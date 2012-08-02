Apple, dokunmatik ek bir ekrana sahip Smart Cover patenti için başvurdu

Patent denildiğinde akla ilk gelen firmalardan olan Apple'ın Smart Cover aksesuarına önemli fonksiyonlar kazandırabilecek bir teknoloji üzerinde çalıştığı, yeni bir patent başvurusunda ortaya çıktı.





Geçen yıl başvurusu yapılan patent, ABD Patent Ofisi tarafından bugün yayınlandı. Apple'ın yeni teknolojisi, iPad kılıfına esnek bir ekran ekleyerek, tabletin fonksiyonelliğini daha da artırmayı amaçlıyor.





Dokunmatik ekranlı Smart Cover, gerekli güç ve veriyi tabletin kenarındaki atanmış bir konnektörden alıyor. Dokunmatik ekran; ekstra ikonlar için yeni bir alan, bildirim ekranı veya medya kontrol arayüzü gibi özellikler sunarak tabletin kullanım şeklini genişletiyor.





Başvurudaki çizimler, kılıfın iç yüzeyinin bir çizim alanı veya klavye olarak da kullanılabileceğini gösteriyor.





iPad için önemli bir yenilik anlamına gelen bu patent onaylansa bile Apple'ın gelecekte kullanabileceğinin garantisi yok.













http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=22&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=%2820120802.PD.+AND+Apple.AS.%29&OS=PD/20120802+AND+AN/Apple&RS=%28PD/20120802+AND+AN/Apple%29