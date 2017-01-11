Apple ekibinden Tesla'nın otomatik pilot takımına dev transfer

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Yaklaşık 1.5 yıl önce pek çok Tesla çalışanının şirketten ayrılıp o günlerde otomatik pilot teknolojisi üzerinde ilk hamlelerini yapmaya başlayan Apple'a gitmesi, iki şirket arasındaki savaşın başlangıcı olmuştu. Tesla Motors CEO’su Elon Musk, Apple için ‘’Tesla’da iş bulamayanların gittiği bir mezarlık’’ ifadesini kullanıp Apple’ın otopilot alanında daha çok yolunun olduğunu söylemişti. Dün Tesla blogundan yapılan açıklamaya göre ise şirket, Apple’ın beyin takımından olan Chris Lattner’i transfer ederek bu savaşı tekrar alevlendirdi.

10 Yıldan uzun bir süredir Apple’da çalışan ve 2011 yılından beri Apple’ın Geliştirici Araçları Departmanı’nda kıdemli müdür pozisyonunda görev alan Chriss Lattner’i önemli yapan unsur şüphesiz Apple Swift’i geliştirmiş olması. iOS, Mac, Apple TV ve Apple Watch uygulamaları geliştirmek için herkesin kullanabildiği, açık kaynaklı bir dil olan Swift, 2014 yılında tanıtılmış ve Apple’ın o yıl ortaya koyduğu en iyi iş olarak gösterilmişti.

Blogundaki yazıda ‘’Hoş geldin Chriss Lattner’’ başlıklı yazıyla Chris’in mühendislik alanındaki şöhretinin iyi bilindiğinden bahseden Tesla, Chris’in otomatik pilot ekibine önderlik edecek olmasından ve bu teknolojinin geleceği biçimlendirmek için aralarına katılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Chris Lattner konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da geçtiğimiz günlerde çalışma arkadaşlarına gönderdiği mailde, başka alanlardaki fırsatları değerlendirmek için bu ay içinde Apple’dan ayrılacağını söylemişti.

https://www.tesla.com/en_GB/blog/welcome-chris-lattner?redirect=no