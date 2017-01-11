iOS için Tor Browser Onion ücretsiz oldu

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Kullanıcılarına anonim iletişim imkânı sağlayan Tor ağı, şifrelenmiş bir şekilde internete çıkış sağlıyor. iOS tarafında Tor ağı üzerinden web’de gezinme imkanı sunan Onion Browser, uzun bir süredir (3 yılı aşkın zamandır) yayındaydı. Sonunda ise ücretsiz hale getirildi.

Özellikle son sürümü ile 64bit olmayan cihazlarda da sorunsuz çalışmaya başlayan tarayıcı hem iPad hem de iPhone cihazlarda kullanılabiliyor. Yazılımın yüklenebilmesi için istenen minimum işletim sistemi sürümü ise iOS 8.2 olarak belirlenmiş.

Son derce stabil çalışan yazılım, ilk yükleme esnasında bir takım konfigürasyonları ayarlayabilmek adına birkaç dakika sizi bekletiyor ancak sonrasında hızlı bir şekilde erişim sağlamaya başlıyorsunuz. Onion Browser’ı burada yer alan AppStore bağlantısından ücretsiz olarak indirebilirsiniz.