Apple ekibinden Tesla'nın otomatik pilot takımına dev transfer

10 Yıldan uzun bir süredir Apple’da çalışan ve 2011 yılından beri Apple’ın Geliştirici Araçları Departmanı’nda kıdemli müdür pozisyonunda görev alan Chriss Lattner’i önemli yapan unsur şüphesiz Apple Swift’i geliştirmiş olması. iOS, Mac, Apple TV ve Apple Watch uygulamaları geliştirmek için herkesin kullanabildiği, açık kaynaklı bir dil olan Swift, 2014 yılında tanıtılmış ve Apple’ın o yıl ortaya koyduğu en iyi iş olarak gösterilmişti.
Blogundaki yazıda ‘’Hoş geldin Chriss Lattner’’ başlıklı yazıyla Chris’in mühendislik alanındaki şöhretinin iyi bilindiğinden bahseden Tesla, Chris’in otomatik pilot ekibine önderlik edecek olmasından ve bu teknolojinin geleceği biçimlendirmek için aralarına katılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.
Chris Lattner konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da geçtiğimiz günlerde çalışma arkadaşlarına gönderdiği mailde, başka alanlardaki fırsatları değerlendirmek için bu ay içinde Apple’dan ayrılacağını söylemişti.
https://www.tesla.com/en_GB/blog/welcome-chris-lattner?redirect=no Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yılların tecrübeli mühendis ve yöneticileri de bu durumdan sonra ki hemen hemen hepsi 8-10 yıldır Apple'da çalışıyor Tesla'ya geçtiler.
sanki apple teslaya yardımcı olsun diye çalışanını göndererek lütfetmiş gibi bir algı oluşuyor. yada bana öyle geldi başlıktan.