriliyor.

Öte yandan Türk Patent ve Marka Kurumu’nun verilerine göre Apple’ın sahip olduğu markalara baktığımızda geçtiğimiz hafta ‘tv’ isimli markayı tescil ettiğini görüyoruz. Ayrıca ‘apple tv’nin marka hakkını da elinde bulunduruyor. Apple TV+ markasının, Turkcell’in sahip olduğu marka haklarını ihlal edip etmediği henüz bilinmiyor.

İsmini değiştirmesi gerekebilir 

Canlı yayın platformu Periscope'un isim haklarının başka bir firmada bulunması nedeniyle mahkeme kararıyla adını değiştirmek zorunda kalmıştı. Periscope ismini Scope olarak değiştirdi. Apple'ın da isim değişikliğine gitmesi gerekebilir. Apple ve Turkcell arasındaki marka savaşının nasıl olacağı merak konusu.

Apple, benzer sorunu Şili'de de yaşayabilir. Şili'de TV+ adında bir televizyon kanalı bulunuyor. TV+, Şili'nin en eski televizyon kanalı olma özelliği taşıyor. Apple TV+, önümüzdeki Sonbahar aylarında Türkiye'de kullanıma sunulacak.

Turkcell TV+’a Netflix geliyor

Turkcell TV+’ı evde kullanılan müşteriler için müjdeli haber geldi. TV+ kutularına Netflix uygulaması geliyor. İki firma arasındaki görüşmeler sürüyor. Görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasının ardından TV+ kullanıcıları Netflix kütüphanesindeki içerikleri izleyebilecek.


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Rajeesh 1 ay en beğenilen
tim cook aradı, çok üzgünmüş. dünden beri uyuyamıyormuş isim gitti diye
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interwap 1 ay
Apple'ın da isim değişikliğine gitmesi gerekebilir. Apple ve Turkcell arasındaki marka savaşının nasıl olacağı merak konusu.

Ya siz bu yazdıklarınıza inanıyor musunuz? Apple isim mi değiştirecek? Apple;
- s. a. Buralarda benim kullanmam gereken bir isim vardı. Gördünüz mü?
- Ağam buyir.
Aksi halde Turkcell Apple'dan bir tane cihaz alabilir mi?
Apple'ın da isim değişikliğine gitmesi gerekebilir. Apple ve Turkcell arasındaki marka savaşının nasıl olacağı merak konusu.Ya siz bu yazdıklarınız...
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korayalttantire 1 ay
Turkcell TV'yi baya korku salmis anlasilan. Resmen kendi reklamlarini yapmak icin haber uretmisler. Bugunku ikinci haber. Apple bir cozumunu bulur merak etmeyin. Onemli olan isim degil, kalite.
Turkcell TV'yi baya korku salmis anlasilan. Resmen kendi reklamlarini yapmak icin haber uretmisler. Bugunku ikinci haber. Apple bir cozumunu bulur merak etmeyin...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Eric Theodore Cartman. 1 ay
O değil de tv+ netflixi getiriyor tivibu halâ kanal silecem diye uğraşıyor ya lanet
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seyhmus21 1 ay
Turkcell Dergilik olmadan önce İos 4-5-6 da dergi reyonu vardı ve dergi okunabiliyordu ios 7 ile beraber arayüz değişince rafa kaldırıldı sonra news+ ile yeniden gündeme getirdiler.Tv olayına gelirsek Apne ple tv+ den önce itunes ile film dizi kiralabilir ve satın alınabiliyordu ios'un eski sürümlerinde satın alıp indirme yerini abonelik ile sınırsız stream yaparak film dizi izlemeye bıraktı Apple netflix'i yanına almadı Hbo Showtime ve birkaç platform ile anlaştı onların dizileri de bi kaç dizi dışında tırt ama bu haliyle bile Turkcell TV+ ezer geçer.Turkcell Tv'de bir kez içerik yok Blu tv de bile Sıfır bir Bozkır Bartu Ben gibi orjinal içerikler varken Turkcell Tv+ onun bunun artıklarını toplayıp servis ediyor Umarım Apple Tv+ geldiği zaman Turkcell bela olmaz başına
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ramis78 1 ay
as bayrakları as
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SEO-Uzmanı 1 ay
birden aklıma Amiga500+plus geldi :)
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csh 1 ay SEO-Uzmanı
Ne guzel gunlerdi gercekten. Ozledim o gunleri.
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Ömerayhan 1 ay
Forum andaval dolu TURKcell kötüleyip Apple halleder ah yüce apple ah yüce amerika moduna girmişler. Yargıda sonuç alsın Turkcell bak nasıl değiştiriyor paşa paşa. Öyle bi dünya yok.
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Türküdiyar 1 ay Ömerayhan
Ömerayhan
Forum andaval dolu TURKcell kötüleyip Apple halleder ah yüce apple ah yüce amerika moduna girmişler. Yargıda sonuç alsın Turkcell bak nasıl değiştiriyor paşa paşa. Öyle bi dünya yok.

biri de demiş turkcell appleden ürün alabilir mi...
zekaya bak. İsim hakkının ne olduğunu bilmeden gelmiş yorum yapıyor bebe. Apple bildiğin turkcelli kopyalamış hem dergilik uygulamasıyla hem tv+ ile. Bu da turkcelin ne kadar doğru iş yaptığını gösteriyor. Üstelik türkcelin paycelini de bir nebze araklamış apple. Artık kopyalamaktan başka bir iş bilmiyorlar
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Çağdaş ÖZGÜR 1 ay
Tv ve Tv+ tanımlar dünyada genel tanımlardır. Apple Tv+ tanımı ile türkcell taliflerini ihlal etmiş sayılmaz. sadece türkiyede değil dünyanın bit çok ülkesinde tv+ tanımı %90 telif olarak alınmış durumda zaten. Apple Tv+ olarak girdiğinde hiç bir sıkıntı çıkmyacaktır.
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AirSupport 1 ay
Turkcell’i gram sevmem ama TV+ bence güzel hizmet ha Apple TV+ olarak gelir buraya yine yırtar, oldu ki mahkemelik oldular Turkcell geri adım atar gibi.
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Extreme Victory 1 ay
hic birsey olmaz apple > turkcell.
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Çağdaş ÖZGÜR 1 ay Extreme Victory
Turkcell apple ürünlerinden çok fazla ekmek yiyor tv reklamlarını dahi ortak yayınlıyorlar bu konuda Apple'a zorluk çıkarması Turkcell'e kayıp olarka döner.
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burakdc 1 ay
Muhetemelen burada yapılacak yapılacak bır anlasmaya gore ısım degısecektır ama hangı sırketın ısmı o tartısılır. Benım fıkrım apple gereklı parayı turkcelle odeyecek ısım hakkını satın alacak apple tv+ ı kullanacak turkcell ıse baska bır ısımle falıyet gosterecek eger ıs cok uzarsa apple turkcelı satın alıp ısletmeyı kendı bıle yapabılır yok oda olmaz bızım turkcellımız agır basar dıyorsanız turkıyede encok satan 2 markadan ılkı olan apple urunlerını bır daha satamaz 3 aya kadar ıflas edıp dukkanı kapatırlar benden demesi bos yere mıllıyetcılık kasmaya gerek yok.
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Askaparta 1 ay
Ha ha, yola gel elma, Netflix de geliyor, haydi Tv+'a.
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