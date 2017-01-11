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iOS için Tor Browser Onion ücretsiz oldu

iOS tarafında açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve Tor ağı üzerinden web’de gezinme olanağı tanıyan Onion Browser, iPhone ve iPad için ücretsiz hale geldi.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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iOS için Tor Browser Onion ücretsiz oldu
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Kullanıcılarına anonim iletişim imkânı sağlayan Tor ağı, şifrelenmiş bir şekilde internete çıkış sağlıyor. iOS tarafında Tor ağı üzerinden web’de gezinme imkanı sunan Onion Browser, uzun bir süredir (3 yılı aşkın zamandır) yayındaydı. Sonunda ise ücretsiz hale getirildi.

Özellikle son sürümü ile 64bit olmayan cihazlarda da sorunsuz çalışmaya başlayan tarayıcı hem iPad hem de iPhone cihazlarda kullanılabiliyor. Yazılımın yüklenebilmesi için istenen minimum işletim sistemi sürümü ise iOS 8.2 olarak belirlenmiş.

Son derce stabil çalışan yazılım, ilk yükleme esnasında bir takım konfigürasyonları ayarlayabilmek adına birkaç dakika sizi bekletiyor ancak sonrasında hızlı bir şekilde erişim sağlamaya başlıyorsunuz. Onion Browser’ı burada yer alan AppStore bağlantısından ücretsiz olarak indirebilirsiniz.


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xmen121 2 yıl
Sağolun
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DH Misafiri 2 yıl
masaüstü için de sürümü var mı?
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fatihhuu 2 yıl
Deepweb olayı bundan mı oluyor ?
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kent290lf 2 yıl
AppStore da buldum ama indirmek icin odeme bilgilerinizi girin diye uyari verdi. Normalde ucretsiz olan uygulamalarda bunu yapmaz ve telefonunuza indirir. Linkte mi yanlislik var acaba linki kopyaladim actim app store ekran goruntusu de yayinlarsaniz hangi uygulamayi indiricegimizi dogrulamis oluruz
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MegaWolt38 2 yıl
Deneyelim bakalım nasılmış merak ettim.
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aktorun 2 yıl
TOR ağı Türkiye de yasaklanmamış mıydı? Ancak VPN üzerinden kullanılabilir sanırım.
engadget.com/...
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Vinewood 2 yıl aktorun
aktorun

TOR ağı Türkiye de yasaklanmamış mıydı? Ancak VPN üzerinden kullanılabilir sanırım.

engadget.com/...

Köprüler üzerinden sorunsuz bağlanıyor
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snomask 2 yıl
İndirdim sorunsuz çalışıyor. yanlız forumda başlık url'si tıklanmıyor. google üzreinden aratıp geldim :)
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ahmet. 2 yıl snomask
Merhabalar,
Nerede tıklanamıyor? Sorunu bana özelden iletebilir misiniz?
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General. 2 yıl
Hata veriyor
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