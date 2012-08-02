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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, dokunmatik ek bir ekrana sahip Smart Cover patenti için başvurdu

6 yıl
3,6b
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Patent denildiğinde akla ilk gelen firmalardan olan Apple'ın Smart Cover aksesuarına önemli fonksiyonlar kazandırabilecek bir teknoloji üzerinde çalıştığı, yeni bir patent başvurusunda ortaya çıktı.

Geçen yıl başvurusu yapılan patent, ABD Patent Ofisi tarafından bugün yayınlandı. Apple'ın yeni teknolojisi, iPad kılıfına esnek bir ekran ekleyerek, tabletin fonksiyonelliğini daha da artırmayı amaçlıyor.

Dokunmatik ekranlı Smart Cover, gerekli güç ve veriyi tabletin kenarındaki atanmış bir konnektörden alıyor. Dokunmatik ekran; ekstra ikonlar için yeni bir alan, bildirim ekranı veya medya kontrol arayüzü gibi özellikler sunarak tabletin kullanım şeklini genişletiyor.

Başvurudaki çizimler, kılıfın iç yüzeyinin bir çizim alanı veya klavye olarak da kullanılabileceğini gösteriyor. 

iPad için önemli bir yenilik anlamına gelen bu patent onaylansa bile Apple'ın gelecekte kullanabileceğinin garantisi yok.
Apple, dokunmatik ek bir ekrana sahip Smart Cover patenti için başvurdu
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http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=22&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=%2820120802.PD.+AND+Apple.AS.%29&OS=PD/20120802+AND+AN/Apple&RS=%28PD/20120802+AND+AN/Apple%29 Yorum Yaz
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suprahumid78 6 yıl
Bize böyle şeylerle gel.
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zogg 6 yıl
Microsoft un surface de klavye olmaması düşünülemezdi zaten.Nasıl basardık Ctrl + Alt + Delete e ?
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veteriner69 6 yıl
Bakınız Microsoft SURFACE.
Hatta en üstteki çizimde arkada surface gibi destek var.

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setcikard 6 yıl
Microsoftun fikriyle Samsung'un teknolojisini ve nintendonun oyun konsollarında kullandığı 2. ekran fikrini sanki kendi icadıymış gibi göstermeye çalışan aciz bir şirket olduğunu kanıtladı.Bükülebilir ekranlar zaten var.Tablete yapışan hem onu koruyan hemde aksesuar olarak kullanılabilen coverlar microsoftun fikri. Nintendo hem Wii U'da hemde DS konsolunda 2 ekranlı dokunmatik sistemi zaten kullanıyor.Tasarım patenti alıyor.Bu tasarımı gerek boyut gerek görünüş olarak kullanmayan 2 ekrana sahip tabletlere bile dava açmak için aldı bunu oysa kendi hırsız.
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Legendery 6 yıl
Apple = Patent
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fthkn 6 yıl
Biz niye bir apple markası yaratamıyoruz? Niye bizden de böyle haberler çıkmıyor? Türkiye'de özgün çalışmalar ve ürünler sunan bir teknoloji firması neden yok? Bizim kafamız basmıyor mu böyle şeylere? Biz gerizekalı mıyız? Apple veya android haberlerine niye işin sahibinden bile çok kafa yoruyoruz.( Yorduğumuz kafa da yaptığımız yorumlardan ibaret)
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nurettinaz 6 yıl
Iyice ... cikaralim diyorlar.
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teramit 6 yıl
alp0007
Böyle patent alınıyorsa ben her gün bir patent alabilirim.

yarın başvurunu bekliyoruz..
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3qzotix 6 yıl
Birisi zaman makinesinin patentini alsınlar ne olur ne olmaz. :)
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agonim1453 6 yıl
samsung un bükülebilir teknolojisini al kullan bunada patent dee kendince. Bunun başvurusunu yapmak bile rezalet ötesidir...
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DH Misafiri  6 yıl
işte apple ın gerçek gücü
öl de ölelim apple lay lay lay lay lay lay lay lay
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