Apple belirli Samsung cihazları üzerinde yasaklama kararı aldırdı









Bir süre önce Samsung'un AT&T operatörü ile uyumlu iPhone 4 ve iPad 2 modellerinin patent ihlali nedeniyle aldırdığı yasak kararı Obama yönetimi tarafından veto edilmişti.





Bu vetonun yankıları sürerken, bu kez Apple yasak kararı aldırdı. 2011 yılında Apple'ın bazı patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Samsung aleyhine açtığı dava neticelendi ve o dönem ihlal konusu olan mobil cihazların satışı yasaklandı. Alınan karar gereği yasak 60 gün içerisinde uygulamaya konacak. Yine bu süre içerisinde Obama yönetimi kararı gözden geçirecek.





İhlal konusu olan iki patentten birisi Steve Jobs'ın bizzat aldığı dokunmatik ekranla ilgili iken, diğeri ise iPhone'a takılan kulaklık veya diğer aksesuarların algılanması ile ilgili.





Samsung tarafında ise davanın içeriği nedeniyle Obama yönetiminden bir veto beklentisi oluştu. Ancak şimdilik bunun garantisi yok. Apple ayrıca geçen yıl sonuçlanan 1 milyar dolarlık tazminat davasının bozulması kararı için başvuruda bulunarak yeni duruşmanın bir an evvel yapılmasını talep etti.

http://9to5mac.com/2013/08/09/apple-wins-itc-ruling-some-samsung-devices-to-receive-us-import-ban/