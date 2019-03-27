Apple’a kötü haber: TV+’ın isim hakkı Turkcell’de!

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun verilerine göre Turkcell, 2017 yılında ‘tv+’ isminin marka hakkını almak için başvuruda bulunmuş ve 18 Kasım 2018’de markayı tescil ettirerek marka ve patent haklarını elde etmiş. Markanın kapsamına baktığımızda dijital yayınlar da dahil olmak çok geniş kapsamda geçerliliği olduğunu görüyoruz.
Konuyla ilgili olarak Habertürk’e açıklamalarda bulunan Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, “Türkiye’de TV+’ın isim hakkı bizde. Apple da bu yeni servisiyle buraya geldiğinde, bu markanın zaten alınmış olduğunu görecek. Logo bile neredeyse aynı, biz büyük onlar küçük harfle yazıyor” dedi.
TV'nin isim hakkı Apple'da
Apple’ın web sitesini ve sosyal medya kanallarını incelediğimizde platformun “TV+” olarak değil “Apple TV+” olarak adlandırıldığını görüyoruz. Fakat bu servisin logosuna baktığımızda solda Apple logosu sağında da küçük harflere ‘tv+’ ifadesine yer veriliyor.
Öte yandan Türk Patent ve Marka Kurumu’nun verilerine göre Apple’ın sahip olduğu markalara baktığımızda geçtiğimiz hafta ‘tv’ isimli markayı tescil ettiğini görüyoruz. Ayrıca ‘apple tv’nin marka hakkını da elinde bulunduruyor. Apple TV+ markasının, Turkcell’in sahip olduğu marka haklarını ihlal edip etmediği henüz bilinmiyor.
İsmini değiştirmesi gerekebilir
Canlı yayın platformu Periscope'un isim haklarının başka bir firmada bulunması nedeniyle mahkeme kararıyla adını değiştirmek zorunda kalmıştı. Periscope ismini Scope olarak değiştirdi. Apple'ın da isim değişikliğine gitmesi gerekebilir. Apple ve Turkcell arasındaki marka savaşının nasıl olacağı merak konusu.
Turkcell TV+’a Netflix geliyor
Turkcell TV+’ı evde kullanılan müşteriler için müjdeli haber geldi. TV+ kutularına Netflix uygulaması geliyor. İki firma arasındaki görüşmeler sürüyor. Görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasının ardından TV+ kullanıcıları Netflix kütüphanesindeki içerikleri izleyebilecek.
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Ya siz bu yazdıklarınıza inanıyor musunuz? Apple isim mi değiştirecek? Apple;
- s. a. Buralarda benim kullanmam gereken bir isim vardı. Gördünüz mü?
- Ağam buyir.
Aksi halde Turkcell Apple'dan bir tane cihaz alabilir mi?