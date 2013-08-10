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Apple belirli Samsung cihazları üzerinde yasaklama kararı aldırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple belirli Samsung cihazları üzerinde yasaklama kararı aldırdı


Bir süre önce Samsung'un AT&T operatörü ile uyumlu iPhone 4 ve iPad 2 modellerinin patent ihlali nedeniyle aldırdığı yasak kararı Obama yönetimi tarafından veto edilmişti.

Bu vetonun yankıları sürerken, bu kez Apple yasak kararı aldırdı. 2011 yılında Apple'ın bazı patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Samsung aleyhine açtığı dava neticelendi ve o dönem ihlal konusu olan mobil cihazların satışı yasaklandı. Alınan karar gereği yasak 60 gün içerisinde uygulamaya konacak. Yine bu süre içerisinde Obama yönetimi kararı gözden geçirecek.

İhlal konusu olan iki patentten birisi Steve Jobs'ın bizzat aldığı dokunmatik ekranla ilgili iken, diğeri ise iPhone'a takılan kulaklık veya diğer aksesuarların algılanması ile ilgili.

Samsung tarafında ise davanın içeriği nedeniyle Obama yönetiminden bir veto beklentisi oluştu. Ancak şimdilik bunun garantisi yok. Apple ayrıca geçen yıl sonuçlanan 1 milyar dolarlık tazminat davasının bozulması kararı için başvuruda bulunarak yeni duruşmanın bir an evvel yapılmasını talep etti.

http://9to5mac.com/2013/08/09/apple-wins-itc-ruling-some-samsung-devices-to-receive-us-import-ban/ Yorum Yaz
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FFadeleSS 6 yıl en beğenilen
Şimdi görelim seni obama efendi...
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Virtual Reality 6 yıl
Hadi bakalım, Obama' nın ne olduğu şimdi ortaya çıkacak. Küresel bir lider mi? yoksa sadece ABD kökenli şirketlerin çıkarını korumak için o makama getirilmiş bir lider mi?
Hep birlikte göreceğiz.
Hadi bakalım, Obama' nın ne olduğu şimdi ortaya çıkacak. Küresel bir lider mi? yoksa sadece ABD kökenli şirketlerin çıkarını korumak için o makama getirilmiş bi...
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join4freee 6 yıl
Bakalım ne kadar 'küresel lider' bu Obama...
1 Yanıt Yanıtla +7
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Marquis-de-Sade. 6 yıl
Herkes Obama'ya yüklenmiş arkadaş ülkeye başka bir firma gelip benim yerli malımı yasaklatmak istiyorsa el koyarım haklıda olsa haksız da olsa. Bu benim ülkemin malı sen kimsin ki dışarıdan gelip benim ülkemdeki operatör firmayla anlaşıp yasaklatıyorsun ? Ülkemin menfaati söz konusuysa ülkemde kibrit üreten fabrikada olsa yabancı bir şirkete ezdirmem.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu olay sadece para olayı, bu son üç kriz ortaya çıkmasaydı bu kavgaların hiç birisi olmayacaktı. Koskoca Ditroid şehrinin iflas açıklayarak, insansız bir şehre dönüştüğü düşünülürse, Apple gibi bir firmanın ve ABD gibi bir devletin ülke içinde kalacak her kuruşun peşine düşmesi normaldir. Tabi bu benim Apple'cı olduğumu göstermez. Nefret ettiğim firmaların başında geliyor, Apple alacağıma iki tane dandik Samsung alırım daha iyi.
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cceviz 6 yıl
Zıplayan fil
gokooo Benim anlamadığım neden herkes Apple düşmanı? Apple için olumlu bir durum olduğu zaman herkes sinirli ve saldırgan, Samsung için olumlu bir durum olduğunda herkes mutlu. Hüloculardan farkınız yok bence.
Çünkü applea acıyan bir süper güç var. Buna karşın Samsung ortalarda dolaşan bir devletin firması. Doğal olarakta insanlar zayıf tarafa acıdığı için, Samsungu tutuyor.

alakası yok. söz konusu apple ile samsung olduğunda insanlar tam olarak objektif olamanıyor, orası doğru ama insanların apple dan tiksinmesinin asıl nedeni sadece kendi cebini düşünen ve onun dışında en ufak birşey umrunda olmayan ve bu yolda haklı haksız, aklaklı ahlaksız hertürlü yola başvurabilen klasik bir amerikan şirketi mantığında olması.
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carter 6 yıl
Ne de olsa ABD demokrasinin başı sayılır, demokrasi denince akla ilk olarak ABD gelir. Hadi bakalım, şimdi ne yapacaksınız?
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Mr. Jingles 6 yıl
Kusura bakmayın da bir firmayı kendi ülkesinde yasaklatmak çok fantastik bir durum. Ben olsam ben de aynısını yaparım. Sen kim köpeksin de benim ülkemde benim malımı yasaklatmaya kalkıyorsun?
1 Yanıt Yanıtla
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zazian_12 6 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci
Kusura bakmayın da bir firmayı kendi ülkesinde yasaklatmak çok fantastik bir durum. Ben olsam ben de aynısını yaparım. Sen kim köpeksin de benim ülkemde benim malımı yasaklatmaya kalkıyorsun?

Iste biz buna fasist zihniyet diyoruz. Haksizligi yap, sonra kendi ulkemdeyim herseyi yaparim de. Aynisi senin basina gelse feryat figan edersin. Onu da biliyorum.
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zazian_12 6 yıl
Isre cifte standart bu olsa gerek. Samsung'un yasaklatma haberini hic vermediniz. Yorumlarda yazdigim halde dikkate almadiniz. Ama apple yasaklatinca hemen haberi veriyorsunuz. Ayiptir.
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akbirkurt 6 yıl
Dokunmatik ekranın patenti mi?:)
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Recharged 6 yıl
Obama kendi ayağına sıkma bence.Veto edileceğini düşünüyorum.
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Sakomo 6 yıl
Tabiki adam kendi ülkesini düşünecek Güney kore Amerikanın destegiyle bu duruma geldi. Şimdiyse hem ABD'nin Japonyanın ve Çinin en büyük rakibi olmuş durumda. İnş Kore için hayırlı biter.
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gokooo 6 yıl
Benim anlamadığım neden herkes Apple düşmanı? Apple için olumlu bir durum olduğu zaman herkes sinirli ve saldırgan, Samsung için olumlu bir durum olduğunda herkes mutlu. Hüloculardan farkınız yok bence.
1 Yanıt Yanıtla
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Daima İleri 6 yıl gokooo
gokooo

Benim anlamadığım neden herkes Apple düşmanı? Apple için olumlu bir durum olduğu zaman herkes sinirli ve saldırgan, Samsung için olumlu bir durum olduğunda herkes mutlu. Hüloculardan farkınız yok bence.

Çünkü apple'a acıyan bir "süper güç" var. Buna karşın Samsung ortalarda dolaşan bir devletin firması. Doğal olarakta insanlar zayıf tarafa acıdığı için, Samsung'u tutuyor.
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Nokia Specialist 6 yıl
Dananın kuyruğunun koptuğu yer
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Tom Hagen 6 yıl
hadi bakalım obama,
ne yapacan acaba?
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