Apple’a kötü haber: TV+’ın isim hakkı Turkcell’de!

Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte yeni servislerini tanıttı. Merakla beklenen Netflix rakibi platformunu da tanıtan Apple, bu servise Apple TV+ ismini verdi. Apple’ı ülkemizde büyük bir sorun bekliyor. TV+’ın isim hakkı Turkcell’in elinde bulunuyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun verilerine göre Turkcell, 2017 yılında ‘tv+’ isminin marka hakkını almak için başvuruda bulunmuş ve 18 Kasım 2018’de markayı tescil ettirerek marka ve patent haklarını elde etmiş. Markanın kapsamına baktığımızda dijital yayınlar da dahil olmak çok geniş kapsamda geçerliliği olduğunu görüyoruz.

Konuyla ilgili olarak Habertürk’e açıklamalarda bulunan Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, “Türkiye’de TV+’ın isim hakkı bizde. Apple da bu yeni servisiyle buraya geldiğinde, bu markanın zaten alınmış olduğunu görecek. Logo bile neredeyse aynı, biz büyük onlar küçük harfle yazıyor” dedi.

TV'nin isim hakkı Apple'da

Apple’ın web sitesini ve sosyal medya kanallarını incelediğimizde platformun “TV+” olarak değil “Apple TV+” olarak adlandırıldığını görüyoruz. Fakat bu servisin logosuna baktığımızda solda Apple logosu sağında da küçük harflere ‘tv+’ ifadesine yer veriliyor.

Öte yandan Türk Patent ve Marka Kurumu’nun verilerine göre Apple’ın sahip olduğu markalara baktığımızda geçtiğimiz hafta ‘tv’ isimli markayı tescil ettiğini görüyoruz. Ayrıca ‘apple tv’nin marka hakkını da elinde bulunduruyor. Apple TV+ markasının, Turkcell’in sahip olduğu marka haklarını ihlal edip etmediği henüz bilinmiyor.

İsmini değiştirmesi gerekebilir

Canlı yayın platformu Periscope'un isim haklarının başka bir firmada bulunması nedeniyle mahkeme kararıyla adını değiştirmek zorunda kalmıştı. Periscope ismini Scope olarak değiştirdi. Apple'ın da isim değişikliğine gitmesi gerekebilir. Apple ve Turkcell arasındaki marka savaşının nasıl olacağı merak konusu.

Apple, benzer sorunu Şili'de de yaşayabilir. Şili'de TV+ adında bir televizyon kanalı bulunuyor. TV+, Şili'nin en eski televizyon kanalı olma özelliği taşıyor. Apple TV+, önümüzdeki Sonbahar aylarında Türkiye'de kullanıma sunulacak.

Turkcell TV+’a Netflix geliyor

Turkcell TV+’ı evde kullanılan müşteriler için müjdeli haber geldi. TV+ kutularına Netflix uygulaması geliyor. İki firma arasındaki görüşmeler sürüyor. Görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasının ardından TV+ kullanıcıları Netflix kütüphanesindeki içerikleri izleyebilecek.