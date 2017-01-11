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Apple ekibinden Tesla'nın otomatik pilot takımına dev transfer

Tesla, uzun süredir Apple’da çalışan ve Swift dilini geliştiren Chris Lattner’i transfer etti. Lattner’in otomatik pilot ekibinin başına geçmesi bekleniyor. İşte heyecan verici transferin detayları:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Apple ekibinden Tesla'nın otomatik pilot takımına dev transfer
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Yaklaşık 1.5 yıl önce pek çok Tesla çalışanının şirketten ayrılıp o günlerde otomatik pilot teknolojisi üzerinde ilk hamlelerini yapmaya başlayan Apple'a gitmesi, iki şirket arasındaki savaşın başlangıcı olmuştu. Tesla Motors CEO’su Elon Musk, Apple için ‘’Tesla’da iş bulamayanların gittiği bir mezarlık’’ ifadesini kullanıp Apple’ın otopilot alanında daha çok yolunun olduğunu söylemişti. Dün Tesla blogundan yapılan açıklamaya göre ise şirket, Apple’ın beyin takımından olan Chris Lattner’i transfer ederek bu savaşı tekrar alevlendirdi.

10 Yıldan uzun bir süredir Apple’da çalışan ve 2011 yılından beri Apple’ın Geliştirici Araçları Departmanı’nda kıdemli müdür pozisyonunda görev alan Chriss Lattner’i önemli yapan unsur şüphesiz Apple Swift’i geliştirmiş olması. iOS, Mac, Apple TV ve Apple Watch uygulamaları geliştirmek için herkesin kullanabildiği, açık kaynaklı bir dil olan Swift, 2014 yılında tanıtılmış ve Apple’ın o yıl ortaya koyduğu en iyi iş olarak gösterilmişti.

Blogundaki yazıda ‘’Hoş geldin Chriss Lattner’’ başlıklı yazıyla Chris’in mühendislik alanındaki şöhretinin iyi bilindiğinden bahseden Tesla, Chris’in otomatik pilot ekibine önderlik edecek olmasından ve bu teknolojinin geleceği biçimlendirmek için aralarına katılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Chris Lattner konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da geçtiğimiz günlerde çalışma arkadaşlarına gönderdiği mailde, başka alanlardaki fırsatları değerlendirmek için bu ay içinde Apple’dan ayrılacağını söylemişti.


https://www.tesla.com/en_GB/blog/welcome-chris-lattner?redirect=no Yorum Yaz
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astegon 2 yıl
Bu ayrılmaların temel sebebi Apple'ın Project Titan olarak adlandırdığı otonom araç projesini rafa kaldırması ve tamamen yazılım alanına doğru pozisyon alması.
Yılların tecrübeli mühendis ve yöneticileri de bu durumdan sonra ki hemen hemen hepsi 8-10 yıldır Apple'da çalışıyor Tesla'ya geçtiler.
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exterminant 2 yıl
tesla çok çabalıyor gerçekten durmuyorlar
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kadirirdem 2 yıl
Tesla'ya Helal olsun...
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tahir40 2 yıl
Apple; Tesla mühendislerini ayartır, Tesla'nın geliştirmekte olduğu otopilot ve batarya teknolojilerini çalar sonra da patent davası açar...
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ceo-tr 2 yıl
neden Tesla, apple çalışanını kendi ekibine kattı değilde, Apple ekibinden Tesla'nın otomatik pilot takımına dev transfer.
sanki apple teslaya yardımcı olsun diye çalışanını göndererek lütfetmiş gibi bir algı oluşuyor. yada bana öyle geldi başlıktan.
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